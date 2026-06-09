Άταμαν: Κλήθηκε σε απολογία επειδή... έβγαλε το σακάκι του στο Game 3!
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Ο Εργκίν Άταμαν κλήθηκε σε απολογία από τον Αθλητικό Δικαστή επειδή έβγαλε το σακάκι του κατά τη διάρκεια του 3ου τελικού στο ΣΕΦ.
Την ώρα που έγινε γνωστή η τιμωρία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR από τη ΔΕΑΒ με ποινή μίας αγωνιστικής η οποία ωστόσο θα εφαρμοστεί από τη νέα αγωνιστική χρονιά, ο Εργκίν Άταμαν κλήθηκε σε απολογία από τον Αθλητικό Δικαστή.
Ο λόγος; Επειδή έβγαλε το σακάκι του κατά τη διάρκεια του Game 3 των τελικών στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας κόντρα στον Ολυμπιακό. Κάτι που δεν προβλέπεται από τον κανονισμό του πρωταθλήματος.
@Photo credits: Βαγγέλης Στόλης
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