Ένα εντυπωσιακό graffiti κοσμεί τα αποδυτήρια της ΑΕΚ στη Sunel Arena, που είναι αφιερωμένο στον εμβληματικό προπονητή της ομάδας Ντράγκαν Σάκοτα.

Ο Σάλε αποτελεί σύμβολο για την «Ένωση» και το graffiti που δημιουργήθηκε το τελευταίο διάστημα έχει ως σκοπό να τιμήσει τον Σάκοτα, ο οποίος έχει συμβάλλει τα τελευταία χρόνια στην ισχυροποίηση της ομάδας.

Μια εξαιρετική απεικόνιση της αποτύπωσης της χαράς του «Σάλε», ο οποίος πανηγυρίζει μια επιτυχία της ομάδας στην οποία έχει αφήσει τη «σφραγίδα» του. Ο άνθρωπος που την οδήγησε στο πρωτάθλημα του 2002, στο BCL του 2018 και το Κύπελλο Ελλάδος την ίδια σεζόν.

Η ΑΕΚ πέτυχε άλλη μια νίκη (100-87) στη Stoiximan GBL για την 22η αγωνιστική με αντίπαλο τον Ηρακλή στη Sunel Arena και o κόσμος που βρέθηκε στο γήπεδο χειροκρότησε τις προσπάθειες των παικτών του «δικεφάλου» απέναντι σ’ έναν ανταγωνιστικό αντίπαλο.