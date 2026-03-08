Κύπελλο Αγγλίας: Η Πορτ Βέιλ έκανε το μπαμ και απέκλεισε τη Σάντερλαντ
Στη διοργάνωση των «εκπλήξεων» δεν θα μπορούσε να λείπει το... μπαμ. Η Πορτ Βέιλ επικράτησε 1-0 της Σάντερλαντ εντός έδρας και συνεχίζει στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Μόλις στο 2ο λεπτό οι γηπεδούχοι απείλησαν, με τον Κόνορ Χολ να μην μπορεί να βρει δίχτυα από κοντά. Η Σάντερλαντ απάντησε και στο 5ο λεπτό ο Μαγέντα είχε σουτ στο δοκάρι.
Στο 28’ η Πορτ Βέιλ πήρε προβάδισμα. Ο Μπεν Γουάιν, εκμεταλλεύθηκε το μπέρδεμα στην αντίπαλη περιοχή και με κεφαλιά του Έλμποργκ πέτυχε το 1-0. Οι φιλοξενούμενοι δεν μπόρεσαν να βρουν απαντήσεις, έχασαν μεγάλες ευκαιρίες, με τον γκολκίπερ, Γκαούτσι να έχει εντυπωσιακές επεμβάσεις. Η Σάντερλαντ πίεσε μέχρι το τέλος, αλλά η εξαιρετική άμυνα της Πορτ Βέιλ κατάφερε να κρατήσει το μηδέν.
