Άταμαν: «Έχω παίξει πάνω από 45 τελικούς και ποτέ δεν έχω δει τόσο μεγάλη διαφορά στις βολές»

Όλα όσα είπε ο Έργκιν Άταμαν στις δηλώσεις του ενόψει του Game 4 των τελικών ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.

Ο Έργκιν Άταμαν μίλησε για την σειρά των τελικών ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, με τον έμπειρο κόουτς να αναφέρεται στους τραυματίες, αλλά και στην διαφορά των βολών.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Έργκιν Άταμαν:

«Είναι τελικοί και ντέρμπι. Παίζουμε απέναντι στην καλύτερη ομάδα που κατέκτησε την ευρωλίγκα αλλά η ποιότητα μπάσκετ στη σειρά είναι υψηλή. Και οι δύο ομάδες παίζουν με ένταση και έξυπνα. Σε κάθε ματς κάποιος βγαίνει μπροστά.

Στο δεύτερο ημίχρονο παίξαμε το τέλειο μπάσκετ. Περιμένω να το κάνουμε και αύριο.

Σέβομαι τον Μάικ Μπράουν. Έχω παίξει 45 τελικούς στην καριέρα μου στην Ευρώπη. Δεν έχω δει ποτέ τόσο μεγάλη διαφορά στις βολές. Είναι παράξενο. Θα μείνει στην ιστορία. Δεν μπορούμε να βρίσκουμε δικαιολογίες. Θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε παρά τις συνθήκες. Θέλουμε να κερδίσουμε αύριο. Στα 45 χρόνια μου δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλη διαφορά. Ίσως ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλός. Ίσως εμείς δεν είμασε καλοί».

Ο Ρόγκα δεν θα παίξει. Θυσίασε τον εαυτό του με τις ενέσεις και τραυματίστηκε. Στο Κύπελλο είδαμε πως το παιχνίδι μπορεί να σταματήσει σε περίπτωση τραυματισμού. Είδαν οι διαιτητές πως υπάρχει σοβαρός τραυματισμός. Δεν είναι δίκαιο αυτό που έκαναν οι διαιτητές και ο παίκτης του Ολυμπιακού που κάρφωσε. Ο Τσέντι θα προσπαθήσει να επιστρέψει. Θέλει να παίξει αλλά θα δούμε, ερωτηματικό είναι ο Σλούκας και δεν ξέρω εάν θα καταφέρει να αγωνιστεί».

