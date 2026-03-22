H Stoiximan GBL επιστρέφει με την ολοκλήρωση της 22ης αγωνιστικής, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα, Κυριακή 22/3, με δύο αναμετρήσεις.

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ηρακλή στις 13:00, στο παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία του προγράμματος της Κυριακής, ενώ ο Πανιώνιος κοντράρεται με τον Παναθηναϊκό στη Γλυφάδα, στο ματς με το οποίο ολοκληρώνεται τη 22η αγωνιστική.

Θυμίζουμε πως ο Ολυμπιακός έχει ρεπό την 22η αγωνιστική, ενώ την 23η έχουμε το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό,

Η 22η αγωνιστική

Σάββατο (21/03)

Κυριακή (22/03)

13:00: ΑΕΚ - Ηρακλής

16:00: Πανιώνιος - Παναθηναίκός

Η κατάταξη

Ολυμπιακός 20-0 Παναθηναϊκός 16-4 ΑΕΚ 14-5 Περιστέρι 11-9 ΠΑΟΚ 11-7 Άρης 11-7 Μύκονος 8-12 Κολοσσός 7-13 Ηρακλής 8-11 Προμηθέας 7-13 Καρδίτσα 5-15 Μαρούσι 4-17 Πανιώνιος 5-14

* Εκκρεμούν οι αναμετρήσεις Περιστέρι-Άρης, ΠΑΟΚ-Μύκονος και ΠΑΟΚ - Άρης.

Η επόμενη αγωνιστική (28-29-30/03).

Σάββατο (28/03)

16:00: Κολοσσός Ρόδου - Άρης

16:00: ΠΑΟΚ - Προμηθέας

18:15: ΑΕΚ - Περιστέρι

Κυριακή (29/03)

13:00: Καρδίτσα - Πανιώνιος

15:30: Ηρακλής - Μαρούσι

Δευτέρα (30/03)

19:00: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός