Εύκολη δουλειά είχε ο Ολυμπιακός, ο οποίος πήρε τη νίκη απέναντι στη Μύκονο με 109-83 και έκανε το 22/22 στην Stoiximan GBL.

Μετά από το πρώτο ημίχρονο, στο οποίο ο η Μύκονος ήταν ανταγωνιστική, ο Ολυμπιακός πάτησε γκάζι και δεν κοίταξε πίσω, ανεβάζοντας την διαφορά και φτάνοντας στην άνετη επικράτηση.

Ο Όμηρος Νετζήπογλου ήταν... όλα τα λεφτά για τον Ολυμπιακό, τελειώνοντας το παιχνίδι με 27 πόντους, ενώ 19 πρόσθεσε ο Νιλικίνα. Να σημειωθεί πως οι Βεζένκοβ και Γουόκαπ, παρότι ήταν στην... 11άδα του Ολυμπιακού, δεν πήραν καθόλου χρόνο συμμετοχής.

Ολυμπιακός - Μύκονος: Το ματς

Κάναντι και Σκουλίδας βρήκαν σκορ από μακριά και η Μύκονος μπήκε καλά στο ματς, παίρνοντας τα ηνία. Η άμυνα του Ολυμπιακού ήταν κάπως... νωθρή στα πρώτα λεπτά και οι φιλοξενούμενοι κρατούσαν τον έλεγχο, έχοντας το προβάδισμα μέχρι και το τέλος του δεκαλέπτου με 17-20.

Στη δεύτερη περίοδο, η εικόνα άλλαξε, με τον Ολυμπιακό να βρίσκει λύσεις από τα 6.75. Οι Παπανικολάου και Μόρις έδωσαν προβάδισμα στους γηπεδούχους, ενώ ο Νετζήπογλου ξεχώρισε επιθετικά (17π.), οδηγώντας την ομάδα του. Το παιχνίδι παρέμεινε ντέρμπι, όμως οι Πειραιώτες πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά με 54-47, χάρη και σε buzzer beater τρίποντο του Έλληνα γκαρντ.

Στο τρίτο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του και κυριάρχησε. Με εξαιρετική άμυνα και εντυπωσιακή ευστοχία από την περιφέρεια, η διαφορά εκτοξεύτηκε μέχρι το +26 (85-59), με επιμέρους σκορ 31-12 στην περίοδο, ενώ η συνέχεια ήταν μια τυπική διαδικασία. Τελικό σκορ 109-83 και νίκη για τον Ολυμπιακό.

Ο MVP: Ο Όμηρος Νετζήπογλου έκανε ματσάρα, έχοντας 27 πόντους με 10/12 εντός παιδιάς (5/6 δίποντα, 5/6 τρίποντα) και 2/3 βολές.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Κινγκ είχε 24 πόντους για τη Μύκονο.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το έβλεπε... βαρέλι ο Ολυμπιακός με 19/35 τρίποντα.

ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΟΝ Α' ΓΥΡΟ: Ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει στη Μύκονο με 65-91.

Τα δεκάλεπτα: 17-20, 54-47, 85-59, 109-83

No Player POS Mins Pts FG 3P FT REB AST TO +/- Index STARTERS 1 F. Ntilikina PG 20:09 19 7-11 5-7 0-2 1 2 2 +16 17 3 T. Ward SF 27:50 9 3-9 2-5 1-3 2 2 4 +13 15 5 G. Larentzakis SG 15:51 5 2-5 0-2 1-2 2 3 0 +14 3 25 A. Peters PF 30:40 11 5-9 1-3 0-0 7 2 2 +24 17 33 N. Milutinov C 16:10 7 1-2 0-0 5-6 5 0 1 +14 13 BENCH 11 M. Morris PG 21:16 11 4-6 3-4 0-1 2 0 2 +10 18 16 K. Papanikolaou SF 22:34 11 4-10 3-8 0-0 2 0 3 +16 12 21 O. Netzipoğlu SG 21:40 27 10-12 5-6 2-3 3 0 0 +11 31 45 D. Hall C 23:50 9 4-5 0-0 1-2 5 1 1 +12 17 TOTAL 109 40-69 19-35 10-19 31 34 11 144