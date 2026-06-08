Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 102-92: Ραψωδία ο μαγικός Φουρνιέ και match-point τίτλου για τους Πειραιώτες στο Telekom Center!
Πραγματική... μάχη ήταν το Game 3 των τελικών της Stoiximan GBL ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο κατάμεστο ΣΕΦ! Με κυριαρχικό Εβάν Φουρνιέ ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει τη νίκη στην έδρα του (102-92) και μαζί και το προβάδισμα (2-1) στη σειρά κάνοντας ένα βήμα πιο κοντά στον τίτλο που θα παιχτεί στο Telekom Center Athens, όσο το τριφύλλι στοχεύει στην άμεση αντίδραση!
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Το ματς
Ο τρίτος τελικός ξεκίνησε με γρήγορο ρυθμό και διάθεση από τις δύο ομάδες να επιβάλουν το παιχνίδι τους στην επίθεση. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 3-0 χάρη στον Βεζένκοβ, όμως ο Ναν απάντησε για το 3-2. Ο Φουρνιέ έδωσε ξανά προβάδισμα τεσσάρων πόντων στους Πειραιώτες (6-2), με τον Χουάντσο να μειώνει σε 6-5. Ο Γάλλος σκόρερ συνέχισε να είναι παραγωγικός για το 8-5, πριν ο Λεσόρ μειώσει σε 8-7 και ο Χουάντσο δώσει για πρώτη φορά το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό με 8-9.
Το παιχνίδι παρέμεινε απόλυτα ισορροπημένο και επιθετικό στα πρώτα λεπτά, με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ να φορτώνεται νωρίς με τρία φάουλ, γεγονός που δυσκόλεψε τα πλάνα του Εργκίν Αταμάν. Από το 13-13, που διαμόρφωσε ο Γκραντ, ο Ολυμπιακός βρήκε ρυθμό και έτρεξε σερί 7-0, φτάνοντας στο 20-13 με πρωταγωνιστές τους Βεζένκοβ και Φουρνιέ. Ο Εβάν Φουρνιέ διάβαζε σωστά την άμυνα του Παναθηναϊκού και με τις σωστές επιλογές στην επίθεση έδωσε προβάδισμα οκτώ πόντων στους «ερυθρόλευκους» (23-15) στο 8ο λεπτό. Λίγο αργότερα ο Γουόρντ ανέβασε τη διαφορά στις παρυφές της διψήφιας τιμής για το 27-18, πριν ο Ρογκαβόπουλος απαντήσει άμεσα πίσω από τα 6,75 μ. και διαμορφώσει το 27-21, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε ένα εντυπωσιακό πρώτο δεκάλεπτο.
Στη δεύτερη περίοδο ο Παναθηναϊκός αντέδρασε άμεσα. Ο Σλούκας με τρίποντο και η μία εύστοχη βολή του Μήτογλου μείωσαν στους τέσσερις πόντους (31-27), ενώ στη συνέχεια νέο τρίποντο του Έλληνα φόργουορντ έριξε τη διαφορά στο καλάθι για το 31-30 στα 13:47. Ο Ναν ήταν εκείνος που έφερε το παιχνίδι στα ίσια με το 32-32 στο 14:42, ενώ οι «πράσινοι» με επιμέρους 6-0 πέρασαν μπροστά με 36-38. Ο Χουάντσο έφτασε τους 10 προσωπικούς πόντους με εύστοχο τρίποντο για το 38-41, κρατώντας τον Παναθηναϊκό σε θέση οδηγού περίπου δύο λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου.
Η απάντηση του Ολυμπιακού ήταν άμεση. Οι Πειραιώτες έτρεξαν σερί 7-0 και ανέκτησαν το προβάδισμα με 45-41, εκμεταλλευόμενοι τις λύσεις που βρήκαν στην επίθεση. Στα τελευταία δευτερόλεπτα οι δύο ομάδες αντάλλαξαν καλάθια, με το πρώτο μέρος να ολοκληρώνεται στο 47-45 υπέρ του Ολυμπιακού. Ωστόσο, το φινάλε του ημιχρόνου σημαδεύτηκε από τον τραυματισμό του Ρογκαβόπουλου, ο οποίος αποχώρησε υποβασταζόμενος, προκαλώντας ανησυχία στο «ερυθρόλευκο» στρατόπεδο.
