H AEK συνεχίζει για 8o σερί ματς αήττητη και κατάφερε να επικρατήσει με 96-83 του Κολοσσού. Φοβερός Μπράουν με double double, εξαιρετικός Νάναλι.

Δεν σταματά πουθενά η ΑΕΚ σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η Βασίλισσα υπέταξε και τον Κολοσσό με 96-83 στη SUNEL Αrena για να φτάσει τις 8 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις.

Από την πλευρά της Ένωσης ο Μπράουν είχε 15 πόντους με 10 ριμπάουντ και ο Μπάρτλεϊ μέτρησε 15 (με 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ). Ο Νάναλι είχε 14 και ο Γκρέι 16. Στον αντίποδα για τους Ροδίτες ο Ραντλ σταμάτησε στους 22 πόντους και ο Νίκολς είχε 18. Στο 11-4 οι νικητές, στο 4-12 οι ηττημένοι.

Την Τρίτη κοντράρεται με την Τόφας εκτός έδρας για την 3η αγωνιστική της φάσης των 16 του BCL. Πολύ όμορφη ατμόσφαιρα στο γήπεδο από τον κόσμο της Βασίλισσας.

ΑΕΚ - Κολοσσός

O Ραντλ με σουτ τριών πόντων έβαλε μπροστά τον Κολοσσό για το 8-11 στο 4'. Ο Γκρέι ευστόχησε για τρεις από τη γωνία για το 13-15, πέντε λεπτά πριν το τέλος της περιόδου. Ο Νίκολς έβαλε τον Κολοσσό στο +7 στο 7', με τον Σάκοτα να επιστρατεύει τον Νάναλι. Το πρώτο δεκάλεπτο εληξε στο 20-31, με τον Μακ να έχει 10 πόντους.

Η είσοδος του Μπράουν έδωσε πνοή στην ΑΕΚ, η οποία μείωσε σε 28-31, με τον Αμερικανό να φτάνει τους 7 πόντους. Ο Γκρέι έβαλε μπροστά τη Βασίλισσα για το 32-31 στο 14'. H AEK πήρε τα ηνία, πάτησε καλύτερα στο γήπεδο και με τον Μπάρτλεϊ έγραψε το 49-42 στο ημίχρονο.

Ο Ραντλ έφτασε τους 17 και μείωσε σε 51-45 στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Νίκολς μείωσε σε 61-59 στο 26' σε μια περίοδο του ματς που οι παίκτες της Ένωσης έχασαν την αυτοσυγκέντρωση τους από 2-3 σφυρίγματα των διαιτητών. Ο Μπράουν έγραψε το 66-59 και έφτασε τους 14 πόντυος στο 28'.

Ο Μπάρτλεϊ έφερε την ΑΕΚ στο 75-64 στο 32' και ανάγκασε τον Λυκογιάννη να καλέσει timeout. Ο Ραντλ πάτησε τους 20 πόντους και μείωσε 75-67. Ο Νάναλι έγραψε το 80-75 σε ένα πολύ μεστό ματς για εκείνον. Ο Χαραλαμπόπουλος έκανε το 91-77 στο 38' και κλείδωσε την 8η σερί νίκη της Ένωσης.

Τα δεκάλεπτα: 20-31, 49-42, 71-64, 96-83

MVP: Ο Μπράουν άλλαξε την εικόνα του ματς στην δεύτερη περίοδο και τελείωσε με 15 πόντους, 10 ριμπάουντ και 2 μπλοκ. Εξαιρετικοί Μπάρτλεϊ, Γκρέι και Νάναλι με 15, 16 και 14 πόντους αντίστοιχα.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: O Ραντλ είχε 22 πόντους με 6/9 τρίποντα , αλλά δεν έσωσε τον Κολοσσό.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 6/9 τρίποντα του Ραντλ.