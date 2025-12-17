Ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης, ανακοινώθηκε και επίσημα από τον Πανιώνιο όπου θα συνεχίσει την καριέρα του μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής χρονιάς.

Ο Πανιώνιος, ανακοίνωσε την απόκτηση του Αλέανδρου Νικολαΐδης, μέχρι το τέλος της αγωνιστικής σεζόν, όπως σας είχε ενημερώσει το Gazzetta.

Ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης, θα βοηθήσει την ομάδα του Ηλία Ζούρου, προκειμένου να αποφύγει τον υποβιβασμό από τη Stoiximan Basket Legaue.

Μάλιστα, οι «κυανέρυθροι», αποδέσμευσαν τον Τζορτζ Πάπας και φέρανε στη θέση του τον Νικολαΐδης.

Αξίζει να σημειωθεί, πως έπειτα από το φιονάλε της αναμέτρησης του Πανιωνίου με τον Προμηθέα, όπου οι γηπεδούχοι γνώρισαν την 9η ήττα τους στο ελληνικό πρωτάθλημα, οι «πάνθηρες» ζήτησαν από τη δοιήκηση της ομάδας να προβεί σε αλλαγές, προκειμένου να μην υποβιβαστεί η ομάδα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πανιωνίου:

«Ο Αλέξανδρος Νικολαϊδης γεννήθηκε στις 21 Αυγούστου 2002, έχει ύψος 1,90 μέτρα κι άρχισε να παίζει μπάσκετ στα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη. Την περίοδο 2019-2020 εντάχθηκε στον Ολυμπιακό και είχε τις πρώτες του εμφανίσεις με την ομάδα Ολυμπιακός Β που αγωνιζόταν στην Α2 Κατηγορία ενώ μέτρησε και τρεις συμμετοχές στην Euroleague.

Από το 2021 ως το 2023 αγωνιζόταν ως δανεικός από τον Ολυμπιακό στο Λαύριο (6,9 πόντοι- 2,1 ριμπάουντ- 2,3 ασίστ και 1,4 κλεψίματα την πρώτη χρονιά ενώ αντίστοιχα είχε 6,7 πόντους- 2,6 ριμπάουντ και 2 ασίστ την δεύτερη).

Το καλοκαίρι του 2023 υπέγραψε συμβόλαιο με το Μαρούσι και την πρώτη χρονιά (2023-2024) είχε 6,8 πόντους- 2,7 ριμπάουντ- 2,7 ασίστ και 1,1 κλεψίματα.Σε σύνολο 27 αγώνων, σε όλες τις διοργανώσεις κατά την σεζόν 2024-2025 είχε κατά μέσο όρο 5,1 πόντους- 2,3 ριμπάουντ- 2,3 ασίστ και 1,3 κλεψίματα.

Φέτος άρχισε την σεζόν στο Μαρούσι (2,3 πόντοι- 1,3 ασίστ- 0,6 κλεψίματα) σε 9 αγώνες και σε περίπου 10 λεπτά συμμετοχής. Έχει αγωνιστεί επίσης στις Εθνικές ομάδες U16- U18 αλλά και στην Εθνική Ανδρών.

Καλωσορίζουμε τον Αλέξανδρο Νικολαϊδη στην ομάδα μας».