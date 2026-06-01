Ποινή αποκλεισμού δύο ετών επέβαλε η Mονάδα Ακεραιότητας Αθλητισμού (Athletics Integrity Unit) στον Κάρεϊ ΜακΛέοντ, καθώς ο Τζαμαϊκανός άλτης του μήκους δεν εντοπίστηκε σε τρεις διαδοχικούς ελέγχους αντι-ντόπινγκ σε διάστημα 12 μηνών.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΑΙU υπήρξε αποτυχία ελέγχου για τον 28χρονο αθλητή στις 30 Ιουνίου 2025, στις 9 Αυγούστου 2025 και την 1η Μαΐου 2026.

Ο ίδιος παραδέχτηκε την παραβίαση του κανόνα κατά του ντόπινγκ και αποδέχτηκε την τιμωρία. Η περίοδος αποκλεισμού του άρχισε από τις 28 Μαΐου 2026, θα ολοκληρωθεί στις 27 Μαΐου 2028, ενώ όλα τα αποτελέσματα που έφερε από την 1η Μαΐου 2026 κι έπειτα ακυρώνονται.

«Χάλκινος» στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στη Γλασκώβη το 2024, ο ΜακΛέοντ έχει ατομικό ρεκόρ στα 8.40μ. από το 2023, φέτος είχε καλύτερο άλμα στα 8.22μ. από το μίτινγκ κλειστού στίβου του Βελιγραδίου και ήταν 9ος με 7.98μ. στον παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τορούν.

