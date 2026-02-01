Άρης - Παναθηναϊκός: Το νικητήριο σουτ του Μποχωρίδη!
Ο Άρης υποδέχτηκε τον Παναθηναϊκό στο Nick Gallis Hall για την 17η αγωνιστική της Stoiximan GBL σε μία αναμέτρηση με ένταση και αρκετά προβλήματα. Οι Θεσσαλονικείς με «όπλο» την ενέργειά τους επικράτησαν με 102-95 στην παράταση.
- Άρης - Παναθηναϊκός 102-95: Ψυχωμένοι Θεσσαλονικείς υπέταξαν το τριφύλλι στην παράταση σε ένα παιχνίδι με αποβολές
O παίκτης που οδήγησε στη νίκη την ομάδα του την κρίσιμη στιγμή ήταν ο Λευτέρης Μποχωρίδης που με καθοριστικό τρίποντο, το πρώτου του εύστοχο στο ματς, έγραψε το 100-95 λίγα δευτερόλεπτα πριν το φινάλε, απαντώντας ουσιαστικά στο καλάθι του Νίκου Ρογκαβόπουλου που είχε προηγηθεί. Το καθοριστικό σουτ επιτεύχθη έπειτα από ασίστ του κορυφαίου του αγώνα, Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ.
