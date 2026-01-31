Ηρακλής - Καρδίτσα 93-73: Κυανόλευκο πάρτι με μαέστρο Μωραΐτη!

Γιώργος Κούβαρης

Με τον Δημήτρη Μωραΐτη να πραγματοποιεί πληθωρικό παιχνίδι (16π., 10ασ., 5ριμπ., 4κλ.) ο Ηρακλής κυριάρχησε στο δεύτερο ημίχρονο και «διέλυσε» την Καρδίτσα στο κατάμεστο «Ιβανώφειο» με 93-73.

Ο Ηρακλής σημείωσε 55 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο, δέχθηκε 20 λιγότερους και μετέτρεψε το ντέρμπι του πρώτου ημιχρόνου με την Καρδίτσα σε παράσταση για έναν ρόλο!

Ο «Γηραιός» έφτασε αισίως στις επτά νίκες και μπορεί πλέον να κοιτάζει ακόμα πιο ψηλά στην κατάταξη. Ο Δημήτρης Μωραΐτης έκανε τα... πάντα στο παρκέ καθώς τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 16 πόντους, 10 ασίστ, 5 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα και μόλις 1 λάθος σε 33 λεπτά συμμετοχής.

Πρώτος σκόρερ ήταν ο Έλντερ Ντέιβις με 20 πόντους και 3/5 τρίποντα, ενώ «διψήφιοι» για την ομάδα του Ζόραν Λούκιτς ήταν επίσης οι Φάντεμπερκ (15π., 7ριμπ.) και Γουέρ (12π., 6ριμπ.)

Ηρακλής - Καρδίτσα: Ο αγώνας

Με τον Μπράντον Τζέφερσον να ξεκινάει φουριόζος το παιχνίδι στο «Ιβανώφειο», η Καρδίτσα έλεγξε απόλυτα το ματς στην 1η περίοδο (7-12, 9-15) έχοντας σταθερά το προβάδισμα στο σκορ. Ο «Γηραιός» πλησίασε στο καλάθι (15-17 στο 9') με το πρώτο δεκάλεπτο να κλείσει στο 17-22 υπέρ της Θεσσαλικής ομάδας. Ο Μπράντον Τζέφερσον είχε κλείσει το πρώτο κομμάτι του αγώνα με 14 πόντους (2/4διπ., 2/3τρ., 4/4β.)

 

Στην 2η περίοδο ο Ηρακλής ισορρόπησε το παιχνίδι και με τους Αμερικανούς Έλντερ-Ντέιβις, Γουέρ και Σμιθ άλλαξε την εικόνα του αγώνα, παίρνοντας το μομέντουμ. Έως το τέλος του ημιχρόνου είχε φέρει το ματς στα ίσια (38-38) ενώ μετά την ανάπαυλα η σκυτάλη πήγε στον Δημήτρη Μωραΐτη ο οποίος ηγήθηκε προκειμένου να δυναμώσουν οι γηπεδούχοι στην περιφερειακή τους άμυνα, να βρουν καλάθια στο ανοικτό γήπεδο και να πάρουν και το προβάδισμα στο σκορ για πρώτη φορά με 52-50 στο 26'.

Έκτοτε δεν κοίταξε ποτέ πίσω. Ουσιαστικά έγινε το απόλυτο αφεντικό του αγώνα αφήνοντας την Καρδίτσα σε ρόλο θεατή! Κανένα περιθώριο αντίδρασης για την ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου καθώς έχασε κάθε επαφή του σκορ. Η 3η περίοδος έφερε τον Ηρακλή στο +7 (59-52) ενώ ο δείκτης του σκορ έφτασε και στο +21 (76-55) στο 34'. Για την ακρίβεια, το επιμέρους σκορ που είχε πραγματοποιήσει η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς ήταν 28-5 έχοντας επιστρέψει από το 48-50 του 25'. Μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς το +8 (89-61) τρία λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα.

  • MVP ΗΤΑΝ Ο… Δημήτρης Μωραΐτης ο οποίος σε είχε 16 πόντους, 10 ασίστ, 5 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα και μόλις 1 λάθος, συγκεντρώνοντας 25 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
  • ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ Ο… Μπράντον Τζέφερσον ο οποίος είχε 27 πόντους με 3/5 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 9/9 βολές.
  • ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ… οι σχεδόν τρίπλάσιες ασίστ του Ηρακλη (20) σε σχέση με αυτές που μοίρασε η Καρδίτσα (7 ασίστ για 14 λάθη).
  • ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ… ο Ηρακλής είχε νικήσει και μέσα στην έδρα της Καρδίτσας με 80-87.

Τα δεκάλεπτα: 17-22, 38-38, 59-52, 93-73.

Iraklis BCFG2PT FG3PT FGFTREB
Coach: Z. Lukic
Assistants: S. Karapostolou, S. Evgeniadis		MINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0D. Funderburk27:04156/1154%6/1060%0/10%3/650%257111211317
3J. Wright-Foreman07:5200/20%0/10%0/10%0/00%00011100-8-2
5C. Smith22:3383/742%2/540%1/250%1/616%1341400004
10D. Moraitis (C)33:28165/1241%3/3100%2/922%4/666%0551034101325
19J. Edler-Davis32:19207/1258%4/757%3/560%3/475%325231101622
1J. Strong19:1542/825%2/633%0/20%0/00%10153000144
7N. Tsiakmas06:0083/475%2/2100%1/250%1/1100%0001121089
11L. Ware23:33125/683%5/683%0/00%2/540%156012103113
12K. Kabouridis04:3131/250%0/00%1/250%0/00%0110200003
14V. Christidis03:0300/00%0/00%0/00%0/00%00000000-40
16C. Syllas17:3773/3100%2/2100%1/1100%0/00%134040102013
72M. Giannikos01:4500/00%0/00%0/00%0/00%00002000-30
TOTAL2009335/6752%26/4261%9/2536%14/2850%11273821261173113

ASK Karditsa IaponikiFG2PT FG3PT FGFTREB
Coach: N. Papanikolopoulos
Assistants: K. Papamarkos, I. Missas		MINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
2B. Jefferson29:32277/1353%3/560%4/850%9/9100%02213000-1824
14L. Kaselakis29:0393/933%3/742%0/20%3/3100%04443100-1210
21G. Kamberidis16:5700/20%0/00%0/20%0/00%02204100-5-1
22W. Washington21:2751/1100%1/1100%0/00%3/475%15603200-138
23D. Jefferson28:25145/1050%4/757%1/333%3/3100%14512110-1115
1A. Estrada16:1221/714%1/425%0/30%0/00%01101100-20-4
3N. Horchler19:2921/616%1/333%0/30%0/00%23501000-192
5M. Liapis01:4500/00%0/00%0/00%0/00%0000000030
8M. Poulianitis03:0300/00%0/00%0/00%0/00%0000000040
12N. Diplaros (C)19:2151/425%0/10%1/333%2/2100%00034400-61
13N. Kamarianos07:4752/2100%1/1100%1/1100%0/20%12302000-46
24A. Madsen06:5940/10%0/10%0/00%4/4100%0110121013
TOTAL2007321/5538%14/3046%7/2528%24/2788%82735924142068
     

