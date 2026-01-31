Κόρι Τζόσεφ: Το πρώτο του τρίποντο με τον Ολυμπιακό
Ο Κόρι Τζόσεφ άνοιξε λογαριασμό με τον Ολυμπιακό, ευστοχώντας στο πρώτο του τρίποντο με την φανέλα της νέας του ομάδας!
Ο Κόρι Τζόσεφ δεν είχε σκοράρει εντός παιδιάς απέναντι στην Μπαρτσελόνα, όμως το έκανε στην πρώτη του προσπάθεια κόντρα στο Περιστέρι.
Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Κόρι Τζόσεφ βρήκε χώρο και εκτέλεσε, ευστοχώντας στο πρώτο του καλάθι με τον Ολυμπιακό, εν μέσω αποθέωσης από τον κόσμο
Το πρώτο τρίποντο του Κόρι Τζόσεφ με τον Ολυμπιακό:
@Photo credits: eurokinissi
