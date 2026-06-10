Σ' έναν συγκλονιστικό «τελικό» που τα είχε όλα, ο λαβωμένος Παναθηναϊκός έμεινε ζωντανός στην διεκδίκηση του τίτλου κερδίζοντας τον Ολυμπιακό στην 2η παράταση με 93-86 στέλνοντας την σειρά σε Game 5! Κατάθεση ψυχής από τους πράσινους, παίκτες κλειδιά Σορτς και Τολιόπουλος!

Τι ματσάρα ήταν αυτή! Τι τελικός! Είχε τα πάντα! Και έναν Παναθηναϊκό που φάνηκε πιο αποφασισμένος από ποτέ άλλοτε τη φετινή σεζόν. Όχι μόνο δεν παρέδωσε τα όπλα, όχι μόνο δεν λύγισε από τις πολλές απουσίες (Σλούκας, Όσμαν, Ρογκαβόπουλος), όχι μόνο δεν πτοήθηκε από την αποβολή του Κέντρικ Ναν στα 6:28 πριν από τέλος, αλλά στάθηκε γερά στα πόδια του και έστειλε τους τελικούς και σε Game 5!

Το γεγονός ότι χρειάστηκαν δύο παρατάσεις μέχρι να βγει ο τελικός νικητής, τα λέει όλα! Παίκτης-κλειδί για τον Παναθηναϊκό ήταν ο Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος με επτά σερί πόντους στο ξεκίνημα της 2ης παράτασης άναψε την σπίθα προκειμένου να πάρουν οι πράσινοι το προβάδισμα που ήθελαν, να βρουν το μομέντουμ και να βάλουν τις βάσεις για την τελική επικράτηση.

Μαζί του και ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο οποίος τον συμπλήρωσε ιδανικά στην 2η παράταση, γεμίζοντας τα παπούτσια του Κέντρικ Ναν ο οποίος ήταν μόνιμη απειλή για το καλάθι του Ολυμπιακού μέχρι να αποβληθεί με πέντε φάουλ.

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Το ματς

Ο 4ος τελικός της σειράς θύμισε στα πρώτα λεπτά του αγώνα και το ξεκίνημα του Game 2, όταν ο Ολυμπιακός είχε μπει καλύτερα στο παιχνίδι με αποτέλεσμα να προηγηθεί με 5-11 έχοντας δημιουργήσει προβλήματα στο επιθετικό κομμάτι καθώς οι «πράσινοι» είχαν σε πρώτη φάση 2/8 εντός παιδιάς και 3 λάθη.

Όμως ένα εύστοχο τρίποντο του Κέντρικ Ναν στάθηκε αρκετό για να λύσει τον γόρδιο δεσμό που είχε δημιουργηθεί και να ακολουθήσει σερί 8-0 του Αμερικάνου γκαρντ για το προσπέρασμα με 13-11. Παράλληλα ήταν πολύ καλή και η πράσινη άμυνα, με τους γηπεδούχους να κλείνουν το δεκάλεπτο στο 20-16 έχοντας 3/5 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 8/9 βολές, 7-4 ριμπάουντ και 3 ασίστ για 3 λάθη, ενώ ο Ολυμπιακός (Φουρνιέ 5π., 3ριμπ., 2ασ.) είχε αντίστοιχα 2/5 δίποντα, 3/9 τρίποντα, 3/4 βολές, 4-2 ριμπάουντ και 6 τελικές πάσες αλλά για ισάριθμα λάθη.

Η καλή άμυνα του Παναθηναϊκού συνεχίστηκε και μετά την έναρξη της 2ης περιόδου. Αρκετά επιθετική πάνω στους παίκτες του Ολυμπιακού οι οποίοι δεν είχαν τις απαραίτητες λύσεις. Με επιμέρους 9-4 έστειλε τον δείκτη του σκορ σε διψήφιες «παρυφές» (29-20) έχοντας τον Κέντρικ Ναν σε εξαιρετική κατάσταση και τον Ντίνο Μήτογλου (7π.-4ριμπ.) να βοηθήσει σημαντικά και στις δύο πλευρές του Glass Floor. Μάλιστα θα μπορούσε να βρεθεί και στο +12 αλλά το ελεύθερο σουτ του Τζέριαν Γκραντ δεν βρήκε στόχο.

