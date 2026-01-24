Βαθμολογία Stoiximan GBL: Πώς διαμορφώθηκε μετά τα παιχνίδια του Σαββάτου (24/1)

Η βαθμολογία της Stoiximan GBL μετά τα παιχνίδια του Σαββάτου (24/1) για την

Με σημαντικά παιχνίδια άνοιξε η αυλαία της 24ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Ο Άρης πήρε μεγάλο «διπλό» στην Πάτρα σε ματς... 200 πόντων, ο ΠΑΟΚ παρέμεινε στην τετράδα με μεγάλη ανατροπή στη Γλυφάδα, ενώ Μύκονος και Περιστέρι πήραν μεγάλες βαθμολογικές ανάσες για τη μάχη της παραμονής.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής:

Μύκονος - Ηρακλής 83-80
Προμηθέας - Άρης 97-103
Πανιώνιος - ΠΑΟΚ 67-70
Περιστέρι - Καρδίτσα 82-69
(25/01)

Κολοσσός Ρόδου - Ολυμπιακός (13:00)
Παναθηναϊκός - Μαρούσι (16:00)
Ρεπό: ΑΕΚ

 

Η βαθμολογία:

ΘέσηΟμάδαΝίκεςΉττεςΒαθμοί
1Ολυμπιακός14028
2Παναθηναϊκός13127
3ΠΑΟΚ10424
4ΑΕΚ10424
5Μύκονος7822
6Άρης7721
7Προμηθέας Πατρών6921
8Ηρακλής6820
9Περιστέρι6820
10Α.Σ. Καρδίτσας41119
11Πανιώνιος31218
12Κολοσσός Ρόδου41018
13Μαρούσι31117

Η επόμενη αγωνιστική (17η)

31/1

16:00 Ηρακλής - Καρδίτσα
16:00 ΠΑΟΚ - Μύκονος
18:15 Ολυμπιακός - Περιστέρι
18:15 ΑΕΚ - Κολοσσός Ρόδου

1/2

13:00 Μαρούσι - Πανιώνιος
16:00 Άρης - Παναθηναϊκός

     

