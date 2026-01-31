Με τον Δημήτρη Μωραΐτη να πραγματοποιεί πληθωρικό παιχνίδι (16π., 10ασ., 5ριμπ., 4κλ.) ο Ηρακλής κυριάρχησε στο δεύτερο ημίχρονο και «διέλυσε» την Καρδίτσα στο κατάμεστο «Ιβανώφειο» με 93-73.

Ο Ηρακλής σημείωσε 55 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο, δέχθηκε 20 λιγότερους και μετέτρεψε το ντέρμπι του πρώτου ημιχρόνου με την Καρδίτσα σε παράσταση για έναν ρόλο!

Ο «Γηραιός» έφτασε αισίως στις επτά νίκες και μπορεί πλέον να κοιτάζει ακόμα πιο ψηλά στην κατάταξη. Ο Δημήτρης Μωραΐτης έκανε τα... πάντα στο παρκέ καθώς τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 16 πόντους, 10 ασίστ, 5 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα και μόλις 1 λάθος σε 33 λεπτά συμμετοχής.

Πρώτος σκόρερ ήταν ο Έλντερ Ντέιβις με 20 πόντους και 3/5 τρίποντα, ενώ «διψήφιοι» για την ομάδα του Ζόραν Λούκιτς ήταν επίσης οι Φάντεμπερκ (15π., 7ριμπ.) και Γουέρ (12π., 6ριμπ.)

Ηρακλής - Καρδίτσα: Ο αγώνας

Με τον Μπράντον Τζέφερσον να ξεκινάει φουριόζος το παιχνίδι στο «Ιβανώφειο», η Καρδίτσα έλεγξε απόλυτα το ματς στην 1η περίοδο (7-12, 9-15) έχοντας σταθερά το προβάδισμα στο σκορ. Ο «Γηραιός» πλησίασε στο καλάθι (15-17 στο 9') με το πρώτο δεκάλεπτο να κλείσει στο 17-22 υπέρ της Θεσσαλικής ομάδας. Ο Μπράντον Τζέφερσον είχε κλείσει το πρώτο κομμάτι του αγώνα με 14 πόντους (2/4διπ., 2/3τρ., 4/4β.)

Στην 2η περίοδο ο Ηρακλής ισορρόπησε το παιχνίδι και με τους Αμερικανούς Έλντερ-Ντέιβις, Γουέρ και Σμιθ άλλαξε την εικόνα του αγώνα, παίρνοντας το μομέντουμ. Έως το τέλος του ημιχρόνου είχε φέρει το ματς στα ίσια (38-38) ενώ μετά την ανάπαυλα η σκυτάλη πήγε στον Δημήτρη Μωραΐτη ο οποίος ηγήθηκε προκειμένου να δυναμώσουν οι γηπεδούχοι στην περιφερειακή τους άμυνα, να βρουν καλάθια στο ανοικτό γήπεδο και να πάρουν και το προβάδισμα στο σκορ για πρώτη φορά με 52-50 στο 26'.

Έκτοτε δεν κοίταξε ποτέ πίσω. Ουσιαστικά έγινε το απόλυτο αφεντικό του αγώνα αφήνοντας την Καρδίτσα σε ρόλο θεατή! Κανένα περιθώριο αντίδρασης για την ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου καθώς έχασε κάθε επαφή του σκορ. Η 3η περίοδος έφερε τον Ηρακλή στο +7 (59-52) ενώ ο δείκτης του σκορ έφτασε και στο +21 (76-55) στο 34'. Για την ακρίβεια, το επιμέρους σκορ που είχε πραγματοποιήσει η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς ήταν 28-5 έχοντας επιστρέψει από το 48-50 του 25'. Μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς το +8 (89-61) τρία λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα.

MVP ΗΤΑΝ Ο… Δημήτρης Μωραΐτης ο οποίος σε είχε 16 πόντους, 10 ασίστ, 5 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα και μόλις 1 λάθος, συγκεντρώνοντας 25 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Τα δεκάλεπτα: 17-22, 38-38, 59-52, 93-73.

Iraklis BC FG 2PT FG 3PT FG FT REB Coach: Z. Lukic

Assistants: S. Karapostolou, S. Evgeniadis MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 D. Funderburk 27:04 15 6/11 54% 6/10 60% 0/1 0% 3/6 50% 2 5 7 1 1 1 2 1 13 17 3 J. Wright-Foreman 07:52 0 0/2 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 1 1 1 0 0 -8 -2 5 C. Smith 22:33 8 3/7 42% 2/5 40% 1/2 50% 1/6 16% 1 3 4 1 4 0 0 0 0 4 10 D. Moraitis (C) 33:28 16 5/12 41% 3/3 100% 2/9 22% 4/6 66% 0 5 5 10 3 4 1 0 13 25 19 J. Edler-Davis 32:19 20 7/12 58% 4/7 57% 3/5 60% 3/4 75% 3 2 5 2 3 1 1 0 16 22 1 J. Strong 19:15 4 2/8 25% 2/6 33% 0/2 0% 0/0 0% 1 0 1 5 3 0 0 0 14 4 7 N. Tsiakmas 06:00 8 3/4 75% 2/2 100% 1/2 50% 1/1 100% 0 0 0 1 1 2 1 0 8 9 11 L. Ware 23:33 12 5/6 83% 5/6 83% 0/0 0% 2/5 40% 1 5 6 0 1 2 1 0 31 13 12 K. Kabouridis 04:31 3 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 1 1 0 2 0 0 0 0 3 14 V. Christidis 03:03 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 16 C. Syllas 17:37 7 3/3 100% 2/2 100% 1/1 100% 0/0 0% 1 3 4 0 4 0 1 0 20 13 72 M. Giannikos 01:45 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 2 0 0 0 -3 0 TOTAL 200 93 35/67 52% 26/42 61% 9/25 36% 14/28 50% 11 27 38 21 26 11 7 3 113