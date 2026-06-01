Οικονόμου: Το «ciao» από το ιταλικό ποδόσφαιρο

Νίκος Κικίδης
Σύσσωμη η ποδοσφαιρική Ιταλία έσπευσε να αποχαιρετήσει τον Μάριο Οικονόμου, ο οποίος έχασε τη μάχη για τη ζωή του μετά το τραγικό τροχαίο στα Ιωάννινα.

Η Ιταλία πενθεί για τον χαμό του Μάριου Οικονόμου! Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 33 ετών μετά το τροχαίο δυστύχημα που ενεπλάκη στα Γιάννενα, βυθίζοντας στη θλίψη τον κόσμο του αθλητισμού.

Πλήθος ελληνικών συλλόγων έσπευσαν να τον αποχαιρετήσουν, όμως μαζική ήταν και η ανταπόκριση από την γειτονική Ιταλία. Με πλούσια καριέρα στα ιταλικά γήπεδα με τις φανέλες των Κάλιαρι, Μπολόνια, Σαμπντόρια, Μπάρι και ΣΠΑΛ, το όνομα του Οικονόμου ήταν ιδιαίτερα οικείο στη Serie A.

Και το άκουσμα του θανάτου του, μια σειρά από ομάδες εξέδωσαν συλλυπητήρια ανακοίνωση. Ίντερ, Νάπολι, Αταλάντα, Μπολόνια, Σαμπντόρια, Ουντινέζε, Μόντσα, Τζένοα ήταν μόνο μερικές εξ αυτών, συμπεριλαμβανομένου και του επίσημου λογαριασμού της Serie A.

Θυμίζουμε πως το ταξίδι του Οικονόμου στην Ιταλία ξεκίνησε από την Κάλιαρι το 2013, προτού πάρει μεταγραφή στη Μπολόνια ένα χρόνο αργότερα. Στους Ροσομπλού κάθισε για τα επόμενα πέντε χρόνια, αν και μέσα σε αυτό το διάστημα παραχωρήθηκε δανεικός σε ΣΠΑΛ και Μπάρι. Το 2023 επέστρεψε στην γειτονική Ιταλία για λογαριασμό της Σαμπντόρια, η οποία αποτέλεσε και τον προτελευταίο σταθμό της επαγγελματικής του πορείας.

 
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

