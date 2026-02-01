Ο Ρίτσαρντ Σιάο δεν μπορούσε να συγκρατήσει τη χαρά του για τη νίκη του Άρη επί του Παναθηναϊκού κάνοντας high five με όλους τους παίκτες και αγκαλιάζοντας τον Κώστα Αντετοκούνμπο.

Ο Άρης υποδέχτηκε τον Παναθηναϊκό στο Nick Gallis Hall για την 17η αγωνιστική της Stoiximan GBL σε μία αναμέτρηση με ένταση και αρκετά προβλήματα. Οι Θεσσαλονικείς με «όπλο» την ενέργειά τους επικράτησαν με 102-95 στην παράταση.

Ο Ρίτσαρντ Σίαο βρέθηκε στο ματς και εξαρχής έδειξε τον ενθουσιασμό του και την στήριξή του. Μάλιστα, μετά τη δύσκολη επικράτηση της ομάδας του πανηγύρισε με την ψυχή του κάνοντας high five με όλους τους παίκτες και αγκάλιασε τον Κώστα Αντετοκούνμπο.

Ο ισχυρός άντρας της «κιτρινόμαυρης» ΚΑΕ παρακολουθούσε όλο το παιχνίδι και εξέφραζε τη χαρά του κάθε φορά που ο Άρης έπαιρνε το προβάδισμα.