Ο Ολυμπιακός πήρε «ανάσες» από τον Γουόκαπ (9π.) αλλά δεν πλησίασε περισσότερο κλείνοντας το ημίχρονο στο -6 από τον Παναθηναϊκό (40-34). Ο Κέντρικ Ναν (18π., 4/7τρ.) ήταν εκείνος που είχε κάνει την διαφορά ωστόσο είχε προλάβει να χρεωθεί και με τρία φάουλ, εκ των οποίων το 3ο στο κέντρο του γηπέδου και χωρίς να συντρέχει κάποιος λόγος. Στο πρώτο μισό οι «πράσινοι» είχαν 8/15 δίποντα, 4/14 τρίποντα, 12/13 βολές, 13-6 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 5 λάθη, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» 4/9 δίποντα, 5/18 τρίποντα, 11/14 βολές, 11-5 ριμπάουντ και 8 ασίστ για 5 λάθη.

Το δυσάρεστο νέο για τον Παναθηναϊκό είναι ότι χρεώθηκε από πολύ νωρίς με 4ο φάουλ ο Κέντρικ Ναν και δη μετά τα τρία πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου. Σ’ ένα ματς το οποίο οι άμυνες είχαν τον πρώτο λόγο, το +5 των «πρασίνων» (47-42) δεν έμεινε για πολύ στο παιχνίδι. Υπήρχε εκατέρωθεν αστοχία και κακές επιλογές στις επιθέσεις. Μάλιστα μειώθηκαν οι λύσεις της ομάδα του Άταμαν από τη στιγμή που είχε αποσυρθεί στον πάγκο ο Ναν λόγω των φάουλ.

Τα πολλά λάθη στην επίθεση του Παναθηναϊκού έδωσαν την ευκαιρία στην ομάδα του Μπαρτζώκα να προηγηθεί με 53-57 στο τέλος της 3ης περιόδου έχοντας τρέξει επιμέρους 13-23 στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Γουόκαπ (13π.) και Φουρνιέ (15π.) είχαν ανεβάσει την απόδοση του και είχαν βοηθήσει τον Ολυμπιακό να έχει 9/14 δίποντα, 8/23 τρίποντα, 14/18 βολές, 15-5 ριμπάουντ, 12 ασίστ για 11 λάθη, ενώ αντίστοιχα ο Παναθηναϊκός είχε 13/24 δίποντα, 5/17 τρίποντα, 12/13 βολές και 10 τελικές πάσες για 11 λάθη.

Στα 6:28 πριν από το τέλος αποβλήθηκε με 5 φάουλ ο Κέντρικ Ναν και άλλαξε η επιθετική εστίαση του αγώνα από πλευράς Παναθηναϊκού. Φουρνιέ και Γουόκαπ συνέχιζαν... ακάθεκτοι ως οι κορυφαίοι για την ομάδα τους, δίνοντας μάλιστα και προβάδισμα πέντε πόντων (61-66) στα μέσα της τελευταίας περιόδου. Ο Τολιόπουλος, που είχε περάσει στο ματς μετα την αποβολή του Ναν, με τρίποντο μείωσε σε 64-66 και έκτοτε ακολούθησαν μπαράζ άστοχων επιθέσεων και από τις δύο πλευρές.

Στα 2:22 ο Ερνανγκόμεθ με κάρφωμα ισοφάρισε στους 66 πόντους και παρέμεινε το σκορ ισόπαλο (69-69) έχοντας ακολουθήσει δύο τρίποντα από Βεζένκοβ και Χέιζ-Ντέιβις αντίστοιχα. Στο 1:17 αστόχησε σε τρίποντο ο Τζόσεφ από τη γωνία και στην πράσινη επίθεση αστόχησε με τη σειρά του ο Χέιζ-Ντέιβις. Ακολούθησε και άστοχο τρίποντο του Φουρνιέ, όπως επίσης και άστοχο του Χουάντσο στα 4'' πριν από το τέλος πριν στείλει την μπαλα στο σίδερο και ο Βεζένκοβ στην εκπνοή για να πάει το ματς στην παράταση.

