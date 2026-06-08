Με τον Εβάν Φουρνιέ (28π., 6/10 τρίποντα, 8 ασίστ) να πραγματοποιεί μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του με τη φανέλα του Ολυμπιακού, οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν 102-92 του Παναθηναϊκού κι έκαναν το 2-1. Ματς επιβίωσης για τον Παναθηναϊκό στο Telekom Center, αγώνας τίτλου για τους Πειραιώτες.

Πραγματική... μάχη ήταν το Game 3 των τελικών της Stoiximan GBL ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο κατάμεστο ΣΕΦ! Με κυριαρχικό Εβάν Φουρνιέ ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει τη νίκη στην έδρα του (102-92) και μαζί και το προβάδισμα (2-1) στη σειρά κάνοντας ένα βήμα πιο κοντά στον τίτλο που θα παιχτεί στο Telekom Center Athens, όσο το τριφύλλι στοχεύει στην άμεση αντίδραση!

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Το ματς

Ο τρίτος τελικός ξεκίνησε με γρήγορο ρυθμό και διάθεση από τις δύο ομάδες να επιβάλουν το παιχνίδι τους στην επίθεση. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 3-0 χάρη στον Βεζένκοβ, όμως ο Ναν απάντησε για το 3-2. Ο Φουρνιέ έδωσε ξανά προβάδισμα τεσσάρων πόντων στους Πειραιώτες (6-2), με τον Χουάντσο να μειώνει σε 6-5. Ο Γάλλος σκόρερ συνέχισε να είναι παραγωγικός για το 8-5, πριν ο Λεσόρ μειώσει σε 8-7 και ο Χουάντσο δώσει για πρώτη φορά το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό με 8-9.

Το παιχνίδι παρέμεινε απόλυτα ισορροπημένο και επιθετικό στα πρώτα λεπτά, με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ να φορτώνεται νωρίς με τρία φάουλ, γεγονός που δυσκόλεψε τα πλάνα του Εργκίν Αταμάν. Από το 13-13, που διαμόρφωσε ο Γκραντ, ο Ολυμπιακός βρήκε ρυθμό και έτρεξε σερί 7-0, φτάνοντας στο 20-13 με πρωταγωνιστές τους Βεζένκοβ και Φουρνιέ. Ο Εβάν Φουρνιέ διάβαζε σωστά την άμυνα του Παναθηναϊκού και με τις σωστές επιλογές στην επίθεση έδωσε προβάδισμα οκτώ πόντων στους «ερυθρόλευκους» (23-15) στο 8ο λεπτό. Λίγο αργότερα ο Γουόρντ ανέβασε τη διαφορά στις παρυφές της διψήφιας τιμής για το 27-18, πριν ο Ρογκαβόπουλος απαντήσει άμεσα πίσω από τα 6,75 μ. και διαμορφώσει το 27-21, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε ένα εντυπωσιακό πρώτο δεκάλεπτο.

Στη δεύτερη περίοδο ο Παναθηναϊκός αντέδρασε άμεσα. Ο Σλούκας με τρίποντο και η μία εύστοχη βολή του Μήτογλου μείωσαν στους τέσσερις πόντους (31-27), ενώ στη συνέχεια νέο τρίποντο του Έλληνα φόργουορντ έριξε τη διαφορά στο καλάθι για το 31-30 στα 13:47. Ο Ναν ήταν εκείνος που έφερε το παιχνίδι στα ίσια με το 32-32 στο 14:42, ενώ οι «πράσινοι» με επιμέρους 6-0 πέρασαν μπροστά με 36-38. Ο Χουάντσο έφτασε τους 10 προσωπικούς πόντους με εύστοχο τρίποντο για το 38-41, κρατώντας τον Παναθηναϊκό σε θέση οδηγού περίπου δύο λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου.

Η απάντηση του Ολυμπιακού ήταν άμεση. Οι Πειραιώτες έτρεξαν σερί 7-0 και ανέκτησαν το προβάδισμα με 45-41, εκμεταλλευόμενοι τις λύσεις που βρήκαν στην επίθεση. Στα τελευταία δευτερόλεπτα οι δύο ομάδες αντάλλαξαν καλάθια, με το πρώτο μέρος να ολοκληρώνεται στο 47-45 υπέρ του Ολυμπιακού. Ωστόσο, το φινάλε του ημιχρόνου σημαδεύτηκε από τον τραυματισμό του Ρογκαβόπουλου, ο οποίος αποχώρησε υποβασταζόμενος, προκαλώντας ανησυχία στο «ερυθρόλευκο» στρατόπεδο.

