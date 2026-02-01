Όταν έχεις ψυχή και χαρακτήρα έρχονται και οι μεγάλες νίκες

Ο Βασίλης Βλαχόπουλος γράφει για τη σπουδαία νίκη του Άρη επί του Παναθηναϊκού και τις βαθιές τομές που οδήγησαν στην ανάκτηση αγωνιστικής ταυτότητας.

Αν πρόκειται για θρίαμβο, αυτός χτίστηκε… πέτρα-πέτρα σ’ ένα περιβάλλον έντονης αμφισβήτησης και ακατανόητης εσωστρέφειας – όπως πρόσφατα είχα σημειώσει. Χτίστηκε με τους πρωταγωνιστές βρισκόμενους με τις πλάτες στον τοίχο, όπως ορθότατα παραδέχθηκε ο Ελάιζα Μήτρου Λονγκ και μέσα από τη λήψη ριζοσπαστικών αποφάσεων υπό την εκτίμηση ότι θα οδηγούσαν στη διόρθωση των κακώς κειμένων και στην άμεση βελτίωση του γκρουπ. Χτίστηκε με τους έχοντες την ευθύνη των αποφάσεων, να αναλαμβάνουν ρίσκο που απαιτούν «καρύδια» κλείνοντας τα αυτιά τους στις ξαφνικές κραυγές και στην ανθρωποφαγία που κυριαρχεί στα social media. Ναι, τα έχω ξαναγράψει αυτά.

Ο Άρης θα μπορούσε να είχε ολοκληρώσει την αυτοχειρία του – όπως έπραξε πριν από πέντε ημέρες στην Κωνσταντινούπολη – η οποία ξεκίνησε από το +15 (81-66, 36’) και κατέληξε στο εύστοχο τρίποντο του Ερνανγκόμεθ. Θα μπορούσε επίσης να είχε καταρρακωθεί ψυχολογικά, λόγω της αδυναμίας του να «τελειώσει» το παιχνίδι στην κανονική διάρκεια του, και τελικώς να μην κέρδιζε στην παράταση. Τίποτε όμως δεν θα άλλαζε αυτό που είχε πετύχει σε 36 λεπτά αγώνα. Να κλειδώσει… χειροπόδαρα ένα ρόστερ 40 εκατ. ευρώ, όπως είπε και ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού. Αυτό έκανε και βρέθηκε στο +15. Το τι έπραξε στα τελευταία τέσσερα λεπτά της κανονικής διάρκειας είναι αλλουνού παπά ευαγγέλιο και είμαι απόλυτα βέβαιος ότι θα συζητηθεί εντόνως στα αποδυτήρια γιατί συνέβη δεύτερη διαδοχική φορά και στοιχειοθετεί πρόβλημα. Σίγουρα δεν είναι μόνο θέμα οδηγιών αλλά ψυχολογικής διαχείρισης ενός αγώνα τον οποίον – μετά από πολύ κόπο – τον παίζει στα ζάρια.

Ο Άρης νίκησε τον Παναθηναϊκό, όχι απλά γιατί έχει βελτιωθεί αλλά, γιατί πατάει πάνω στη γραμμή των στοιχειωδών κανόνων του αθλήματος. Καταρχάς βγάζει τσαμπουκά στο γήπεδο. Έχει ψυχή και χαρακτήρα. Δεν είναι η – προ δύο μηνών – soft ομάδα ασχέτως του ότι παραμένει επιπόλαιη σε κρίσιμα σημεία των αγώνων κι αυτό της κοστίζει. Αγωνιστικά, πήρε έναν ψηλό που δεν είχε. Ο Κώστας Αντετοκούνμπο ανταποκρίνεται με ευλάβεια στην άμυνα του προπονητή.

