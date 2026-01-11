Stoiximan GBL: Η βαθμολογία
Δείτε τη βαθμολογία της Stoiximan GBL μετά το τέλος των ματς της 14ης αγωνιστικής.
Η ΑΕΚ επιβλήθηκε εύκολα με 90-65 της Μυκόνου σε ματς κεκλεισμένων των θυρών και ανέβηκε στο 9-4, ενώ ο Ολυμπιακός δεν δυσκολεύτηκε κόντρα στην Καρδίτσα (80-120) για να πάει στο 13-0.
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 94-86 του αξιόμαχου Περιστερίου για να ανέβει στο 12-1, ενώ το Μαρούσι πήρε... ανάσα μετά την νίκη του με κόντρα στον Προμηθέα.
Η 14η αγωνιστική
10/1
11/1
- ΑΕΚ - Μύκονος 90-65
- Καρδίτσα - Ολυμπιακός 80-120
- Μαρούσι - Προμηθέας 96-78
- Παναθηναϊκός - Περιστέρι 94-76
Ρεπό: ΠΑΟΚ
Η Κατάταξη
- Ολυμπιακός 13-0
- Παναθηναϊκός 12-1
- ΠΑΟΚ 9-3
- ΑΕΚ 9-4
- Προμηθέας 6-7
- Μύκονος 6-7
- Άρης 6-7
- Ηρακλής 6-7
- Περιστέρι 5-8
- Καρδίτσα 4-9
- Κολοσσός 3-10
- Μαρούσι 3-10
- Πανιώνιος 2-11
Η 15η αγωνιστική
17/1
- 16:00 Ολυμπιακός - Μαρούσι
- 16:00 Προμηθέας - Πανιώνιος
- 18:15 Καρδίτσα - ΑΕΚ
18/1
- 13:00 Μύκονος - Κολοσσός
- 16:00 ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός
*Εκκρεμεί ο ορισμός του Περιστέρι - Άρης
@Photo credits: INTIME
