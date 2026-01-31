Δεν σταματά πουθενά η ΑΕΚ σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η Βασίλισσα υπέταξε και τον Κολοσσό με 96-83 στη SUNEL Αrena για να φτάσει τις 8 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις.
Από την πλευρά της Ένωσης ο Μπράουν είχε 15 πόντους με 10 ριμπάουντ και ο Μπάρτλεϊ μέτρησε 15 (με 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ). Ο Νάναλι είχε 14 και ο Γκρέι 16. Στον αντίποδα για τους Ροδίτες ο Ραντλ σταμάτησε στους 22 πόντους και ο Νίκολς είχε 18. Στο 11-4 οι νικητές, στο 4-12 οι ηττημένοι.
Την Τρίτη κοντράρεται με την Τόφας εκτός έδρας για την 3η αγωνιστική της φάσης των 16 του BCL. Πολύ όμορφη ατμόσφαιρα στο γήπεδο από τον κόσμο της Βασίλισσας.
ΑΕΚ - Κολοσσός
O Ραντλ με σουτ τριών πόντων έβαλε μπροστά τον Κολοσσό για το 8-11 στο 4'. Ο Γκρέι ευστόχησε για τρεις από τη γωνία για το 13-15, πέντε λεπτά πριν το τέλος της περιόδου. Ο Νίκολς έβαλε τον Κολοσσό στο +7 στο 7', με τον Σάκοτα να επιστρατεύει τον Νάναλι. Το πρώτο δεκάλεπτο εληξε στο 20-31, με τον Μακ να έχει 10 πόντους.
Η είσοδος του Μπράουν έδωσε πνοή στην ΑΕΚ, η οποία μείωσε σε 28-31, με τον Αμερικανό να φτάνει τους 7 πόντους. Ο Γκρέι έβαλε μπροστά τη Βασίλισσα για το 32-31 στο 14'. H AEK πήρε τα ηνία, πάτησε καλύτερα στο γήπεδο και με τον Μπάρτλεϊ έγραψε το 49-42 στο ημίχρονο.
Ο Ραντλ έφτασε τους 17 και μείωσε σε 51-45 στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Νίκολς μείωσε σε 61-59 στο 26' σε μια περίοδο του ματς που οι παίκτες της Ένωσης έχασαν την αυτοσυγκέντρωση τους από 2-3 σφυρίγματα των διαιτητών. Ο Μπράουν έγραψε το 66-59 και έφτασε τους 14 πόντυος στο 28'.
Ο Μπάρτλεϊ έφερε την ΑΕΚ στο 75-64 στο 32' και ανάγκασε τον Λυκογιάννη να καλέσει timeout. Ο Ραντλ πάτησε τους 20 πόντους και μείωσε 75-67. Ο Νάναλι έγραψε το 80-75 σε ένα πολύ μεστό ματς για εκείνον. Ο Χαραλαμπόπουλος έκανε το 91-77 στο 38' και κλείδωσε την 8η σερί νίκη της Ένωσης.
Τα δεκάλεπτα: 20-31, 49-42, 71-64, 96-83
MVP: Ο Μπράουν άλλαξε την εικόνα του ματς στην δεύτερη περίοδο και τελείωσε με 15 πόντους, 10 ριμπάουντ και 2 μπλοκ. Εξαιρετικοί Μπάρτλεϊ, Γκρέι και Νάναλι με 15, 16 και 14 πόντους αντίστοιχα.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: O Ραντλ είχε 22 πόντους με 6/9 τρίποντα , αλλά δεν έσωσε τον Κολοσσό.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 6/9 τρίποντα του Ραντλ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.