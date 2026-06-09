Ο Εργκίν Άταμαν κλήθηκε σε απολογία από τον Αθλητικό Δικαστή επειδή έβγαλε το σακάκι του κατά τη διάρκεια του 3ου τελικού στο ΣΕΦ.

Την ώρα που έγινε γνωστή η τιμωρία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR από τη ΔΕΑΒ με ποινή μίας αγωνιστικής η οποία ωστόσο θα εφαρμοστεί από τη νέα αγωνιστική χρονιά, ο Εργκίν Άταμαν κλήθηκε σε απολογία από τον Αθλητικό Δικαστή.

Ο λόγος; Επειδή έβγαλε το σακάκι του κατά τη διάρκεια του Game 3 των τελικών στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας κόντρα στον Ολυμπιακό. Κάτι που δεν προβλέπεται από τον κανονισμό του πρωταθλήματος.