Ο Πανιώνιος ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας του με τον Τζορτζ Πάπας και πλέον αναμένεται να φορέσει τη φανέλα του Αμαρουσίου.

Ο Τζορτζ Πάπας δε θα είναι πλέον παίκτης του Πανιωνίου, με τις δύο πλευρές να λύνουν τη μεταξύ τους συνεργασία, όπως ανακοίνωσε η «κυανέρυθρη» ΚΑΕ. Ο Πανιώνιος αναμένεται να προχωρήσει σε ριζικές αλλαγές, στην προσπάθειά του να ανατρέψει την κατάσταση, μιας και παραμένει ουραγός της Stoiximan GBL.

Ο Τζορτζ Πάπας, άλλωστε, είχε βρεθεί και στο στόχαστρο των φίλων του Πανιωνίου, μετά την ήττα από τον Προμηθέα στο κλειστό της Γλυφάδας. Με τον ίδιο πλέον να ετοιμάζεται να φορέσει τη φανέλα του Αμαρουσίου, για να συνεχίσει εκεί την καριέρα του.

Στα 10 παιχνίδια της φετινής σεζόν, ο Πάπας μέτρησε 5.9 πόντους, σε σχεδόν 17 λεπτά συμμετοχής.

Η ανακοίνωση του Πανιωνίου

«Η ΚΑΕ Πανιώνιος Cosmorama Travel ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας με τον αθλητή Τζορτζ Πάπας. Ευχόμαστε στον Τζορτζ Πάπας καλή συνέχεια στην καριέρα του».