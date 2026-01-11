Ο Παναθηναϊκός μπορεί να δυσκολεύτηκε για 27 λεπτά αλλά στη συνέχεια βρήκε τις λύσεις και έφτασε στη νίκη απέναντι στο Περιστέρι με 94-86. Ξεχώρισαν Όσμαν και Σλούκας.

Το Περιστέρι αποδείχθηκε σκληρό καρύδι για τους «πράσινους» οι οποίοι τα βρήκαν σκούρα έως την τελική τους επικράτηση.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι φιλοξενούμενοι έλεγχαν το παιχνίδι για 27 λεπτά ενώ δεν τα παράτησαν ούτε όταν βρέθηκαν στο -17 πέντε λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα. Αν μη τι άλλο κέρδισαν το χειροκρότημα στο «Telekom Center Athens», με τον Άταμαν να μοιράζει τον χρόνο συμμετοχής και να αφήνει εκτός για λόγους ξεκούρασης, τόσο τον Κέντρικ Ναν, όσο και τον Κένεθ Φαρίντ.

Ο Τσέντι Όσμαν έκανε την περισσότερη δουλειά έχοντας στο σύνολο 17 πόντους και 4 ριμπάουντ, ενώ ο Κώστας Σλούκας (13π., 4ασ., 3ριμπ.) είχε κόψει τον αέρα του Περιστερίου όταν προσπαθούσε να βάλει τις δικές του αρχές στο ματς και να αποκτήσει το μομέντουμ με το προβάδισμα στο σκορ. Είναι χαρακτηριστικό ότι έξι παίκτες των νικητών ήταν ενώ σκόραραν και οι 11 που χρησιμοποιήθηκαν.

Και όλα αυτά λίγες ημέρες πριν από το ταξίδι στο Μόναχο για την αναμέτρηση με αντίπαλο την Μπάγερν (15/1) για την Euroleague.

Παναθηναϊκός - Περιστέρι: Ο αγώνας

Με… φόρα μπήκε ο Παναθηναϊκός στο Glass Floor του Telekom Center Athens με αποτέλεσμα να προηγηθεί με 10-0 και να πάρει εξ’ αρχής το μομέντουμ του αγώνα. Ή μήπως όχι; Το Περιστέρι έβγαλε άμεση αντίδραση και «απάντησε» με επιμέρους 6-15 με το οποίο πλησίασε στον πόντο (16-15) επιστρέφοντας και πάλι στο παιχνίδι. Οι φιλοξενούμενοι, και τηρουμένων των αναλογιών, ήταν αρκετά εύστοχοι, κάτι που έφερε το δικό τους προσπέρασμα (22-23) με τη λήξη του δεκαλέπτου. Ένα διάστημα όπου ο Παναθηναϊκός (Σορτς 7π., Χολμς 7π.) είχε 9/14 δίποντα και 2/6 τρίποντα με 8 ασίστ για κανένα λάθος (!) ενώ αντίστοιχα το Περιστέρι είχε 6/10 δίποντα και 3/7 τρίποντα με +2 ριμπάουντ (8-2 έναντι 8-0).

Τα περιφερειακά σουτ έφεραν εκ νέου την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου με το μομέντουμ… αγκαλιά και με προβάδισμα πέντε πόντων (26-31) έχοντας βρει τις λύσεις, σε αντίθεση με τους «πράσινους», ειδικά στην επίθεση όπου αντιμετώπιζαν πολλά προβλήματα. Το δεύτερο rotation του Άταμαν δεν τα πήγε καλά, με εξαίρεση τον Βασίλη Τολιοπούλο (8π.) ο οποίος έφερε εκ νέου τον Παναθηναϊκό στο προβάδισμα (37-35 και 46-43) πριν κλείσει το Περιστέρι το πρώτο μισό του αγώνα με σερί 0-7 για το δικό του +4 (46-50) με τη λήξη του ημιχρόνου.

Οι Κάριους (9π.) και Βαν Τούμπεργκεν (8π.) ήταν εκείνοι που είχαν ξεχωρίσει από τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι έως εκείνο το σημείο είχαν μετρήσει 12/21 δίποντα, 6/13 τρίποντα, 8/11 βολές, 13-4 ριμπάουντ και 10 ασίστ για 4 λάθη, την ώρα που οι «πράσινοι» είχαν 15/22 δίποντα, μόλις 1/10 τρίποντα, 13/16 βολές, 13-4 ριμπάουντ επίσης και 12 τελικές πάσες για 5 λάθη.

Το Περιστέρι μπήκε εξίσου δυνατά και στο δεύτερο ημίχρονο θέλοντας να κρατήσει τον έλεγχο του αγώνα και το μομέντουμ στο προβάδισμα. Προηγήθηκε με 46-52 και έχασε και ευκαιρίες για πιθανό +8 ή +9 ενώ κρατούσε τα ηνία έως και το 26’ με 56-60. Σ’ εκείνο το σημείο και με τον Κώστα Σλούκα να κάνει την διαφορά, ο Παναθηναϊκός έτρεξε ένα σερί 10-0 για το 66-60. Αν και οι φιλοξενούμενοι μείωσαν εκ νέου σε 68-67 με 2-7 επιμέρους, τοι «τριφύλλι» κατάφερε να κλείσει το 3ο δεκάλεπτο με διαφορά επτά πόντων (74-67).

Όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια ήταν και το σημείο-κλειδί για να λυθεί επιθετικά ο Παναθηναϊκός και να πάρει διαφορά 17 πόντων (88-71 στο 35’) με την οποία ουσιαστικά «κλείδωσε» μία και καλή την υπόθεση της νίκης, αποβάλλοντας τις όποιες ανησυχίες είχαν δημιουργηθεί για 27 λεπτά από το αξιόμαχο Περιστέρι. Αν και οι φιλοξενούμενοι δεν τα παράτησαν και εκμεταλλεύτηκαν την χαλαρότητα των γηπεδούχων μειώνοντας στους 7 πόντους (89-82 και 91-84).

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… είχε την ποιότητα, το βάθος και τις λύσεις ώστε να αντέξει τους κραδασμούς απέναντι στο Περιστέρι και να φτάσει στην τελική επικράτηση έχοντας 12 ριμπάουντ περισσότερα παρά το 17% στα τρίποντα.

είχε την ποιότητα, το βάθος και τις λύσεις ώστε να αντέξει τους κραδασμούς απέναντι στο Περιστέρι και να φτάσει στην τελική επικράτηση έχοντας 12 ριμπάουντ περισσότερα παρά το 17% στα τρίποντα. ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Τσέντι Οσμαν ο οποίος ενδεχομένως να πήρε στο… νήμα το βραβείο του MVP των νικητών από τον Κώστα Σλούκα έχοντας 17 πόντους με 4/6 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 6/7 βολές και 4 ριμπάουντ.

Τσέντι Οσμαν ο οποίος ενδεχομένως να πήρε στο… νήμα το βραβείο του MVP των νικητών από τον Κώστα Σλούκα έχοντας 17 πόντους με 4/6 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 6/7 βολές και 4 ριμπάουντ. ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Κώστας Σλούκας (13π., 4ασ., 2ριμπ.) και Βασίλης Τολιόπουλος (11π., 5ασ., 4ριμπ.) οι οποίοι ξεχώρισαν επίσης.

Κώστας Σλούκας (13π., 4ασ., 2ριμπ.) και Βασίλης Τολιόπουλος (11π., 5ασ., 4ριμπ.) οι οποίοι ξεχώρισαν επίσης. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο.. . κανείς. Πολύ καλή η προσπάθεια του Περιστερίου, με όλους όσους αγωνίστηκαν να προσπάθησαν καθένας με τον δικό του τρόπο και με τον δικό του ρόλο.

. κανείς. Πολύ καλή η προσπάθεια του Περιστερίου, με όλους όσους αγωνίστηκαν να προσπάθησαν καθένας με τον δικό του τρόπο και με τον δικό του ρόλο. ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... το νέο απόκτημα του Περιστεριού, Γουίκ Κάριους, ανησύχησε πολλές φορές τους «πράσινους» στο ματς έχοντας συνολικά 14 πόντους με 4/8 τρίποντα και 4 ριμπάουντ.

το νέο απόκτημα του Περιστεριού, Γουίκ Κάριους, ανησύχησε πολλές φορές τους «πράσινους» στο ματς έχοντας συνολικά 14 πόντους με 4/8 τρίποντα και 4 ριμπάουντ. ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ Α’ ΓΥΡΟ: Ο Παναθηναϊκός είχε επιβληθεί στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» του Περιστεριού με 72-89.

Τα δεκάλεπτα: 22-23, 46-50, 74-67, 94-86.

Panathinaikos BC AKTOR

Coach: H. Ataman | Assistant: C. Serelis FG 2PT FG 3PT FG FT REB # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST TO STL BLK PF +/- EFF 0 T. Shorts 27:43 11 4/11 36% 3/8 37% 1/3 33% 2/2 100% 0 2 2 5 2 2 0 4 3 11 8 R. Holmes 26:18 9 4/5 80% 4/5 80% 0/0 0% 1/2 50% 2 5 7 0 2 1 3 3 -6 16 17 N. Rogavopoulos 19:25 11 5/12 41% 5/8 62% 0/4 0% 1/2 50% 5 1 6 1 2 1 0 2 -7 9 22 J. Grant 13:29 1 0/4 0% 0/3 0% 0/1 0% 1/2 50% 0 1 1 2 1 0 0 1 -3 -2 41 J. Hernangomez 26:50 10 3/9 33% 2/5 40% 1/4 25% 3/4 75% 3 5 8 1 1 0 0 1 13 11 6 C. Osman 23:32 17 5/9 55% 4/6 66% 1/3 33% 6/7 85% 1 3 4 0 0 0 0 0 11 16 10 K. Sloukas (C) 11:28 13 3/4 75% 2/2 100% 1/2 50% 6/8 75% 0 2 2 4 0 1 0 1 1 17 20 A. Samontourov 13:10 2 1/2 50% 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 0 3 3 1 0 0 1 3 -5 6 27 V. Toliopoulos 12:17 11 3/9 33% 3/6 50% 0/3 0% 5/5 100% 0 4 4 5 0 0 0 2 5 14 77 O. Yurtseven 13:42 7 3/4 75% 3/4 75% 0/0 0% 1/2 50% 3 3 6 1 2 2 0 2 14 12 TOTAL 200:00 94 32/73 43% 28/50 56% 4/23 17% 26/34 76% 16 30 46 20 10 8 4 21 113