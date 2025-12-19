Stoiximan GBL: Οι διαιτητές της 11ης αγωνιστικής
Η Stoiximan GBL, συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον στα παρκέ του ελληνικού πρωταθλήματος.
Οδεύοντας προς την 11η «στροφή» γνωστοί έγιναν και οι διαιτητές που θα ορίσουν τις έξι αναμετρήσεις που περιλαμβάνει το πρόγραμμα το Σαββατοκύριακου (20-21/12).
Στο ματς του Παναθηναϊκού με τον Ηρακλή (20/12, 18:15), ορίστηκαν οι Πουρσανίδης, Θεονάς και Σπυρόπουλος, ενώ στο ΣΕΦ μια μέρα μετά, στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό (21/12, 13:00), θα σφυρίξουν οι Συμεωνίδης, Χριστινάκης και Αθανασιάδης.
Αναλυτικά οι διαιτητές της 11ης αγωνιστικής:
Σάββατο 20/12
- Άνω Μεράς 16.00 Μύκονος Betsson-ΑΕΚ Τηγάνης-Ζακεστίδης-Χατζημπαλίδης (Νιγιάννης)
- PAOK Sports Arena 16.00 ΠΑΟΚ-Πανιώνιος Cosmorama Travel Καρπάνος-Λουλουδιάδης-Πολάτογλου (Παπαπέτρου)
- Telecom Center 18.15 Παναθηναϊκός AKTOR-Ηρακλής Πουρσανίδης-Θεονάς-Σπυρόπουλος (Γερός)
- Αλεξάνδρειο 18.15 Άρης Betsson-Περιστέρι Betsson Παπαπέτρου-Τζιοπάνος-Μαλαμάς (Σιμητόπουλος)
Κυριακή 21/12
- ΣΕΦ 13.00 Ολυμπιακός-Κολοσσός Ρ. H Hotels Collection Συμεωνίδης-Χριστινάκης-Αθανασιάδης (Καλαρέμας)
- Γ. Μπουρούσης 16.00 Καρδίτσα Ιαπωνική-Μαρούσι Chery Τσαρούχα-Σκανδαλάκης-Ζιώγας (Τέγα)
