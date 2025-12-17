Μπράιαντ: Η Χάποελ θέλει να τον «κλειδώσει» έως το 2029!
Αν μη τι άλλο η απόκτηση του Ελάιτζα Μπράιαντ ισοδυναμεί με «λίρα εκατό» στην Χάποελ Τελ Αβίβ, πραγματοποιώντας την μία εξαιρετική εμφάνιση μετά την άλλη.
Αποτελεί τον παίκτη - κλειδί της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη για την παρουσία της στην κορυφή της κατάταξης με 12-4 ρεκόρ, έχοντας 15.4 πόντους κατά μέσο όρο, 6.1 ριμπάουντ και 3.2 ασίστ. Η Χάποελ γνωρίζει πολύ καλά την αξία του Αμερικανού γκαρντ/φόργουορντ και γι' αυτόν τον λόγο ετοιμάζεται να του επεκτείνει το συμβόλαιό του με αυξημένες αποδοχές έως και το 2029!
Το τρέχον συμβόλαιο του Μπράιαντ λήγει το καλοκαίρι του 2028, βάσει του οποίου κερδίζει περίπου 2,8 εκατομμύρια δολάρια, με οψιόν αποχώρησης το καλοκαίρι του 2026. Σύμφωνα με την Sport5 δεν είναι μόνο το όνομα του Μπράιαντ στην ατζέντα των ανανεώσεων αλλά και αυτό του Αντόνιο Μπλέικνεϊ.
Συγκεκριμένα αναφέρει ότι βρίσκεται επίσης σε διαπραγματεύσεις για νέο συμβόλαιο, ο οποίος με τη σειρά του έχει υπογράψει έως το 2027 λαμβάνοντας 1.4 εκατομμύρια δολάρια ανά σεζόν.
