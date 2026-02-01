Η 17η αγωνιστική της Stoiximan GBL συνεχίζεται με δύο ματς, καθώς ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην Θεσσαλονίκη κόντρα στον Άρη (16:00), ενώ το Μαρούσι υποδέχεται τον Πανιώνιο (13:00) στο ντέρμπι παραμονής.

Δυο παιχνίδια του περιλαμβάνει το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής στην Stoiximan GBL το μεσημέρι της Κυριακής (1/2).

Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην Θεσσαλονίκη κόντρα στον Άρη (16:00), σε ένα ματς όπου ο Εργκίν Αταμάν δεν θα έχει στην διάθεση του τον Κέντρικ Ναν που έμεινε στην Αθήνα λόγω ενοχλήσεων στην ποδοκνημική.

Στο δεύτερο παιχνίδι της ημέρας το Μαρούσι υποδέχεται τον Πανιώνιο (13:00) στο κλειστό του Αγίου Θωμά, σε ένα παιχνίδι κομβικό για την μάχη της παραμονής, καθώς οι δυο ομάδες ισοβαθμούν στην τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Τα αποτελέσματα (17η αγωνιστική)

Σάββατο 31 Ιανουαρίου

Κυριακή 1 Φεβρουαρίου

Μαρούσι - Πανιώνιος (13:00)

Άρης - Παναθηναϊκός (16:00)

Τετάρτη 25 Μαρτίου

ΠΑΟΚ - Μύκονος (18:00)

Η κατάταξη

Ολυμπιακός 16-0 Παναθηναϊκός 14-1 ΑΕΚ 11-4 ΠΑΟΚ 10-4 Μύκονος 7-8 Ηρακλής 7-8 Άρης 7-7 Προμηθέας 6-9 Περιστέρι 6-9 Καρδίτσα 4-12 Κολοσσός Ρόδου 4-12 Μαρούσι 3-12 Πανιώνιος 3-12

Η επόμενη αγωνιστική (18η)

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου

Κολοσσός - ΠΑΟΚ (15:45)

Πανιώνιος - Μύκονος (16:00)

ΑΕΚ - Μαρούσι (18:00)

Περιστέρι - Ηρακλής (18:15)

Κυριακή 8 Φεβρουαρίου