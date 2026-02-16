Χέιζ - Ντέιβις: Η πρώτη φωτογραφία με το «τριφύλλι» στο στήθος
Πάτησε Αθήνα ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις τα ξημερώματα της Δευτέρας (16/02) για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Το νέο απόκτημα των πράσινων μετρά αντίστροφα για δράση με το τριφύλλι.
Ο Αμερικανός πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις στο νοσοκομείο Υγεία και ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του. Στόχος του Χέιζ-Ντέιβις αλλά και των ανθρώπων του Παναθηναϊκού AKTOR είναι να κάνει ντεμπούτο στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας στην Κρήτη.
Η αποστολή των πράσινων αναχωρεί για το Ηράκλειο το απόγευμα της Τρίτης (17/02) και μια μέρα μετά, την Τετάρτη στις 20:00 θα κοντραριστεί με τον ΠΑΟΚ στον προημιτελικό.
