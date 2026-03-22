Stoiximan GBL: Με δύο παιχνίδια ολοκληρώνεται η 22η αγωνιστική
H Stoiximan GBL επιστρέφει με την ολοκλήρωση της 22ης αγωνιστικής, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα, Κυριακή 22/3, με δύο αναμετρήσεις.
Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ηρακλή στις 13:00, στο παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία του προγράμματος της Κυριακής, ενώ ο Πανιώνιος κοντράρεται με τον Παναθηναϊκό στη Γλυφάδα, στο ματς με το οποίο ολοκληρώνεται τη 22η αγωνιστική.
Θυμίζουμε πως ο Ολυμπιακός έχει ρεπό την 22η αγωνιστική, ενώ την 23η έχουμε το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό,
Η 22η αγωνιστική
Σάββατο (21/03)
Κυριακή (22/03)
- 13:00: ΑΕΚ - Ηρακλής
- 16:00: Πανιώνιος - Παναθηναίκός
Η κατάταξη
- Ολυμπιακός 20-0
- Παναθηναϊκός 16-4
- ΑΕΚ 14-5
- Περιστέρι 11-9
- ΠΑΟΚ 11-7
- Άρης 11-7
- Μύκονος 8-12
- Κολοσσός 7-13
- Ηρακλής 8-11
- Προμηθέας 7-13
- Καρδίτσα 5-15
- Μαρούσι 4-17
- Πανιώνιος 5-14
* Εκκρεμούν οι αναμετρήσεις Περιστέρι-Άρης, ΠΑΟΚ-Μύκονος και ΠΑΟΚ - Άρης.
Η επόμενη αγωνιστική (28-29-30/03).
Σάββατο (28/03)
- 16:00: Κολοσσός Ρόδου - Άρης
- 16:00: ΠΑΟΚ - Προμηθέας
- 18:15: ΑΕΚ - Περιστέρι
Κυριακή (29/03)
- 13:00: Καρδίτσα - Πανιώνιος
- 15:30: Ηρακλής - Μαρούσι
Δευτέρα (30/03)
19:00: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός
