Ολυμπιακός: Ο Ντόρσεϊ εκτάκτως στις ΗΠΑ - Τα δεδομένα για τη συμμετοχή του στο Final 8
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Αχιλλέας Μαυροδόντης
Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής απέκτησε ο Ολυμπιακός, με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να μην ακολουθεί την αποστολή στην Κρήτη.
Ο Τάιλερ Ντόρσει έχει μεταβεί στις ΗΠΑ για προσωπικούς λόγους, με αποτέλεσμα να μην ακολουθήσει την αποστολή στο ταξίδι της στην Κρήτη και να μένει εκτόες από το ματς των Προημιτελικών του Final 8 του Κυπέλλου με αντίπαλο την ΑΕΚ (17/2, 20:00).
Βέβαια ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, εάν ο Ολυμπιακός περάσει στον τελικό του Σαββάτου (21/2) θα έχει επιστρέψει, καθώς θα είναι στην Ελλάδα ξανά την Παρασκευή (20/2) το πρωί.