Μετά την ανάπαυλα, ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο παρκέ με την ίδια επιθετική διάθεση και με δύο συνεχόμενα καλάθια ανέβασε τη διαφορά στο 51-45. Οι Μιλουτίνοβ, Βεζένκοβ και Γουόρντ προσέφεραν σημαντικές λύσεις στους γηπεδούχους, την ώρα που ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε να μείνει κοντά στο σκορ κυρίως χάρη στις ατομικές ενέργειες του Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος μείωσε σε 57-55 στο 25ο λεπτό. Οι «ερυθρόλευκοι» όμως βρήκαν ξανά μεγάλα σουτ. Δύο τρίποντα του Φουρνιέ και η σταθερή παρουσία του Βεζένκοβ έστειλαν τον Ολυμπιακό στο +8 για το 65-57. Ο Τζόζεφ ανέβασε ακόμη περισσότερο τη διαφορά στο 68-59, πριν απαντήσει ο Γκραντ με τρίποντο για τον Παναθηναϊκό. Τελικά, ο Βεζένκοβ διαμόρφωσε το 70-62, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε η τρίτη περίοδος, με τον Ολυμπιακό να έχει τον έλεγχο του ματς και προβάδισμα οκτώ πόντων ενόψει της τελευταίας πράξης.
Στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός με ένα επιμέρους 10-2 και κύριο εκφραστή τον Φουρνιέ μπόρεσε να εκτοξεύσει τη διαφορά στους 14 πόντους για το 80-66. Ο Φουρνιέ συνέχισε να κυριαρχεί, ενώ ο Τολιόπουλους προσπάθησε να δώσει φρεσκάδα με τη σειρά του από την περιφέρεια μαζί με τον Γκραντ (83-72, στο 34'). Με τρίποντο του Ντέιβις η διαφορά πήγε ξανά στους 9 για το 84-75. Ο Ματίας Λεσόρ ακολούθησε μειώνοντας στους 7, όμως ο Μιλουτίνοφ απάντησε με το ίδιο νόμισμα για το 86-77. Τρομερή συνεργασία από τους Βεζένκοβ και Μιλουτίνοφ, όμως ο Λεσόρ δεν το έβαζε κάτω σε άμυνα και επίθεση με τον Τζέριαν Γκραντ να ακολουθεί με ακόμα ένα τρίποντο 2:17 πριν το τέλος της αναμέτρησης για το 88-84. Την κρίσιμη στιγμή ο Γουόκαπ ευστόχησε σε τρίπντο για το 91-84, ενώ άλλη μία συνεργασία των Βεζένκοβ και Μιλουτίνοφ ανέβασε γρήγορα τη διαφορά στους 9 (93-84, στο 38:30). Ο Χέιζ-Ντέιβις ευστόχησε κι εκείνος από την περιφέρεια για το 93-87. Ο Σάσα με 4 σερί πόντους έφερε και πάλι τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (98-87), ενώ οι διαμαρτυρίες του Άταμαν για φάουλ του Μιλουτίνοφ στον Χέιζ-Ντέιβις, οδήγησαν στην αποβολή του από το ματς. Ο Γουόκαπ με τη σειρά του έσπασε το φράγμα των 100 πόντων (100-89). Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη και η σειρά πλεόν μεταφέρεται στο Telekom Center Athens.
Τα δεκάλεπτα: 27-21, 47-45, 70-62, 102-92
Ο MVP... Ο Εβάν Φουρνιέ με 28 πόντους, 6/10 τρίποντα, 3 ριμπάουντ και 8 ασίστ.
O ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Τζέριαν Γκραντ με 19 πόντους και 5 ασίστ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Ξανά η διαφορά στα ριμπάουντ, 34 ριμπάουντ, έναντι των των 23 του Παναθηναϊκού.
