Αθηναϊκός Qualco-Ολυμπιακός 79-70: Κυρίαρχος με σούπερ Πρινς!

Γιάννης Σταυρουλάκης
Κυρίαρχος ο Αθηναϊκός, λύγισε τον Ολυμπιακό με σούπερ εμφάνιση της Πρινς!

Ο Αθηναϊκός Qualco ήταν κυρίαρχος στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, επικρατώντας με 79-70, με την Αλέξις Πρινς να κάνει εντυπωσιακό double-double.

Ο Αθηναϊκός Qualco ήταν ανώτερος καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα με τον Ολυμπιακό, πραγματοποιώντας εκπληκτικό τρίτο δεκάλεπτο στο κλειστό της Εργάνης και φτάνοντας στη νίκη με 79-70, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Α1 Γυναικών.

Η Αλέξις Πρινς ηγήθηκε για την ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου, γεμίζοντας τη στατιστική της με 27 πόντους (5/6 βολ., 5/10 δίπ., 4/6 τρίπ.) και 15 ριμπάουντ. Σημαντικές λύσεις για τις γηπεδούχες έδωσαν επίσης οι Χρίστοβα, Τσινέκε και Τάντιτς, με τον Αθηναϊκό να βελτιώνει το ρεκόρ του σε 8-1, ακολουθώντας τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό (9-0).

Από την πλευρά του Ολυμπιακού, οι «ερυθρόλευκες» στηρίχθηκαν στις Τζόνσον (18 πόντοι, 4 ριμπάουντ) και Γούλφολκ (17 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), και υποχώρησαν στο 7-2 στην κατάταξη.

Αθηναϊκός Qualco-Ολυμπιακός: Ο αγώνας

Ο Αθηναϊκός διατηρούσε σταθερά το προβάδισμα στο πρώτο δεκάλεπτο, στο κλειστό της Εργάνης, με τη Μπορισλάβα Χρίστοβα να διαμορφώνει το 19-11 στο 8’. Παρ’ όλα αυτά, ο Ολυμπιακός αντέδρασε άμεσα, μειώνοντας στο 20-19, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε η πρώτη περίοδος. Η Πρινς ηγήθηκε επιθετικά του Αθηναϊκού σε αυτό το διάστημα, σημειώνοντας 10 πόντους απέναντι στον Ολυμπιακό, που στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες της Νόζια Γούλφολκ (10π., 3 ριμπ.).

 

Στη συνέχεια, οι φιλοξενούμενες μπήκαν δυνατά στο δεύτερο δεκάλεπτο και έτρεξαν σερί 10-0, με τη Γούλφολκ να διαμορφώνει το 20-29 στο 14’. Ο Αθηναϊκός απάντησε με έξι συνεχόμενους πόντους, ενώ το πρώτο ημίχρονο έκλεισε στο 33-33 χάρη στο απίθανο τρίποντο της Παρκς σχεδόν από το κέντρο. Οι γηπεδούχες πήραν δεύτερες ευκαιρίες με τα εννέα επιθετικά ριμπάουντ, μοιράζοντας 9 ασίστ για 4 λάθη απέναντι στον Ολυμπιακό, που βρήκε λύσεις στην επίθεση με τη Γούλφολκ.

Ακολούθως, ο Αθηναϊκός μπήκε με το πόδι στο γκάζι, με την Πρινς να δημιουργεί προβλήματα στην άμυνα του Ολυμπιακού και τη Βασιλική Λούκα να ανεβάζει τη διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφια επίπεδα (51-41, 27'). Μάλιστα, η Έλενα Τσινέκε έκανε το 57-43 στο 29’ με 2/2 βολές για την ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου, η οποία έκλεισε την τρίτη περίοδο στο 59-48, έχοντας επιβάλει απόλυτα τον ρυθμό της.

Οι γηπεδούχες συνέχισαν στο ίδιο τέμπο, με την Αλέξις Πρινς να ευστοχεί σε τρίποντο για το 64-48 στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου! Ο Ολυμπιακός κράτησε επαφή με το σκορ χάρη στην Τζόνσον (68-56, 34’), όμως ο Αθηναϊκός είχε επιπλέον λύσεις με τις Χρίστοβα και Τσινέκε, φτάνοντας τελικά στη νίκη με 79-70.

Τα δεκάλεπτα: 20-19, 33-33, 59-48, 79-70.