Μετά την ανάπαυλα, ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο παρκέ με την ίδια επιθετική διάθεση και με δύο συνεχόμενα καλάθια ανέβασε τη διαφορά στο 51-45. Οι Μιλουτίνοβ, Βεζένκοβ και Γουόρντ προσέφεραν σημαντικές λύσεις στους γηπεδούχους, την ώρα που ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε να μείνει κοντά στο σκορ κυρίως χάρη στις ατομικές ενέργειες του Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος μείωσε σε 57-55 στο 25ο λεπτό. Οι «ερυθρόλευκοι» όμως βρήκαν ξανά μεγάλα σουτ. Δύο τρίποντα του Φουρνιέ και η σταθερή παρουσία του Βεζένκοβ έστειλαν τον Ολυμπιακό στο +8 για το 65-57. Ο Τζόζεφ ανέβασε ακόμη περισσότερο τη διαφορά στο 68-59, πριν απαντήσει ο Γκραντ με τρίποντο για τον Παναθηναϊκό. Τελικά, ο Βεζένκοβ διαμόρφωσε το 70-62, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε η τρίτη περίοδος, με τον Ολυμπιακό να έχει τον έλεγχο του ματς και προβάδισμα οκτώ πόντων ενόψει της τελευταίας πράξης.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός με ένα επιμέρους 10-2 και κύριο εκφραστή τον Φουρνιέ μπόρεσε να εκτοξεύσει τη διαφορά στους 14 πόντους για το 80-66. Ο Φουρνιέ συνέχισε να κυριαρχεί, ενώ ο Τολιόπουλους προσπάθησε να δώσει φρεσκάδα με τη σειρά του από την περιφέρεια μαζί με τον Γκραντ (83-72, στο 34'). Με τρίποντο του Ντέιβις η διαφορά πήγε ξανά στους 9 για το 84-75. Ο Ματίας Λεσόρ ακολούθησε μειώνοντας στους 7, όμως ο Μιλουτίνοφ απάντησε με το ίδιο νόμισμα για το 86-77. Τρομερή συνεργασία από τους Βεζένκοβ και Μιλουτίνοφ, όμως ο Λεσόρ δεν το έβαζε κάτω σε άμυνα και επίθεση με τον Τζέριαν Γκραντ να ακολουθεί με ακόμα ένα τρίποντο 2:17 πριν το τέλος της αναμέτρησης για το 88-84. Την κρίσιμη στιγμή ο Γουόκαπ ευστόχησε σε τρίπντο για το 91-84, ενώ άλλη μία συνεργασία των Βεζένκοβ και Μιλουτίνοφ ανέβασε γρήγορα τη διαφορά στους 9 (93-84, στο 38:30). Ο Χέιζ-Ντέιβις ευστόχησε κι εκείνος από την περιφέρεια για το 93-87. Ο Σάσα με 4 σερί πόντους έφερε και πάλι τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (98-87), ενώ οι διαμαρτυρίες του Άταμαν για φάουλ του Μιλουτίνοφ στον Χέιζ-Ντέιβις, οδήγησαν στην αποβολή του από το ματς. Ο Γουόκαπ με τη σειρά του έσπασε το φράγμα των 100 πόντων (100-89). Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη και η σειρά πλεόν μεταφέρεται στο Telekom Center Athens.

Τα δεκάλεπτα: 27-21, 47-45, 70-62, 102-92

Ο MVP... Ο Εβάν Φουρνιέ με 28 πόντους, 6/10 τρίποντα, 3 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

O ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Τζέριαν Γκραντ με 19 πόντους και 5 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Ξανά η διαφορά στα ριμπάουντ, 34 ριμπάουντ, έναντι των των 23 του Παναθηναϊκού.

Olympiacos Piraeus FG 2PT FG 3PT FG FT REB # Player POS MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST TO STL BLK BLKR PF FLS ON +/- INDEX 0 T. WALKUP * PG 18:18 11 3/7 42% 0/0 0% 3/7 42% 2/2 100% 0 2 2 4 2 0 0 0 3 4 9 11 3 T. WARD * SF 33:51 12 3/8 37% 3/5 60% 0/3 0% 6/6 100% 1 3 4 4 2 2 0 1 3 4 10 15 14 S. VEZENKOV * PF 35:20 24 8/14 57% 7/10 70% 1/4 25% 7/8 87% 2 1 3 2 0 2 0 1 5 3 14 24 33 N. MILUTINOV * C 27:60 17 8/8 100% 8/8 100% 0/0 0% 1/2 50% 2 4 6 3 1 0 0 0 1 3 17 24 94 E. FOURNIER * SF 37:00 28 9/16 56% 3/6 50% 6/10 60% 4/6 66% 2 1 3 8 2 1 0 0 2 4 13 29 5 G. LARENTZAKIS SG 0:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 K. PAPANIKOLAOU (C) SF 0:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 O. NETZIPOGLOU SG 0:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 A. PETERS PF 13:49 2 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 2 2 0 2 0 0 1 2 5 -7 0 34 C. JOSEPH PG 21:42 4 1/2 50% 1/1 100% 0/1 0% 2/2 100% 0 5 5 2 1 1 0 0 0 2 1 10 88 T. JONES C 12:00 4 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 2/4 50% 1 1 2 0 0 0 0 0 4 2 -7 3 Team / Coach 3 4 7 0 0 TOTAL 102 33/59 55% 23/34 67% 10/25 40% 26/32 81% 11 23 34 23 10 6 0 3 20 27 123