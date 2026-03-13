Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos, το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός και οι «μάχες» στην Euroleague
Παρασκευή και 13 σήμερα και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι γεμάτο δράση, τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ, αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα.
Πριν από όλα αυτά όμως συντονιστείτε στις 14:00 στο Youtube κανάλι του Gazzetta και τους Galacticos, οι οποίοι έχουν όλο το ρεπορτάζ και το παρασκήνιο από τις μεγάλες νίκες του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ στην Ευρώπη.
Αρχικά στο μπάσκετ η 31η αγωνιστική της Euroleague ρίχνει αυλαία σήμερα με 3 αναμετρήσεις. Στις 21:00 ο Ερυθρός Αστέρας θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε (Nova Sports 4), στις 21:30 η Μπαρτσελόνα τη Χάποελ Τελ Αβίβ (Nova Sports Prime) και την ίδια ώρα η Αρμάνι Μιλάνο τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (Nova Sports Start).
Στο ποδόσφαιρο, η Γκλάντμπαχ θα φιλοξενήσει την Ζανκτ Πάουλι (21:30, Nova Sports 3), η Μιράντες την Κάντιθ (21:30, Nova Sports 6), το Τορίνο τη Πάρμα (21:45, Cosmote Sport 2) και η Αλαβές τη Βιγιαρεάλ (22:00, Nova Sports 1).
Τέλος στο βόλεϊ, ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί στις 21:00 (ΕΡΤ2) τον Ολυμπιακό για τον πρώτο αγώνα των ημιτελικών της Volley League ανδρών.
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
- Galacticos (14:00, YouTube Gazzetta)
- Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (21:00, ΕΡΤ2)
- Ερυθρός Αστέρας - Φενέρμπαχτσε (21:00, Nova Sports 4)
- Μπαρτσελόνα - Χάποελ Τελ Αβίβ (21:30, Nova Sports Prime)
- Αρμάνι Μιλάνο - Μακάμπι Τελ Αβίβ (21:30, Nova Sports Start)
- Γκλάντμπαχ - Ζανκτ Πάουλι (21:30, Nova Sports 3)
- Μιράντες - Κάντιθ (21:30, Nova Sports 6)
- Τορίνο - Πάρμα (21:45, Cosmote Sport 2)
- Αλαβές - Βιγιαρεάλ (22:00, Nova Sports 1)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.