Ένα 5-0 δια χειρός Βεζένκοβ έφερε τον Ολυμπιακό στο +5 (74-79) στα 2:28 πριν από το τέλος και του έξτρα πενταλέπτου. Ο Παναθηναϊκός στο 1:40 μείωσε σε 78-79 και είχε και την ευκαιρία για το προσπέρασμα στο 1:21 αλλά το τρίποντο του Μήτογλου δεν βρήκε στόχο. Στα 55'' ο Βεζένκοβ αστόχησε σε τρίποντο και ένα επιθετικό ριμπάουντ στα 37'' του Μήτογλου από άστοχο τρίποντο του Σορτς έφερε το παιχνίδι στην ισοπαλία (79-79) με 1/2 βολές. Ακολούθησαν δύο άστοχα τρίποντα από Τζόσεφ (στα 14'') και Τολιόπουλου στην εκπνοή με αποτέλεσμα το Game 4 να οδηγηθεί και σε δεύτερη παράταση!

Δύο καλάθια του Σορτς έφεραν τον Παναθηναϊκό στο +4 (83-79) και ακολούθησε και πράσινο +5 (86-81) με τον Αμερικανό να είχε και τους 7 πόντους της ομάδας του στην 2η παράταση. Στα 1:59 ο Παναθηναϊκός ήταν εκ νέου στο +5 (88-83) με τον Βασίλη Τολιόπουλο να ακολουθεί τον Σορτς και να στέλνει την διαφορά και στο +8 (91-83) με κρίσιμο τρίποντο το οποίο ήταν και η χαριστική βολή για την πράσινη νίκη.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… δεν τα παράτησαν ποτέ οι παίκτες του Παναθηναϊκού, υπερέβαλλαν εαυτούς, πήγαν κόντρα στα προγνωστικά, έβαλαν μεγάλα σουτ και χάρη και στην άμυνά τους κατάφεραν να φέρουν τη σειρά στα ίσια.

δεν τα παράτησαν ποτέ οι παίκτες του Παναθηναϊκού, υπερέβαλλαν εαυτούς, πήγαν κόντρα στα προγνωστικά, έβαλαν μεγάλα σουτ και χάρη και στην άμυνά τους κατάφεραν να φέρουν τη σειρά στα ίσια. ΕΚΑΝΑΝ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΙ... Τι Τζέι Σορτς στην 2η παράταση (13π., 4ασ.), και Κέντρικ Ναν (23π.) μέχρι να αποβληθεί με 5 φάουλ.

Τι Τζέι Σορτς στην 2η παράταση (13π., 4ασ.), και Κέντρικ Ναν (23π.) μέχρι να αποβληθεί με 5 φάουλ. ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Βασίλης Τολιόπουλος (11π., 4ριμπ., 4ασ.) στην 2η παράταση και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις (12π., 7ριμπ.) με κρίσιμα σουτ.

Βασίλης Τολιόπουλος (11π., 4ριμπ., 4ασ.) στην 2η παράταση και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις (12π., 7ριμπ.) με κρίσιμα σουτ. ΗΤΤΗΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑ… οι Φουρνιέ (29π., 8ριμπ., 3ασ.) και Γουόκαπ (19π.) έκανα ό,τι μπορούσαν για τον Ολυμπιακό.

οι Φουρνιέ (29π., 8ριμπ., 3ασ.) και Γουόκαπ (19π.) έκανα ό,τι μπορούσαν για τον Ολυμπιακό. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Τζόσεφ (1/5 σουτ σε 22:46') και Τζόουνς ο οποίος δεν μπήκε ποτέ στο κλίμα του αγώνα.

Τα δεκάλεπτα: 20-16, 40-34, 53-57, 69-69 (κ.α.), 79-79 (α΄ παρ.), 93-86 (β' παρ.)

