Βαθμολογία Stoiximan GBL: Πώς διαμορφώθηκε μετά τα παιχνίδια του Σαββάτου (24/1)
Με σημαντικά παιχνίδια άνοιξε η αυλαία της 24ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.
Ο Άρης πήρε μεγάλο «διπλό» στην Πάτρα σε ματς... 200 πόντων, ο ΠΑΟΚ παρέμεινε στην τετράδα με μεγάλη ανατροπή στη Γλυφάδα, ενώ Μύκονος και Περιστέρι πήραν μεγάλες βαθμολογικές ανάσες για τη μάχη της παραμονής.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής:
Μύκονος - Ηρακλής 83-80
Προμηθέας - Άρης 97-103
Πανιώνιος - ΠΑΟΚ 67-70
Περιστέρι - Καρδίτσα 82-69
(25/01)
Κολοσσός Ρόδου - Ολυμπιακός (13:00)
Παναθηναϊκός - Μαρούσι (16:00)
Ρεπό: ΑΕΚ
Η βαθμολογία:
|Θέση
|Ομάδα
|Νίκες
|Ήττες
|Βαθμοί
|1
|Ολυμπιακός
|14
|0
|28
|2
|Παναθηναϊκός
|13
|1
|27
|3
|ΠΑΟΚ
|10
|4
|24
|4
|ΑΕΚ
|10
|4
|24
|5
|Μύκονος
|7
|8
|22
|6
|Άρης
|7
|7
|21
|7
|Προμηθέας Πατρών
|6
|9
|21
|8
|Ηρακλής
|6
|8
|20
|9
|Περιστέρι
|6
|8
|20
|10
|Α.Σ. Καρδίτσας
|4
|11
|19
|11
|Πανιώνιος
|3
|12
|18
|12
|Κολοσσός Ρόδου
|4
|10
|18
|13
|Μαρούσι
|3
|11
|17
Η επόμενη αγωνιστική (17η)
31/1
16:00 Ηρακλής - Καρδίτσα
16:00 ΠΑΟΚ - Μύκονος
18:15 Ολυμπιακός - Περιστέρι
18:15 ΑΕΚ - Κολοσσός Ρόδου
1/2
13:00 Μαρούσι - Πανιώνιος
16:00 Άρης - Παναθηναϊκός
