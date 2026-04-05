Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Stoiximan GBL μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στη Μύκονο.

Ο Ολυμπιακός δεν είχε πρόβλημα απέναντι στην Μύκονο και επικράτησε άνετα με 109-83 στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, σε ένα ματς που έλαμψε ο Όμηρος Νετζήπογλου με 27 πόντους.

Αναλυτικά η 24η αγωνιστική:

Σάββατο (04/04)

Κυριακή (05/04)

Η Βαθμολογία:

Ολυμπιακός 22-0 Παναθηναϊκός 18-5 ΑΕΚ 15-7 ΠΑΟΚ 14-7 Περιστέρι 13-9 Άρης 13-7 Μύκονος 8-14 Ηρακλής 8-14 Προμηθέας 7-15 Κολοσσός 7-15 Καρδίτσα 6-16 Πανιώνιος 6-16 Μαρούσι 5-17

Η επόμενη αγωνιστική (25η):

Σάββατο (18/04)

16:00: Μαρούσι - Κολοσσός

16:00: Μύκονος - Περιστέρι

18:15: Καρδίτσα - Προμηθέας

18:15: Ηρακλής - ΠΑΟΚ

Κυριακή (19/04)