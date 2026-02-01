Άρης - Παναθηναϊκός: Τρέλα από Σιάο μετη νίκη - Έκανε high 5 με όλουυς τους παίκτες
Ο Άρης υποδέχτηκε τον Παναθηναϊκό στο Nick Gallis Hall για την 17η αγωνιστική της Stoiximan GBL σε μία αναμέτρηση με ένταση και αρκετά προβλήματα. Οι Θεσσαλονικείς με «όπλο» την ενέργειά τους επικράτησαν με 102-95 στην παράταση.
- Άρης - Παναθηναϊκός 102-95: Ψυχωμένοι Θεσσαλονικείς υπέταξαν το τριφύλλι στην παράταση σε ένα παιχνίδι με αποβολές
Ο Ρίτσαρντ Σίαο βρέθηκε στο ματς και εξαρχής έδειξε τον ενθουσιασμό του και την στήριξή του. Μάλιστα, μετά τη δύσκολη επικράτηση της ομάδας του πανηγύρισε με την ψυχή του κάνοντας high five με όλους τους παίκτες και αγκάλιασε τον Κώστα Αντετοκούνμπο.
Ο ισχυρός άντρας της «κιτρινόμαυρης» ΚΑΕ παρακολουθούσε όλο το παιχνίδι και εξέφραζε τη χαρά του κάθε φορά που ο Άρης έπαιρνε το προβάδισμα.
Δείτε το βίντεο του πανηγυρισμού
