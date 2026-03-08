Ο Βασίλης Σπανούλης αντιμετώπισε ένα πρόβλημα υγείας και αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο δεν κάθισε στον πάγκο της Μονακό για το ματς με τη Σολέ.

Ο Βασίλης Σπανούλης δεν έκατσε στον πάγκο της Μονακό στο παιχνίδι με την Σολέ, με την εξήγηση εν τέλει, να είναι απλή και να έχει να κάνει με την υγεία του κόουτς των Μονεγάσκων και της Εθνικής Ελλάδας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Gazzetta, ο Βασίλης Σπανούλης ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα, γεγονός που δεν του επέτρεψε να είναι στον πάγκο της Μονακό στο ματς με τη Σολέ. Μάλιστα από γαστρεντερίτιδα ταλαιπωρείται και ο άμεσος συνεργάτης του, ο Ηλίας Καντζούρης, που επίσης απουσίασε από το παιχνίδι, με τον Σέργκι Γκλαντίρ να είναι εν τέλει εκείνος που καθοδήγησε την ομάδα στο εν λόγω ματς.

Η απουσία του Βασίλη Σπανούλη, λοιπόν, δεν είχε να κάνει με την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την Μονακό, αλλά με θέμα υγείας, χωρίς όμως αυτό να αλλάζει την πρόθεση του «Kill Bill» να μην συνεχίσει στο Πριγκιπάτο.

Αν ο Βασίλης Σπανούλης είναι καλύτερα σήμερα, θα συναντηθεί με την διοίκηση για αυτό το θέμα. Σε ό,τι έχει να κάνει με την διάθεση του ομοσπονδιακού προπονητή να αποχωρήσει από την Μονακό, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια αλλαγή, ωστόσο, μένει να δούμε και ποια θα είναι η στάση της διοίκησης σχετικά με το θέμα.

