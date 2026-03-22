Σάκοτα: «Χρειαζόμασταν ενέργεια που δεν υπάρχει στο σούπερ μάρκετ να την αγοράσεις»

O Nτράγκαν Σάκοτα ξεστόμισε μια φοβερή ατάκα μετά το ματς της ΑΕΚ με τον Ηρακλή.

Συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία η ΑΕΚ που κατάφερε να υποτάξει τον εξαιρετικό Ηρακλή με 100-87 στη SUNEL Arena και αγκάλιασε την τρίτη θέση στη regular season της Stoiximan GBL.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε μετά το τέλος της αναμέτρησης και στάθηκε στο δύσκολο πρόγραμμα αλλά και στην ενέργεια που χρειάζεται η ομάδα του.

«Είχαμε ένα δύσκολο πρόγραμμα και παίξαμε με μια καλή ομάδα που αξίζει τον σεβασμό και κέρδισε τον Παναθηναϊκό. Εμείς χρειαζόμασταν ενέργεια που δεν υπάρχει στο σούπερ μάρκετ να την αγοράσεις.

Μπορούσαμε να κάνουμε κάποια πράγματα καλύτερα, αλλά η νίκη μετρά, παίζοντας και χωρίς τον Γκρέι που είναι υποψήφιος MVP στο BCL. Χωρίς αυτόν η ομάδα είναι διαφορετική. Κρατάμε τη νίκη και συνεχίζουμε», ανέφερε.