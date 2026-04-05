Εύκολη δουλειά είχε ο Ολυμπιακός, ο οποίος πήρε τη νίκη απέναντι στη Μύκονο με 109-83 και έκανε το 22/22 στην Stoiximan GBL.
Μετά από το πρώτο ημίχρονο, στο οποίο ο η Μύκονος ήταν ανταγωνιστική, ο Ολυμπιακός πάτησε γκάζι και δεν κοίταξε πίσω, ανεβάζοντας την διαφορά και φτάνοντας στην άνετη επικράτηση.
Ο Όμηρος Νετζήπογλου ήταν... όλα τα λεφτά για τον Ολυμπιακό, τελειώνοντας το παιχνίδι με 27 πόντους, ενώ 19 πρόσθεσε ο Νιλικίνα. Να σημειωθεί πως οι Βεζένκοβ και Γουόκαπ, παρότι ήταν στην... 11άδα του Ολυμπιακού, δεν πήραν καθόλου χρόνο συμμετοχής.
Ο Κινγκ είχε 24 πόντους για την Μύκονο.
Ολυμπιακός - Μύκονος: Το ματς
Κάναντι και Σκουλίδας βρήκαν σκορ από μακριά και η Μύκονος μπήκε καλά στο ματς, παίρνοντας τα ηνία. Η άμυνα του Ολυμπιακού ήταν κάπως... νωθρή στα πρώτα λεπτά και οι φιλοξενούμενοι κρατούσαν τον έλεγχο, έχοντας το προβάδισμα μέχρι και το τέλος του δεκαλέπτου με 17-20.
Στη δεύτερη περίοδο, η εικόνα άλλαξε, με τον Ολυμπιακό να βρίσκει λύσεις από τα 6.75. Οι Παπανικολάου και Μόρις έδωσαν προβάδισμα στους γηπεδούχους, ενώ ο Νετζήπογλου ξεχώρισε επιθετικά (17π.), οδηγώντας την ομάδα του. Το παιχνίδι παρέμεινε ντέρμπι, όμως οι Πειραιώτες πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά με 54-47, χάρη και σε buzzer beater τρίποντο του Έλληνα γκαρντ.
Στο τρίτο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του και κυριάρχησε. Με εξαιρετική άμυνα και εντυπωσιακή ευστοχία από την περιφέρεια, η διαφορά εκτοξεύτηκε μέχρι το +26 (85-59), με επιμέρους σκορ 31-12 στην περίοδο, ενώ η συνέχεια ήταν μια τυπική διαδικασία. Τελικό σκορ 109-83 και νίκη για τον Ολυμπιακό.
Ο MVP: Ο Όμηρος Νετζήπογλου έκανε ματσάρα, έχοντας 27 πόντους με 10/12 εντός παιδιάς (5/6 δίποντα, 5/6 τρίποντα) και 2/3 βολές.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Κινγκ είχε 24 πόντους για τη Μύκονο.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το έβλεπε... βαρέλι ο Ολυμπιακός με 19/35 τρίποντα.
ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΟΝ Α' ΓΥΡΟ: Ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει στη Μύκονο με 65-91.
Τα δεκάλεπτα: 17-20, 54-47, 85-59, 109-83
|No
|Player
|POS
|Mins
|Pts
|FG
|3P
|FT
|REB
|AST
|TO
|+/-
|Index
|STARTERS
|1
|F. Ntilikina
|PG
|20:09
|19
|7-11
|5-7
|0-2
|1
|2
|2
|+16
|17
|3
|T. Ward
|SF
|27:50
|9
|3-9
|2-5
|1-3
|2
|2
|4
|+13
|15
|5
|G. Larentzakis
|SG
|15:51
|5
|2-5
|0-2
|1-2
|2
|3
|0
|+14
|3
|25
|A. Peters
|PF
|30:40
|11
|5-9
|1-3
|0-0
|7
|2
|2
|+24
|17
|33
|N. Milutinov
|C
|16:10
|7
|1-2
|0-0
|5-6
|5
|0
|1
|+14
|13
|BENCH
|11
|M. Morris
|PG
|21:16
|11
|4-6
|3-4
|0-1
|2
|0
|2
|+10
|18
|16
|K. Papanikolaou
|SF
|22:34
|11
|4-10
|3-8
|0-0
|2
|0
|3
|+16
|12
|21
|O. Netzipoğlu
|SG
|21:40
|27
|10-12
|5-6
|2-3
|3
|0
|0
|+11
|31
|45
|D. Hall
|C
|23:50
|9
|4-5
|0-0
|1-2
|5
|1
|1
|+12
|17
|TOTAL
|109
|40-69
|19-35
|10-19
|31
|34
|11
|144
|No
|Player
|POS
|Mins
|Pts
|FG
|3P
|FT
|REB
|AST
|TO
|+/-
|Index
|STARTERS
|1
|T. Appleby
|SG
|29:39
|6
|2-13
|2-10
|0-0
|6
|4
|2
|-19
|7
|2
|K. Moore
|PF
|19:18
|2
|1-2
|0-0
|0-0
|0
|3
|0
|-9
|-2
|6
|V. Kavadas
|C
|8:51
|0
|0-1
|0-0
|0-0
|5
|0
|0
|-1
|5
|10
|D. Skoulidas
|SF
|20:00
|9
|3-5
|3-3
|0-0
|1
|2
|0
|-16
|8
|30
|D. Cannady
|SG
|20:25
|13
|5-7
|2-3
|1-2
|1
|4
|1
|-14
|9
|BENCH
|0
|M. King
|SG
|28:09
|24
|9-14
|6-9
|0-0
|5
|1
|3
|-18
|29
|8
|P. Geromichalos
|PF
|9:59
|0
|0-1
|0-1
|0-0
|1
|0
|0
|-8
|2
|9
|D. Ermidis
|SG
|5:23
|2
|1-1
|0-0
|0-0
|0
|0
|0
|0
|3
|17
|V. Mantzaris
|PG
|13:27
|0
|0-1
|0-1
|0-0
|1
|2
|1
|-13
|0
|22
|M. Hesson
|PF
|19:07
|13
|4-12
|2-6
|3-4
|3
|4
|1
|-15
|7
|25
|J. Briggs
|C
|22:45
|14
|6-7
|0-0
|2-2
|8
|0
|0
|-19
|22
|TOTAL
|83
|31-64
|15-33
|6-8
|33
|22
|21
|91
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.