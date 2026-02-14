Ακόμη 7 αγωνιστικές απομένουν για το τέλος της κανονικής διάρκειας της Stoiximan GBL και η μάχη της παραμονής παίρνει... φωτιά!

Πανιώνιος, Καρδίτσα, Μαρούσι και Ηρακλής είναι σε απόσταση αναπνοής ο ένας από τον άλλον με 6 αγωνιστικές να απομένουν και τη μάχη της παραμονής να παίρνει φωτιά.

Ο Πανιώνιος έχει στην θεωρεία τον πρώτο λόγο, καθώς πέραν του ότι έχει 5 νίκες, εν αντιθέσει με τις άλλες ομάδες που είναι στις 4, έχει και περισσότερα παιχνίδια, καθώς θα παίξει και στις 7 αγωνιστικές που απομένουν.

Καρδίτσα, Μαρούσι και Ηρακλής, που είναι στις 4 νίκες, δεν έχουν κάνει το ρεπό τους, την ώρα που ο Πανιώνιος το έχει κάνει, γεγονός που του δίνει περισσότερα παιχνίδια για να πάρει αποτέλεσμα.

Στις 7 αγωνιστικές που απομένουν, έχουμε και ντέρμπι παραμονής ανάμεσα σε αυτές τις ομάδες!

Στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής ο Κολοσσός υποδέχεται τον Ηρακλή.

Η 23η αγωνιστική θα έχει δύο ντέρμπι ουραγών, καθώς το πρόγραμμα έχει το Καρδίτσα – Πανιώνιος, αλλά και το Ηρακλής – Μαρούσι.

Για την 24η αγωνιστική ο Πανιώνιος υποδέχεται τον Ηρακλή, ενώ την 25η αγωνιστική θα έχουμε και το τελευταίο ντέρμπι παραμονής, ανάμεσα σε Μαρούσι και Κολοσσό.

Το πρόγραμμα των ομάδων της «ουράς» μέχρι το τέλος της σεζόν:

20η αγωνιστική:

Καρδίτσα - Μύκονος

Άρης – Μαρούσι

Περιστέρι – Πανιώνιος

Ηρακλής – Παναθηναϊκός

21η αγωνιστική:

Μαρούσι – Περιστέρι

Κολοσσός – Ηρακλής

Πανιώνιος – Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

22η αγωνιστική:

Άρης – Καρδίτσα

Προμηθέας – Κολοσσός

ΑΕΚ - Ηρακλής

Πανιώνιος - Παναθηναϊκός

23η αγωνιστική:

Κολοσσός – Άρης

Καρδίτσα – Πανιώνιος

Ηρακλής - Μαρούσι

24η αγωνιστική:

Πανιώνιος – Ηρακλής

Περιστέρι – Κολοσσός

ΠΑΟΚ – Καρδίτσα

25η αγωνιστική:

Μαρούσι – Κολοσσός

Καρδίτσα – Προμηθέας

Ηρακλής – ΠΑΟΚ

Πανιώνιος - ΑΕΚ

26η αγωνιστική:

Άρης – Πανιώνιος

Κολοσσός - Καρδίτσα

ΠΑΟΚ – Μαρούσι

Προμηθέας - Ηρακλής