Αποτελέσματα-10η αγωνιστική

  • Πρωτέας Βούλας-Παναθλητικός 78-70
  • Αμύντας-Παναθηναϊκός 79-89
  • ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας-ΠΑΟΚ 83-79
  • Πανσερραϊκός-Ανόρθωση Βόλου 80-51
  • Αθηναϊκός Qualco-Ολυμπιακός 79-70

Κατάταξη

  1. Παναθηναϊκός 9-0
  2. Αθηναϊκός Qualco 8-1
  3. Ολυμπιακός 7-2
  4. ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας 5-4
  5. Πανσερραϊκός 5-4
  6. ΠΑΣ Γιάννινα 5-4
  7. Πρωτέας Βούλας 4-6
  8. Παναθλητικός 3-6
  9. ΠΑΟΚ 2-7
  10. Ανόρθωση Βόλου 1-8
  11. Αμύντας 1-8

Επόμενη αγωνιστική (11η)

Σάββατο 20/12

  • 11:45 ΠΑΟΚ-Αμύντας
  • 14:00 Ολυμπιακός-ΠΑΣ Γιάννινα
  • 16:00 Ανόρθωση Βόλου-Αθηναϊκός Qualco
  • 17:00 Παναθλητικός-ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας

Κυριακή 21/12

  • 13:30 Παναθηναϊκός-Πανσερραϊκός
#PlayersMINPTSFT2PTS3PTSFGOREBDREBREBASTSTLBLKTOPFFOEF
1ΡΑΤΖΑ ΙΒΑΝΑ13:1300/0 0%0/0 0%0/1 0%0/1 0%0110101100
3ΤΣΙΝΕΚΕ ΕΛΕΝΑ26:48102/2 100%4/5 80%0/1 0%4/6 66.7%23520031312
4ΧΑΙΡΙΣΤΑΝΙΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ00:0000/0 0%0/0 0%0/0 0%0/0 0%0000000000
5ΣΤΑΜΑΤΗ ΕΒΙΝΑ03:0300/0 0%0/0 0%0/0 0%0/0 0%0000000200
7WINTERBURN HOLLY *19:2000/0 0%0/1 0%0/6 0%0/7 0%213500233-1
8ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ *11:1850/0 0%1/1 100%1/2 50%2/3 66.7%0112000007
13ΛΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ16:4760/0 0%3/6 50%0/0 0%3/6 50%1231001406
15TADIC ANA *23:13100/0 0%5/7 71.4%0/0 0%5/7 71.4%45922113321
19ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ00:0000/0 0%0/0 0%0/0 0%0/0 0%0000000000
23PRINCE ALEXIS *36:57275/6 83.3%5/10 50%4/6 66.7%9/16 56.3%2131530001437
24PARKS ROBYN *26:4770/0 0%2/6 33.3%1/3 33.3%3/9 33.3%2130001243
45HRISTOVA BORISLAVA VESELINOVA22:34141/2 50%5/9 55.6%1/3 33.3%6/12 50%02220003311
Team/Coaches
TOTALS798/10 80%25/45 55.6%7/22 31.8%32/67 47.8%13294217319202096
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
7ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ14:1462/3 66.7%0/0 0%0%0/0 0%0%2/3 66.7%66.7%2/3 66.7%66.7%1450010209
11ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ00:0000/0 0%0/0 0%0%0/0 0%0%0/0 0%0%0/0 0%0%0000000000
13WOOLFOLK NAUSIA LACHE *31:33177/19 36.8%1/2 50%50%5/15 33.3%33.3%2/4 50%50%7/19 36.8%36.8%05542003115
14ΚΑΡΛΑΦΤΗ ΖΑΦΕΙΡΕΝΙΑ *28:2241/4 25%2/2 100%100%1/2 50%50%0/2 0%0%1/4 25%25%2131010344
15KRIVASEVIC TIJANA16:2931/3 33.3%0/0 0%0%0/1 0%0%1/2 50%50%1/3 33.3%33.3%1011012444
16ΔΙΕΛΑ ΙΩΑΝΝΑ00:0000/0 0%0/0 0%0%0/0 0%0%0/0 0%0%0/0 0%0%0000000000
18ΜΠΕΝΕΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ00:0000/0 0%0/0 0%0%0/0 0%0%0/0 0%0%0/0 0%0%0000000000
21ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ ΕΛΕΑΝΝΑ *34:46125/13 38.5%1/2 50%50%4/8 50%50%1/5 20%20%5/13 38.5%38.5%0222320128
23ΚΟΛΛΑΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ25:1920/6 0%2/2 100%100%0/4 0%0%0/2 0%0%0/6 0%0%02210135-2
40JOHNSON CIERA JOYCELYN *23:01187/12 58.3%4/7 57.1%57.1%7/12 58.3%58.3%0/0 0%0%7/12 58.3%58.3%31400003414
55RABER DANIEL *26:1684/5 80%0/0 0%0%4/5 80%80%0/0 0%0%4/5 80%80%16761103020
77ΝΤΑΛΑ ΠΑΝΩΡΑΙΑ00:0000/0 0%0/0 0%0%0/0 0%0%0/0 0%0%0/0 0%0%0000000000
Team/Coaches
TOTALS7027/65 41.5%10/15 66.7%66.7%21/47 44.7%44.7%6/18 33.3%33.3%27/65 41.5%41.5%8212915627202072
     

