Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Stoiximan GBL, μετά τις νίκες του Κολοσσού, του Άρη, του Περιστερίου και της Μυκόνου.

Εύκολο απόγευμα είχε ο Άρης, επικρατώντας της Καρδίτσας με 78-55. Ο Κολοσσός πήρε μεγάλο... διπλό στην Πάτρα, επικρατώντας με 76-98 του Προμηθέα. Το Περιστέρι πήρε εκδίκηση από τον ΠΑΟΚ, κερδίζοντάς τον με 75-70 στο «Ανδρέας Παπανδρέου». Επιστροφή στις νίκες για τη Μύκονο, νικώντας το Μαρούσι με 94-103 εκτός έδρας.

Η 22η αγωνιστική

Σάββατο (21/03)

Κυριακή (22/03)

13:00: ΑΕΚ - Ηρακλής

16:00: Πανιώνιος - Παναθηναίκός

Η κατάταξη

Ολυμπιακός 20-0 Παναθηναϊκός 16-4 ΑΕΚ 14-5 Περιστέρι 11-9 ΠΑΟΚ 11-7 Άρης 11-7 Μύκονος 8-12 Κολοσσός 7-13 Ηρακλής 8-11 Προμηθέας 7-13 Καρδίτσα 5-15 Μαρούσι 4-17 Πανιώνιος 5-14



* Εκκρεμούν οι αναμετρήσεις Περιστέρι-Άρης και ΠΑΟΚ-Μύκονος

Η επόμενη αγωνιστική (28-29-30/03).

Σάββατο (28/03)

16:00: Κολοσσός Ρόδου - Άρης

16:00: ΠΑΟΚ - Προμηθέας

18:15: ΑΕΚ - Περιστέρι

Κυριακή (29/03)

13:00: Καρδίτσα - Πανιώνιος

15:30: Ηρακλής - Μαρούσι

Δευτέρα (30/03)

19:00: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός