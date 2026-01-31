Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στο Περιστέρι, ενώ απάντησε και σε ερώτηση σχετικά με τον Έργκιν Άταμαν.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη της ομάδας του επί του Περιστερίου για την 17η αγωνιστική της Stoiximan GBL και, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στα συγχαρητήρια που είχε δώσει ο Έργκιν Άταμαν στους Ερυθρόλευκους μετά από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ομάδα των Δυτικών προαστίων.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην συνέντευξη Τύπου ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Να δώσουμε κατ' αρχήν συγχαρητήρια στο Περιστέρι για την πρόκριση στην επόμενη φάση στις ευρωπαίκές υποχρεώσεις του. Πιστοποίησε σήμερα ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα. Για 20 λεπτά έπαιξε πολύ καλά και με ταχύτητα. Για ομάδα που είναι ενός χρόνου, έχει πολύ καλούς αυτοματισμούς, συνεργασίες και τους αξίζουν συγχαρητήρια. Για 20 λεπτά πιεστήκαμε και μετά παίξαμε πιο σοβαρά και αμυντικά και επιθετικά. Σταματήσαμε λίγο τη δημιουργία τους με την άμυνα με αλλαγές και εκτελέσαμε καλύτερα στην επίθεση, πασάροντας και παίζοντας απλά. Σκοράραμε αρκετούς πόντους και ταυτόχρονα είχαμε την ευκαιρία να ξεκουράσουμε αρκετούς παίκτες ενόψει της διπλής αγωνιστικής που μας περιμένει».

Σε ερώτηση για το καλό πρόσωπο που έδειξε ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι, ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανέφερε: «Δεν συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Στο πρώτο ημίχρονο γενικά ήμασταν στην άμυνα όπως δεν θα έπρεπε. Δεν είχμαε συνεργασίες και καλή επικοινωνία. Αφήσαμε 75% στο δίποντο στο Περιστέρι. Κάρφωσαν την μπάλα 5-6 φορές στο καλάθι μας και σε αυτό επικεντρωθήκαμε στο ημίχρονο. Στο δεύτερο μέρος ήμασταν αρκετά καλύτεροι σε αυτόν τον τομέα. Επιθετικά είχαμε καλή λειτουργία και παίκτες που παίζουν απλά. Οι δύο point guard είχαν από 7-8 ασίστ και γενικά παίξαμε όσο χρειαζόταν για να κερδίσουμε το ματς. Επαναλαμβάνω, αυτό είναι περισσότερο από αυτό που νομίζαμε πριν. Οι ομάδες στο ελληνικό πρωτάθλημα που έρχονται εδώ στο ΣΕΦ παίζουν χωρίς πίεση, παίζουν με κίνητρο και ταχύτητα και παίζουν απλά γιατί δυσκολεύονται να παίξουν ατομικά και μας βάζουν δύσκολα για ένα χρονικό διάστημα του παιχνιδιού και αυτό πρέπει να το εκτιμήσουμε για τα επόμενα παιχνίδια».

Για τη σοβαρότητα της ομάδας και για το εάν ο Ολυμπιακός βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο peak της απόδοσής του ο προπονητής του Ολυμπιακού σχολίασε: «Γενικά θέλω να είμαστε σοβαροί. Μπορεί να μην είμαστε πάντα τόσο θελκτικοί όσον αφορά την απόδοση. Είναι σημαντικό να είμαστε σοβαροί. Έχουμε σοβαρούς παίκτες. Αλλά διακυβεύεται σε αυτά τα παιχνίδια κάτι πολύ σημαντικό. Όπως καταλαβαίνετε δεν έχουμε δικαίωμα στην ήττα στο ελληνικό πρωτάθλημα, αν θέλουμε να έχουμε πλεονέκτημα έδρας. Οπότε αυτά τα παιχνίδια από την μία είναι πολύ εύκολα, αλλά από την άλλη είναι πολύ δύσκολα για τους προπονητές, γιατί κάθε παιχνίδι είναι must-win. Κάθε χαλάρωση, κάθη έλλειψη συγκέντρωσης και σεβασμού προς τον αντίπαλο θα δημιουργήσει προβλήματα. Για το δεύτερο μέρος δεν συμφωνώ ότι είμαστε στο peak. Λείπουν δύο point-guard ακόμα, ο Νιλικίνα και ο Μόρις και ο Τζόζεφ ήρθε τώρα και είχε να παίξει 9 μήνες και παίρνει τον πρώτο του χρόνο με την ομάδα. Νομίζω όμως ότι γενικά παίζουμε αρκετά καλύτερα από την αρχή της χρονιάς και είναι και "χρέος" μας γιατί όλοι δουλεύουμε προς αυτήν την κατεύθυνση, να γινόμαστε καλύτεροι. Νομίζω ότι έχουμε περιθώρια να παίξουμε καλυτερα, αλλά όσο παίζουμε μη εγωιστικά και ομαδικά, πιστεύω θα είμαστε δύσκολος αντίπαλος για τον καθένα».

Για τον Έργκιν Άταμαν, ο οποίος έδωσε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό μετά το ματς του Περιστερίου με τον Παναθηναϊκό, ο προπονητής των Πρωταθλητών Ελλάδας τόνισε «Η τελική διαφορά δεν παίζει τόσο ρόλο, θα μπορούσε να είναι μικρότερη ή και μεγαλύτερη. Το ότι είμαστε σοβαρή ομάδα είναι δεδομένο. Για τη δήλωση του κόουτς Αταμάν δεν θα ήθελα να πω κάτι. Έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο να περνάει πράγματα επικοινωνιακά, το σέβομαι και προχωράμε παρακάτω»