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|3PT FG
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|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|BLKR
|PF
|FLS ON
|+/-
|INDEX
|0
|T. WALKUP *
|PG
|18:18
|11
|3/7
|42%
|0/0
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|3/7
|42%
|2/2
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|11
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|T. WARD *
|SF
|33:51
|12
|3/8
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|S. VEZENKOV *
|PF
|35:20
|24
|8/14
|57%
|7/10
|70%
|1/4
|25%
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|5
|3
|14
|24
|33
|N. MILUTINOV *
|C
|27:60
|17
|8/8
|100%
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|1/2
|50%
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|4
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|1
|3
|17
|24
|94
|E. FOURNIER *
|SF
|37:00
|28
|9/16
|56%
|3/6
|50%
|6/10
|60%
|4/6
|66%
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|1
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|8
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|5
|G. LARENTZAKIS
|SG
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|16
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|SF
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|25
|A. PETERS
|PF
|13:49
|2
|0/2
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|0
|2
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|0
|0
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|2
|5
|-7
|0
|34
|C. JOSEPH
|PG
|21:42
|4
|1/2
|50%
|1/1
|100%
|0/1
|0%
|2/2
|100%
|0
|5
|5
|2
|1
|1
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|0
|2
|1
|10
|88
|T. JONES
|C
|12:00
|4
|1/2
|50%
|1/2
|50%
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|0%
|2/4
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|1
|2
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|0
|0
|0
|4
|2
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|3
|Team / Coach
|3
|4
|7
|0
|0
|TOTAL
|102
|33/59
|55%
|23/34
|67%
|10/25
|40%
|26/32
|81%
|11
|23
|34
|23
|10
|6
|0
|3
|20
|27
|123
|Panathinaikos BC AKTOR
|FG
|2P
|3P
|FT
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|BLKR
|PF
|FLS ON
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|OFF
|DEF
|TOT
|11
|N. Hayes-Davis
|36:10
|4-8
|50
|2-5
|40
|2-3
|66
|2-2
|100
|3
|3
|6
|1
|1
|2
|0
|0
|3
|2
|-12
|16
|22
|J. Grant
|33:18
|7-10
|70
|5-6
|83
|2-4
|50
|3-3
|100
|0
|0
|0
|5
|0
|1
|0
|0
|4
|4
|-10
|22
|25
|K. Nunn
|28:37
|5-13
|38
|5-8
|62
|0-5
|0
|0-0
|0
|1
|2
|3
|3
|2
|0
|0
|0
|4
|5
|-14
|6
|26
|M. Lessort
|23:31
|5-5
|100
|5-5
|100
|0-0
|0
|1-2
|50
|0
|1
|1
|4
|1
|2
|3
|0
|2
|3
|-13
|19
|41
|J. Hernangómez
|19:45
|4-4
|100
|2-2
|100
|2-2
|100
|0-0
|0
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|2
|2
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|1
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|3
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|1
|13
|0
|T. Shorts
|14:03
|6-9
|66
|6-8
|75
|0-1
|0
|3-4
|75
|0
|1
|1
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|3
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|14
|10
|K. Sloukas
|14:30
|1-4
|25
|0-0
|0
|1-4
|25
|0-0
|0
|0
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|2
|1
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|1
|17
|N. Rogkavopoulos
|10:06
|1-3
|33
|0-1
|0
|1-2
|50
|0-0
|0
|1
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|27
|V. Toliopoulos
|4:24
|1-2
|50
|0-0
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|1-2
|50
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|0
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|1
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|1
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|4
|1
|44
|K. Mitoglou
|15:37
|2-6
|33
|1-2
|50
|1-4
|25
|1-2
|50
|1
|2
|3
|1
|0
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|3
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|6
|TEAM TOTALS
|36-64
|56
|26-37
|70
|10-27
|37
|10-13
|76
|7
|16
|23
|18
|10
|8
|3
|0
|30
|20
|103
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