Μήτρου Λονγκ: «Είναι από τις νίκες που δίνουν ελπίδα»

Ο Ελάιζα Μήτρου Λονγκ ήταν ο πρώτος σκόρερ αλλά και ο MVP του Άρη στη νίκη επί του Παναθηναϊκού και μίλησε για την αξία αυτής.

Ο Ελληνοκαναδός γκαρντ ήταν καταλυτικός για τους «κίτρινους» - ειδικά – στην παράταση με τα μεγάλα σουτ που έβαλε. «Παιχνίδια και νίκες σαν αυτή δείχνουν τον χαρακτήρα μας σαν ομάδα. Διανύουμε μια μεγάλη σεζόν. Είχαμε σκαμπανεβάσματα και βρεθήκαμε με την πλάτη στον τοίχο. Τέτοιου είδους νίκες όμως μας δίνουν ελπίδα και μας δείχνουν τι μπορούμε να πετύχουμε σαν ομάδα όταν παλεύουμε. Όλοι παλεύουν στην ομάδα. Παίκτες, προπονητές, σταφ, ο τεχνικός διευθυντής…», είπε στην κάμερα της ΕΡΤ και συμπλήρωσε.

«Ήταν μια νίκη δήλωση. Ξέρουμε τη δυναμική του αντιπάλου μας, στο τέλος της ημέρας όμως… όλοι φοράμε παπούτσια και κάλτσες και παλεύουμε. Πάντα μετρά ποιος το θέλει περισσότερο και σήμερα δείξαμε πόσο πολύ θέλαμε αυτή τη νίκη όλοι στο κλαμπ».