Οικονόμου: Το «ciao» από το ιταλικό ποδόσφαιρο
Η Ιταλία πενθεί για τον χαμό του Μάριου Οικονόμου! Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 33 ετών μετά το τροχαίο δυστύχημα που ενεπλάκη στα Γιάννενα, βυθίζοντας στη θλίψη τον κόσμο του αθλητισμού.
Πλήθος ελληνικών συλλόγων έσπευσαν να τον αποχαιρετήσουν, όμως μαζική ήταν και η ανταπόκριση από την γειτονική Ιταλία. Με πλούσια καριέρα στα ιταλικά γήπεδα με τις φανέλες των Κάλιαρι, Μπολόνια, Σαμπντόρια, Μπάρι και ΣΠΑΛ, το όνομα του Οικονόμου ήταν ιδιαίτερα οικείο στη Serie A.
Και το άκουσμα του θανάτου του, μια σειρά από ομάδες εξέδωσαν συλλυπητήρια ανακοίνωση. Ίντερ, Νάπολι, Αταλάντα, Μπολόνια, Σαμπντόρια, Ουντινέζε, Μόντσα, Τζένοα ήταν μόνο μερικές εξ αυτών, συμπεριλαμβανομένου και του επίσημου λογαριασμού της Serie A.
Θυμίζουμε πως το ταξίδι του Οικονόμου στην Ιταλία ξεκίνησε από την Κάλιαρι το 2013, προτού πάρει μεταγραφή στη Μπολόνια ένα χρόνο αργότερα. Στους Ροσομπλού κάθισε για τα επόμενα πέντε χρόνια, αν και μέσα σε αυτό το διάστημα παραχωρήθηκε δανεικός σε ΣΠΑΛ και Μπάρι. Το 2023 επέστρεψε στην γειτονική Ιταλία για λογαριασμό της Σαμπντόρια, η οποία αποτέλεσε και τον προτελευταίο σταθμό της επαγγελματικής του πορείας.
Lega Calcio Serie A esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Marios Oikonomou e si stringe alla sua famiglia in questo triste momento. pic.twitter.com/ysZAMz7mAY— Lega Serie A (@SerieA) June 1, 2026
FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Marios Oikonomou e si stringe attorno alla famiglia in questo momento di dolore.— Inter ⭐⭐ (@Inter) June 1, 2026
Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Marios Oikonomou, difensore con una lunga carriera nel calcio italiano.— Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 1, 2026
Il Cagliari Calcio piange la prematura e tragica scomparsa del calciatore Marios Oikonomou. Arrivato dalla sua Grecia a 21 anni, il Cagliari fu la sua prima squadra in Italia, in rossoblù in serie A nella stagione 2013/14. Il Club si stringe con affetto ai suoi cari. Ciao, Marios pic.twitter.com/Nl00PZ6QLg— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) June 1, 2026
Atalanta BC esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Marios Oikonomou e porge le più sincere e commosse condoglianze alla famiglia.— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) June 1, 2026
Ciao Marios 💔 pic.twitter.com/0uqGCHSe4R— U.C. Sampdoria (@sampdoria) June 1, 2026
U.S. Cremonese partecipa al dolore della famiglia per la scomparsa di Marios Oikonomou.— U.S. Cremonese (@USCremonese) June 1, 2026
Udinese Calcio esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Marios Oikonomou, difensore che ha militato per diverse stagioni nel campionato italiano.
Il club è vicino ai suoi cari in questo momento difficile.— Udinese Calcio (@Udinese_1896) June 1, 2026
Il Club si unisce al cordoglio del mondo del calcio per la prematura scomparsa del calciatore Marios Oikonomou 🙏— Genoa CFC (@GenoaCFC) June 1, 2026
Addio Marios, te ne sei andato troppo presto. Sarai per sempre nei nostri cuori. pic.twitter.com/lpZgEEIIdT— Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) June 1, 2026
AC Monza partecipa al dolore della famiglia per la tragica e prematura scomparsa di Marios Oikonomou, ex calciatore che in Italia aveva vestito le maglie di Cagliari, Bologna, Spal, Bari e Sampdoria 🙏❤️— AC Monza (@ACMonza) June 1, 2026
Tutta la SSC Bari si unisce al dolore della famiglia Oikonomou per la tragica scomparsa, a soli 33 anni, di Marios, a seguito di un incidente stradale. Il difensore greco aveva vestito anche la maglia biancorossa nella stagione '17-'18. https://t.co/KVnotHxzUa— SSC Bari (@sscalciobari) June 1, 2026