Ικανός στα hedge out’s, γρήγορη επιστροφή στη ρακέτα και πραγματικός rim protector. Η στατιστική έγραψε πέντε τάπες, μέτρησε όμως κι άλλες αλλοιώσεις. Αυτός ο ψηλός προσφέρει επιθετικές επιλογές στους κοντούς μέσα από την ταχύτητα με την οποία κόβει στη ρακέτα για μερικά… πάρε-βάλε. Το έκανε αρκετές φορές με τον Μποχωρίδη στο παιχνίδι με την Μπαχτσεσεχίρ, το επιχείρησε κάμποσες και σήμερα. Ακόμη κι όταν δεν βγαίνει το pick, μια άμυνα απασχολείται. Ο δικός του τρόπος λειτουργίας αποδέσμευσε τους λοιπούς από μια ευθύνη απέναντι στην οποία αποδεδειγμένα δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν. Ο Αντετοκούνμπο είναι ο βασικός λόγος αυτής της θεαματικής αγωνιστικής βελτίωσης του Άρη. Γιατί, πλέον, έχει ψηλό.

Για να κερδίσει μια ομάδα αγωνιστικού προϋπολογισμού (περίπου) 2.5 εκατ. ευρώ ένα γκρουπ με εμφατικά πολλαπλάσια αξία χρειάζονται κι άλλα πράγματα. Μέσα σε αυτά είναι η αντίληψη και ο συμβιβασμός του καθενός στον ρόλο του. Ο Ελάιζα Μήτρου Λονγκ ήταν καταλυτικός στην παράταση και τελείωσε τον αγώνα με 24 πόντους και 9/12 σουτ. Κι όμως, το σουτ του αγώνα το έβαλε ο Λευτέρης Μποχωρίδης ο οποίος μέχρι εκείνο το σημείο ήταν απελπιστικά άστοχος αλλά έχει αποδεχθεί τη μετατροπή του σε αμυντικό εργαλείο. Έχει αποδεχθεί ότι ο ρόλος του στην επίθεση ξεκινάει από το post παιχνίδι και την πάσα στον γκαρντ που κόβει.

Τα μεγάλα σουτ είναι απαραίτητο συστατικό γι’ αυτές τις νίκες, ειδικά όταν τα βάζει ο αντίπαλος. Μέτρησα πέντε στον αριθμό. Οσμάν (2), Γκραντ (1), Ρογκαβόπουλος (1) και του Ερνάνγκομεθ που έστειλε τον αγώνα στην παράταση. Ο Άρης βρήκε δύο από τον Λονγκ και από ένα έδωσαν οι Μποχωρίδης-Άντζουσιτς. Ο πρώτος τελείωσε τον αγώνα με 2/7 και ο δεύτερος έβαλε ένα λιγότερο στον ίδιο αριθμό προσπαθειών.

Αυτό που έκανε ο Άρης στην παράταση είναι άξιο θαυμασμού γιατί ακύρωσε ολοκληρωτικά έναν άγραφο κανόνα που θέλει τις ομάδες που στέλνουν το παιχνίδι στο έξτρα πεντάλεπτο να έχουν το ψυχολογικό πλεονέκτημα. 9-1 επιμέρους σκορ έκανε δείχνοντας ότι όντως έχει αλλάξει το τσιπάκι. Η νίκη είναι πραγματικά σπουδαία, πιο σπουδαίο είναι όμως αυτό που κάνει ο Άρης εδώ και περίπου τρεις εβδομάδες. Οι τομές στις οποίες προχώρησε και οι ευθύνες που ανέλαβε. Πλέον είναι μια ομάδα από την οποία ξέρεις τι μπορείς να περιμένεις και κανένα παιχνίδι δεν είναι… ραντεβού με το άγνωστο. Κι όταν πετυχαίνει τέτοιες νίκες, αποκτά μεγαλύτερη πίστη στο πλάνο της.

Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι αυτή η σπουδαία νίκη επιτεύχθηκε μπροστά στα μάτια του ιδιοκτήτη του επενδυτικού fund που κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών. Πριν από δυόμισι μήνες, απογοητευμένος από την αγωνιστική εικόνα της ομάδας, ο Ρίτσαρντ Σιάο αποφάσισε την αύξηση της αγωνιστικής επένδυσης δίνοντας λευκή επιταγή στον Νίκο Ζήση για τις βελτιώσεις που απαιτούνταν. Οι κινήσεις του τζένεραλ μάνατζερ της ΚΑΕ αποδείχθηκαν σωστές και αυτή τη φορά, ο νεαρός επιχειρηματίας δεν έφυγε προβληματισμένος από τα court site’s αλλά περήφανος και ενθουσιασμένος για την ομάδα του, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή στο γήπεδο.