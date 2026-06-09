Κοντός: «Συναντηθήκαμε με την ΕΟΚ και περιμένουμε την αντίδρασή τους στα αιτήματά μας»

Ο Δημήτρης Κοντός, ο General Manager of Basketball Operations της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, μίλησε για τη σειρά με τον Ολυμπιακό και την συνάντηση που υπήρξε ανάμεσα στους Πράσινους και την ΕΟΚ.

Ο General Manager of Basketball Operations της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Κοντός, μίλησε για την διαιτησία των τελικών της Stoiximan GBL και αποκάλυψε πως οι άνθρωποι των Πρασίνων είχαν συνάντηση με εκπροσώπους της ΕΟΚ:

Αναλυτικά όσα είπε ο Δημήτρης Κοντός:

«Παράπονα και από τις δύο πλευρές; Η αλήθεια είναι ότι με κοινή λογική όλοι βλέπουμε τι έχει συμβεί. Δεν είναι αντιπροσωπευτικό το σκορ της σειράς. Δεν θέλουμε να το κάνουμε πενηνταράκια, όλοι βλέπετε. Κάποια πράγματα αγγίζουν τα όρια του μη φυσιολογικού. Κρατάμε την ψυχραιμία μας. Είμαστε νικητές. Υποσχόμαστε ότι άπαντες θα δώσουν το 200% για να ισοφαρίσουμε και να πάμε σε πέμπτο παιχνίδι. Έχουμε προβλήματα τραυματισμών, αλλά και άλλα προβλήματα που οι παίκτες και οι προπονητές αντιμετωπίζουν, εκείνοι μοχθούν».

Για τη συνάντηση με την ΕΟΚ: «Έγινε συνάντηση. Ζητήσαμε να γίνει μια συνάντηση. Συναντήσαμε τους αξιόλογους κυρίους Σβερκούνο, Κουκουλεκίδη, Πηλοΐδη, Μπήτη. Δεν θέλαμε να τη δημοσιοποιήσουμε, είχαμε κάποια αιτήματα, αλλά υπάρχει διάσταση απόψεων. Συναντηθήκαμε, είπαμε κάποια πράγματα και περιμένουμε την αντίδρασή τους στα αιτήματά μας. Θα είναι μια ευχάριστη έκπληξη να δούμε μια διαφορετική λογική».

Για το μήνυμά του: «Στον κόσμο μαςθέλουμε να πούμε τεράστιο ευχαριστώ. Για ότι έχει γίνει ή δεν έχει γίνει, μπορεί να περίμεναν καλύτερη σεζόν. Είναι συγκλονιστικό πόσο μας στηρίζουν. Θα είμαστε ενωμένοι και όλοι μαζί θα πάρουμε τις αποφάσεις για τη συνέχεια. Δεν είναι εύκολο να το αντιμετωπίσεις, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει το σθένος και την ορμή να αντιμετωπίσει τα πάντα».