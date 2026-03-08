Τα χαρτιά της ανοίγει η διοίκηση της ΠΑΕ Πανιώνιος την Τρίτη 10 Μαρτίου καλώντας σε συνέντευξη Τύπου.

Ο Πανιώνιος δεν κατάφερε να πετύχει τον στόχο της ανόδου καθώς η Καλαμάτα θα είναι αυτή που θα αγωνίζεται την επόμενη σεζόν στη Super League 2, ενώ ο Δερμιτζάκης απομακρύνθηκε από την τεχνική ηγεσία των κυανέρυθρων.

Η διοίκηση του συλλόγου της Νέας Σμύρνης ανοίγει πλέον τα χαρτιά της καθώς ανακοίνωσε συνέντευξη Τύπου για την προσεχή Τρίτη (10/3) στις 20:30, η οποία αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Πανιώνιος

«Η ΠΑΕ Πανιώνιος ενημερώνει ότι την Τρίτη 10 Μαρτίου και ώρα 20:30 η Διοίκηση της ΠΑΕ Πανιώνιος θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου.

Η συνέντευξη Τύπου θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Τύπου «Π. Λινάρδος» στο Γήπεδο Νέας Σμύρνης και θα είναι ανοιχτή αποκλειστικά και μόνο για τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ που επιθυμούν να παρευρεθούν παρακαλούνται να αποστείλουν email επιβεβαίωσης στο [email protected]».