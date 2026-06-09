Πολλά τα ερωτηματικά που «γεννήθηκαν» λόγω της διεξαγωγής media day στον Παναθηναϊκό ένα 24ωρο πριν από το τζάμπολ του 4ου τελικού στην Stoiximan GBL.

Μία ημέρα πριν από την διεξαγωγή του Game 4 των τελικών στην Stoiximan GBL, ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε Media Day όπως κάνει και πριν από τα παιχνίδια της Euroleague.

Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που αναρωτήθηκαν για ποιον λόγο επέλεξαν οι «πράσινοι» να προχωρήσουν σε media day πριν από ματς πρωταθλήματος. Ο λόγος ήταν ένας και απλός.

Μετά το τέλος του 3ου τελικού στο ΣΕΦ δεν είχε μιλήσει ούτε ο Εργκίν Άταμαν λόγω της αποβολής του από το ματς, αλλά ούτε και κάποιος παίκτης της ομάδας.

Και λόγους σεβασμού προς τους εκπροσώπους του Τύπου η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR προχώρησε σε Media Day στην οποία μίλησαν οι Εργκίν Αταμαν, Ματίας Λεσόρ και Δημήτρης Κοντός.