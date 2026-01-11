Δείτε τη βαθμολογία της Stoiximan GBL μετά το τέλος των ματς της 14ης αγωνιστικής.

Η ΑΕΚ επιβλήθηκε εύκολα με 90-65 της Μυκόνου σε ματς κεκλεισμένων των θυρών και ανέβηκε στο 9-4, ενώ ο Ολυμπιακός δεν δυσκολεύτηκε κόντρα στην Καρδίτσα (80-120) για να πάει στο 13-0.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 94-86 του αξιόμαχου Περιστερίου για να ανέβει στο 12-1, ενώ το Μαρούσι πήρε... ανάσα μετά την νίκη του με κόντρα στον Προμηθέα.

Η 14η αγωνιστική

10/1

11/1

ΑΕΚ - Μύκονος 90-65

Καρδίτσα - Ολυμπιακός 80-120

Μαρούσι - Προμηθέας 96-78

Παναθηναϊκός - Περιστέρι 94-76

Ρεπό: ΠΑΟΚ

Η Κατάταξη

Ολυμπιακός 13-0 Παναθηναϊκός 12-1 ΠΑΟΚ 9-3 ΑΕΚ 9-4 Προμηθέας 6-7 Μύκονος 6-7 Άρης 6-7 Ηρακλής 6-7 Περιστέρι 5-8 Καρδίτσα 4-9 Κολοσσός 3-10 Μαρούσι 3-10 Πανιώνιος 2-11

Η 15η αγωνιστική

17/1

16:00 Ολυμπιακός - Μαρούσι

16:00 Προμηθέας - Πανιώνιος

18:15 Καρδίτσα - ΑΕΚ

18/1

13:00 Μύκονος - Κολοσσός

16:00 ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός

*Εκκρεμεί ο ορισμός του Περιστέρι - Άρης