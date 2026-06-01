UEFA για Οικονόμου: «Οι σκέψεις μας σε όσους είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν»
Πένθος σε Ελλάδα και Ευρώπη για τον χαμό του Μάριου Οικονόμου. Ο Έλληνας αμυντικός έδωσε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, όμως δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του και αποχώρησε για τη γειτονιά των αγγέλων σε ηλικία 33 ετών.
Πλήθος συλλόγων από Ελλάδα και εξωτερικό έσπευσαν να τον αποχαιρετήσουν, με την UEFA να ακολουθεί. Η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανάρτησε συλλυπητήρια ανακοίνωση μετά τη διάδοση των τραγικών νέων, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως «οι σκέψεις μας και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια απευθύνονται στην οικογένειά του, τους φίλους του, τους συμπαίκτες του και όλους όσοι είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν».
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Εκ μέρους της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής κοινότητας, εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη για τον θάνατο του πρώην διεθνούς ποδοσφαιριστή της Εθνικής Ελλάδας, Μάριου Οικονόμου, σε ηλικία 33 ετών. Ο Οικονόμου κατέγραψε έξι συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδας και πραγματοποίησε μια αξιόλογη πορεία στο ιταλικό ποδόσφαιρο, αγωνιζόμενος μεταξύ άλλων με τις φανέλες της Μπολόνια, της Κάλιαρι, της Μπάρι, της ΣΠΑΛ και της Σαμπντόρια.
Παράλληλα, αγωνίστηκε τόσο στο Champions League όσο και στο Europa League. Οι σκέψεις μας και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια απευθύνονται στην οικογένειά του, τους φίλους του, τους συμπαίκτες του και όλους όσοι είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν. Αιωνία του η μνήμη» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.
On behalf of the European football community, we are deeply saddened by the passing of former Greece international Marios Oikonomou at the age of 33.— UEFA (@UEFA) June 1, 2026
Oikonomou earned six caps for Greece and enjoyed a distinguished career in Italy with clubs including Bologna, Cagliari, Bari,… pic.twitter.com/oHIvAmVfCd
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.