Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ολοκλήρωσε με επιτυχία τις απαραίτητες εργομετρικές εξετάσεις που υποβλήθηκε και είναι έτοιμος να μπει σε ρυθμούς προπονήσεων με τον Παναθηναϊκό.

Από τα ξημερώματα της Δευτέρας (16/02) ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις βρίσκεται στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Ο Αμερικανός το πρωί της ίδιας μέρας μεταφέρθηκε στο Block Rehab «Φιλοκτήτης», όπου ολοκλήρωσε τις απαραίτητες εργομετρικές εξετάσεις.

Πλέον το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «πρασίνων» θα ενσωματωθεί στο σύνολο του Έργκιν Άταμαν, προκειμένου να προετοιμαστεί ενόψει του ντεμπούτο του, με τη φανέλα του «επτάστερου».

Ο Τούρκος τεχνικός απάντησε μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Κολοσσό, για το αν θα παίξει στο Final 8 του Κυπέλλου, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Φυσικά ο στόχος μας είναι να τον ενσωματώσουμε με την υπόλοιπη ομάδα. Μίλησα μαζί του την προηγούμενη εβδομάδα, ο ίδιος μου είπε πως είναι έτοιμος σωματικά να τα δώσει όλα για την ομάδα, αύριο θα ξεκινήσει και την ομαδική προπόνηση και εφόσον αν είναι έτοιμος θα παίξει κανονικά», είπε ο Έργκιν Άταμαν.

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται ενόψει του προημιτελικού του Κυπέλλου, όπου θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ (19/02, 20:00).