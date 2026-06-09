Λεσόρ για διαιτητές: «Ας αφήσουν τους παίκτες να επιλέξουν το αποτέλεσμα»

Ο Ματίας Λεσόρ μίλησε για το Game 4 που ακολουθεί (10/6, 21:00) και σχολίασε την αντιμετώπιση των διαιτητών,που, όπως τονίζει ο ίδιος, είναι διαφορετική.

Ο Ματίας Λεσόρ αναφέρθηκε στην σειρά των τελικών της Stoiximan GBL ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, με τον Γάλλο σέντερ να αναφέρεται εκτενώς στους διαιτητές.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Ματίας Λεσόρ:

«Προσπαθούμε να παλέψουμε με τα όπλα που έχουμε. Να είμαστε επιθετικοί, να παίξουμε με ένταση. Πιστεύω ότι κάνουν το ίδιο και οι άλλοι. Όσοι βλέπουν τα παιχνίδια αντιλαμβάνονται το πόσο διαφορετικά είναι τα κριτήρια. Δεν είχαμε τόσο διαφορετική αντιμετώπιση ποτέ άλλοτε. Οι αριθμοί δεν λένε ψέματα. Ούτε είμαστε ομάδα που θα μπορούσαμε να έχουμε τόσο μεγάλη διαφορά με τους αντιπάλους. Μας επετράπη να παίξουμε δυναμικά στο Game 2. Προσπαθούμε να παίξουμε με τα δικά μας όπλα. Και στο τέλος της ημέρας ίσως δεν παίρνουμε αυτό που μας αξίζει.

Πιστεύω θα μας επιτρέψουμε να παίξουμε μπάσκετ και θα σφυρίξουν οι διαιτητές με τον ίδιο τρόπο, όλοι μας απολαμβάνουμε αυτά τα παιχνίδια και θέλουμε να το απολαύσουμε στο απόλυτο. Ας αφήσουν τους παίκτες να επιλέξουν το αποτέλεσμα και να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που πρέπει ώστε να προσφέρουμε όμορφο θέαμα.

Έχουν γραμμή ψηλών, έχουμε κι εμείς. Ο Μήτογλου έκανε σπουδαία δουλειά από το «5», Ελπίζουμε πως θα μας βοηθήσουν οι οπαδοί μας, όπως έκαναν και στο δεύτερο ματς. Το γήπεδο αύριο θα είναι όπως δεν το έχουμε ξαναδεί».