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 2-2

Game 1: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 82-76

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός Game 2: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 68-58

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός Game 3: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 102-92

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός Game 4: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 93-86

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 93-86 Game 5: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (13/6, 18:00)

Panathinaikos BC AKTOR # Player POS MIN PTS FG FG% 2P 2P% 3P 3P% FT FT% OFF DEF REB AST TO STL BLK BLKR PF Fls On +/- Index STARTERS 11 N. HAYES-DAVIS PF 48:22 12 4-7 57 1-3 33 3-4 75 1-2 50 1 6 7 2 2 1 0 0 1 3 9 16 22 J. GRANT PG 36:04 5 2-9 22 1-5 20 1-4 25 0-0 0 0 1 1 4 3 0 0 0 5 3 -11 0 25 K. NUNN SG 25:34 23 7-12 58 2-4 50 5-8 62 4-4 100 1 1 2 3 2 0 0 0 5 4 12 21 26 M. LESSORT C 33:38 8 3-4 75 3-4 75 0-0 0 2-4 50 4 4 8 0 1 0 1 0 2 6 -9 13 41 J. HERNANGOMEZ PF 35:29 8 4-11 36 4-5 80 0-6 0 0-0 0 4 6 10 1 1 2 1 0 2 0 2 14 BENCH 0 T. SHORTS PG 22:32 13 6-14 42 5-11 45 1-3 33 0-0 0 0 2 2 4 1 1 0 0 4 0 14 11 5 P. KALAITZAKIS SG 11:02 5 1-3 33 1-2 50 0-1 0 3-4 75 2 1 3 0 1 0 0 0 0 2 -1 4 20 A. SAMONTOUROV PF 0:00 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 G. KOUZELOGLOU PF 0:00 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 V. TOLIOPOULOS PG 20:34 11 2-8 25 0-3 0 2-5 40 5-8 62 0 4 4 1 0 1 0 0 0 4 7 8 44 K. MITOGLOU (C) PF 16:44 8 2-5 40 2-3 66 0-2 0 4-5 80 3 5 8 1 0 0 0 1 2 4 12 13 TEAM TOTALS 93 31-73 42 19-40 47 12-33 36 19-27 70 15 34 49 16 12 5 2 1 21 26 103

```

No Player POS MIN PTS FG FG% 2P 2P% 3P 3P% FT FT% OFF DEF REB AST TO STL BLK BLKR PF Fls On +/- Index STARTERS 0 T. WALKUP PG 38:42 19 6-14 42 3-5 60 3-9 33 4-4 100 1 0 1 3 2 1 0 0 2 3 -2 14 14 S. VEZENKOV PF 42:03 14 5-12 41 2-2 100 3-10 30 1-2 50 0 6 6 3 0 1 0 0 4 1 -9 16 16 K. PAPANIKOLAOU (C) SF 15:10 7 2-4 50 0-0 0 2-4 50 1-2 50 0 0 0 0 3 0 0 0 2 1 10 1 33 N. MILUTINOV C 39:32 4 2-4 50 2-4 50 0-0 0 0-0 0 3 4 7 3 0 0 1 0 3 2 -1 13 94 E. FOURNIER SF 46:00 29 9-21 42 5-9 55 4-12 33 7-9 77 1 7 8 3 4 2 0 0 1 9 -2 24 BENCH 3 T. WARD SF 14:42 1 0-4 0 0-1 0 0-3 0 1-2 50 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 -17 -2 5 G. LARENTZAKIS SG 0:00 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 O. NETZIPOGLOU SG 0:00 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 T. DORSEY SG 10:00 4 1-3 33 0-1 0 1-2 50 1-2 50 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 -2 2 25 A. PETERS PF 15:00 4 1-3 33 1-2 50 0-1 0 2-2 100 2 2 4 0 0 2 0 1 4 2 -9 8 34 C. JOSEPH PG 22:46 2 1-5 20 1-2 50 0-3 0 0-0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 4 1 -5 0 88 T. JONES C 6:05 2 1-1 100 1-1 100 0-0 0 0-0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 5 0 2 4 Team / Coach 1 7 8 1 0 TEAM TOTALS 86 28-71 39 15-27 55 13-44 29 17-23 73 8 30 38 16 11 6 1 2 26 21 87

TEAM STATISTICS

Points from turnovers: 11

Points in the paint: 26

Second chance points: 16

Fast break points: 17

Bench points: 13

Biggest Lead: 6

Biggest Scoring Run: 6