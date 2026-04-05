Βαθμολογία Stoiximan GBL: Πώς διαμορφώθηκε μετά την άνετη νίκη του πρωτοπόρου Ολυμπιακού
Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Stoiximan GBL μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στη Μύκονο.
Ο Ολυμπιακός δεν είχε πρόβλημα απέναντι στην Μύκονο και επικράτησε άνετα με 109-83 στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, σε ένα ματς που έλαμψε ο Όμηρος Νετζήπογλου με 27 πόντους.
Αναλυτικά η 24η αγωνιστική:
Σάββατο (04/04)
- Άρης - ΑΕΚ: 82-78
- Πανιώνιος - Ηρακλής: 103-77
- Περιστέρι - Κολοσσός Ρόδου: 87-83
- ΠΑΟΚ - Καρδίτσα: 93-90
- Προμηθέας - Παναθηναϊκός: 63-96
Κυριακή (05/04)
Η Βαθμολογία:
- Ολυμπιακός 22-0
- Παναθηναϊκός 18-5
- ΑΕΚ 15-7
- ΠΑΟΚ 14-7
- Περιστέρι 13-9
- Άρης 13-7
- Μύκονος 8-14
- Ηρακλής 8-14
- Προμηθέας 7-15
- Κολοσσός 7-15
- Καρδίτσα 6-16
- Πανιώνιος 6-16
- Μαρούσι 5-17
Η επόμενη αγωνιστική (25η):
Σάββατο (18/04)
- 16:00: Μαρούσι - Κολοσσός
- 16:00: Μύκονος - Περιστέρι
- 18:15: Καρδίτσα - Προμηθέας
- 18:15: Ηρακλής - ΠΑΟΚ
Κυριακή (19/04)
- 13:00: Ολυμπιακός - Άρης
- 16:00: Πανιώνιος - Άρης
@Photo credits: eurokinissi
