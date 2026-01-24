Ολυμπιακός: Χωρίς πλέι μέικερ κόντρα στον Κολοσσό
Ο Ολυμπιακός συνεχίσει να έχει θέματα στον «άσσο», καθώς απέναντι στον Κολοσσό (25/1, 13:00) θα παραταχθεί χωρίς πλέι μέικερ!
Ο Τόμας Γουόκαπ προστέθηκε στους απόντες, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μην υπολογίζει, πέραν του Θωμά, ούτε στους Νιλικινα, Μορις και Μιλουτίνοφ. Έτσι, ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα έχει και τον Μπουρνελέ στην αποστολή, κατεβαίνει στη Ρόδο με 11 παίκτες.
Θυμίζουμε πως ο Σακίλ ΜακΚίσικ δεν είναι δηλωμένος στην Stoiximan GBL, ενώ ο Κόρι Τζόσεφ δεν έχει φτάσει ακόμη στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού.
