Ο Αθηναϊκός Qualco ήταν ανώτερος καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα με τον Ολυμπιακό, πραγματοποιώντας εκπληκτικό τρίτο δεκάλεπτο στο κλειστό της Εργάνης και φτάνοντας στη νίκη με 79-70, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Α1 Γυναικών.

Η Αλέξις Πρινς ηγήθηκε για την ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου, γεμίζοντας τη στατιστική της με 27 πόντους (5/6 βολ., 5/10 δίπ., 4/6 τρίπ.) και 15 ριμπάουντ. Σημαντικές λύσεις για τις γηπεδούχες έδωσαν επίσης οι Χρίστοβα, Τσινέκε και Τάντιτς, με τον Αθηναϊκό να βελτιώνει το ρεκόρ του σε 8-1, ακολουθώντας τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό (9-0).

Από την πλευρά του Ολυμπιακού, οι «ερυθρόλευκες» στηρίχθηκαν στις Τζόνσον (18 πόντοι, 4 ριμπάουντ) και Γούλφολκ (17 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), και υποχώρησαν στο 7-2 στην κατάταξη.

Αθηναϊκός Qualco-Ολυμπιακός: Ο αγώνας

Ο Αθηναϊκός διατηρούσε σταθερά το προβάδισμα στο πρώτο δεκάλεπτο, στο κλειστό της Εργάνης, με τη Μπορισλάβα Χρίστοβα να διαμορφώνει το 19-11 στο 8’. Παρ’ όλα αυτά, ο Ολυμπιακός αντέδρασε άμεσα, μειώνοντας στο 20-19, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε η πρώτη περίοδος. Η Πρινς ηγήθηκε επιθετικά του Αθηναϊκού σε αυτό το διάστημα, σημειώνοντας 10 πόντους απέναντι στον Ολυμπιακό, που στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες της Νόζια Γούλφολκ (10π., 3 ριμπ.).

Στη συνέχεια, οι φιλοξενούμενες μπήκαν δυνατά στο δεύτερο δεκάλεπτο και έτρεξαν σερί 10-0, με τη Γούλφολκ να διαμορφώνει το 20-29 στο 14’. Ο Αθηναϊκός απάντησε με έξι συνεχόμενους πόντους, ενώ το πρώτο ημίχρονο έκλεισε στο 33-33 χάρη στο απίθανο τρίποντο της Παρκς σχεδόν από το κέντρο. Οι γηπεδούχες πήραν δεύτερες ευκαιρίες με τα εννέα επιθετικά ριμπάουντ, μοιράζοντας 9 ασίστ για 4 λάθη απέναντι στον Ολυμπιακό, που βρήκε λύσεις στην επίθεση με τη Γούλφολκ.

Ακολούθως, ο Αθηναϊκός μπήκε με το πόδι στο γκάζι, με την Πρινς να δημιουργεί προβλήματα στην άμυνα του Ολυμπιακού και τη Βασιλική Λούκα να ανεβάζει τη διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφια επίπεδα (51-41, 27'). Μάλιστα, η Έλενα Τσινέκε έκανε το 57-43 στο 29’ με 2/2 βολές για την ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου, η οποία έκλεισε την τρίτη περίοδο στο 59-48, έχοντας επιβάλει απόλυτα τον ρυθμό της.

Οι γηπεδούχες συνέχισαν στο ίδιο τέμπο, με την Αλέξις Πρινς να ευστοχεί σε τρίποντο για το 64-48 στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου! Ο Ολυμπιακός κράτησε επαφή με το σκορ χάρη στην Τζόνσον (68-56, 34’), όμως ο Αθηναϊκός είχε επιπλέον λύσεις με τις Χρίστοβα και Τσινέκε, φτάνοντας τελικά στη νίκη με 79-70.

Τα δεκάλεπτα: 20-19, 33-33, 59-48, 79-70.

Αποτελέσματα-10η αγωνιστική

Πρωτέας Βούλας-Παναθλητικός 78-70

Αμύντας-Παναθηναϊκός 79-89

ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας-ΠΑΟΚ 83-79

Πανσερραϊκός-Ανόρθωση Βόλου 80-51

Κατάταξη

Παναθηναϊκός 9-0 Αθηναϊκός Qualco 8-1 Ολυμπιακός 7-2 ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας 5-4 Πανσερραϊκός 5-4 ΠΑΣ Γιάννινα 5-4 Πρωτέας Βούλας 4-6 Παναθλητικός 3-6 ΠΑΟΚ 2-7 Ανόρθωση Βόλου 1-8 Αμύντας 1-8

Επόμενη αγωνιστική (11η)

Σάββατο 20/12

11:45 ΠΑΟΚ-Αμύντας

14:00 Ολυμπιακός-ΠΑΣ Γιάννινα

16:00 Ανόρθωση Βόλου-Αθηναϊκός Qualco

17:00 Παναθλητικός-ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας

Κυριακή 21/12

13:30 Παναθηναϊκός-Πανσερραϊκός

# Players MIN PTS FT 2PTS 3PTS FG OREB DREB REB AST STL BLK TO PF FO EF 1 ΡΑΤΖΑ ΙΒΑΝΑ 13:13 0 0/0 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 3 ΤΣΙΝΕΚΕ ΕΛΕΝΑ 26:48 10 2/2 100% 4/5 80% 0/1 0% 4/6 66.7% 2 3 5 2 0 0 3 1 3 12 4 ΧΑΙΡΙΣΤΑΝΙΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ΣΤΑΜΑΤΗ ΕΒΙΝΑ 03:03 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 7 WINTERBURN HOLLY * 19:20 0 0/0 0% 0/1 0% 0/6 0% 0/7 0% 2 1 3 5 0 0 2 3 3 -1 8 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ * 11:18 5 0/0 0% 1/1 100% 1/2 50% 2/3 66.7% 0 1 1 2 0 0 0 0 0 7 13 ΛΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 16:47 6 0/0 0% 3/6 50% 0/0 0% 3/6 50% 1 2 3 1 0 0 1 4 0 6 15 TADIC ANA * 23:13 10 0/0 0% 5/7 71.4% 0/0 0% 5/7 71.4% 4 5 9 2 2 1 1 3 3 21 19 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 PRINCE ALEXIS * 36:57 27 5/6 83.3% 5/10 50% 4/6 66.7% 9/16 56.3% 2 13 15 3 0 0 0 1 4 37 24 PARKS ROBYN * 26:47 7 0/0 0% 2/6 33.3% 1/3 33.3% 3/9 33.3% 2 1 3 0 0 0 1 2 4 3 45 HRISTOVA BORISLAVA VESELINOVA 22:34 14 1/2 50% 5/9 55.6% 1/3 33.3% 6/12 50% 0 2 2 2 0 0 0 3 3 11 Team/Coaches TOTALS — 79 8/10 80% 25/45 55.6% 7/22 31.8% 32/67 47.8% 13 29 42 17 3 1 9 20 20 96