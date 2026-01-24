Η βαθμολογία της Stoiximan GBL μετά τα παιχνίδια του Σαββάτου (24/1) για την

Με σημαντικά παιχνίδια άνοιξε η αυλαία της 24ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Ο Άρης πήρε μεγάλο «διπλό» στην Πάτρα σε ματς... 200 πόντων, ο ΠΑΟΚ παρέμεινε στην τετράδα με μεγάλη ανατροπή στη Γλυφάδα, ενώ Μύκονος και Περιστέρι πήραν μεγάλες βαθμολογικές ανάσες για τη μάχη της παραμονής.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής:

Μύκονος - Ηρακλής 83-80

Προμηθέας - Άρης 97-103

Πανιώνιος - ΠΑΟΚ 67-70

Περιστέρι - Καρδίτσα 82-69

(25/01)

Κολοσσός Ρόδου - Ολυμπιακός (13:00)

Παναθηναϊκός - Μαρούσι (16:00)

Ρεπό: ΑΕΚ

Η βαθμολογία:

Θέση Ομάδα Νίκες Ήττες Βαθμοί 1 Ολυμπιακός 14 0 28 2 Παναθηναϊκός 13 1 27 3 ΠΑΟΚ 10 4 24 4 ΑΕΚ 10 4 24 5 Μύκονος 7 8 22 6 Άρης 7 7 21 7 Προμηθέας Πατρών 6 9 21 8 Ηρακλής 6 8 20 9 Περιστέρι 6 8 20 10 Α.Σ. Καρδίτσας 4 11 19 11 Πανιώνιος 3 12 18 12 Κολοσσός Ρόδου 4 10 18 13 Μαρούσι 3 11 17

Η επόμενη αγωνιστική (17η)

31/1

16:00 Ηρακλής - Καρδίτσα

16:00 ΠΑΟΚ - Μύκονος

18:15 Ολυμπιακός - Περιστέρι

18:15 ΑΕΚ - Κολοσσός Ρόδου

1/2

13:00 Μαρούσι - Πανιώνιος

16:00 Άρης - Παναθηναϊκός