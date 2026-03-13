Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης της εκπομπής του Gazzetta, του ντέρμπι αιωνίων στο βόλεϊ, αλλά και τις σημαντικότερες αναμετρήσεις σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ.

Παρασκευή και 13 σήμερα και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι γεμάτο δράση, τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ, αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα.

Πριν από όλα αυτά όμως συντονιστείτε στις 14:00 στο Youtube κανάλι του Gazzetta και τους Galacticos, οι οποίοι έχουν όλο το ρεπορτάζ και το παρασκήνιο από τις μεγάλες νίκες του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ στην Ευρώπη.

Αρχικά στο μπάσκετ η 31η αγωνιστική της Euroleague ρίχνει αυλαία σήμερα με 3 αναμετρήσεις. Στις 21:00 ο Ερυθρός Αστέρας θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε (Nova Sports 4), στις 21:30 η Μπαρτσελόνα τη Χάποελ Τελ Αβίβ (Nova Sports Prime) και την ίδια ώρα η Αρμάνι Μιλάνο τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (Nova Sports Start).

Στο ποδόσφαιρο, η Γκλάντμπαχ θα φιλοξενήσει την Ζανκτ Πάουλι (21:30, Nova Sports 3), η Μιράντες την Κάντιθ (21:30, Nova Sports 6), το Τορίνο τη Πάρμα (21:45, Cosmote Sport 2) και η Αλαβές τη Βιγιαρεάλ (22:00, Nova Sports 1).

Τέλος στο βόλεϊ, ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί στις 21:00 (ΕΡΤ2) τον Ολυμπιακό για τον πρώτο αγώνα των ημιτελικών της Volley League ανδρών.

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας