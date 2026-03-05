Ο Γιαννακόπουλος απάντησε σε Μπαρτζώκα: «Μην μπερδεύεσαι, ξέρουμε»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε τις δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα μέσω story στο Instagram.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε ενόψει του ντέρμπι αιωνίων και μεταξύ άλλων είπε: «Δεν ξέρω πως σκέφτονται στον Παναθηναϊκό. Με αυτά που γράφτηκαν, πιστεύουν πως θα πάρουν την Euroleague. Το θεωρούν και σίγουρο. Τι πίεση έχουν για την 10η θέση; Δεν ισχύει αυτό.

Εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη προσέγγιση σε όλα τα πράγματα, η οποία λέει ότι ασχολούμαστε μόνο με το επόμενο παιχνίδι, το οποίο είναι αύριο και είναι πολύ δύσκολο, απαιτητικό. Είναι πολύ ικανή η ομάδα ο Παναθηναϊκός. Πολύ ταλέντο έπαιξαν και καλά εναντίον μας. Όμως παίζουμε στην έδρα μα το περιβάλλον δεν θα είναι τόσο εύκολο γι’ αυτούς, όπως και δεν είναι εύκολο για μας όταν παίζουμε εκεί. Αναλύσαμε στους παίκτες μας τι δεν κάναμε καλά».

O διοικητικός ηγέτης της πράσινης ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος απάντησε στον προπονητή του Ολυμπιακού μέσω story. «Μην μπερδεύεσαι. Δεν πιστεύουμε. Ξέρουμε!», έγραψε και τη συνόδευσε με το τραγούδι του Νίκου Οικονομόπουλου με τίτλο «Εμένα να ακούς».