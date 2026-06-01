Η UEFA ανάρτησε συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον χαμό του Μάριου Οικονόμου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών.

Πένθος σε Ελλάδα και Ευρώπη για τον χαμό του Μάριου Οικονόμου. Ο Έλληνας αμυντικός έδωσε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, όμως δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του και αποχώρησε για τη γειτονιά των αγγέλων σε ηλικία 33 ετών.

Πλήθος συλλόγων από Ελλάδα και εξωτερικό έσπευσαν να τον αποχαιρετήσουν, με την UEFA να ακολουθεί. Η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανάρτησε συλλυπητήρια ανακοίνωση μετά τη διάδοση των τραγικών νέων, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως «οι σκέψεις μας και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια απευθύνονται στην οικογένειά του, τους φίλους του, τους συμπαίκτες του και όλους όσοι είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Εκ μέρους της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής κοινότητας, εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη για τον θάνατο του πρώην διεθνούς ποδοσφαιριστή της Εθνικής Ελλάδας, Μάριου Οικονόμου, σε ηλικία 33 ετών. Ο Οικονόμου κατέγραψε έξι συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδας και πραγματοποίησε μια αξιόλογη πορεία στο ιταλικό ποδόσφαιρο, αγωνιζόμενος μεταξύ άλλων με τις φανέλες της Μπολόνια, της Κάλιαρι, της Μπάρι, της ΣΠΑΛ και της Σαμπντόρια.

Παράλληλα, αγωνίστηκε τόσο στο Champions League όσο και στο Europa League. Οι σκέψεις μας και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια απευθύνονται στην οικογένειά του, τους φίλους του, τους συμπαίκτες του και όλους όσοι είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν. Αιωνία του η μνήμη» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.