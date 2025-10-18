Ο Προμηθέας υποδέχτηκε τον ΠΑΟΚ στην Πάτρα για την τρίτη αγωνιστική της Stoiximan GBL και είδε τους φιλοξενούμενους να επιστρέφουν από το -14 για να ολοκληρώσουν μία σπουδαία ανατροπή. Οι Θεσσαλονικείς πήραν τη νίκη με 73-75.
Οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο για τρία δεκάλεπτα, όμως η ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη είδε τους Τζόουνς, Ντίμσα και Μουρ να ηγούνται της αντεπίθεσης και να υπογράφουν μια σπουδαία ανατροπή, που «κλείδωσε» ο Κόνιαρης από τη γραμμή των βολών.
Προμηθεάς - ΠΑΟΚ: Το ματς
Ο Προμηθέας ξεκίνησε δυναμικά, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του ΠΑΟΚ και προηγήθηκε 16-6 στο 5’, παίρνοντας γρήγορα διψήφιο προβάδισμα. Ο ΠΑΟΚ αντέδρασε με 0-7 σερί, μειώνοντας στους τρεις (16-13) με πρωταγωνιστές τους Περσίδη και Μπράουν, αλλά δυσκολεύτηκε να διαχειριστεί την πίεση των γηπεδούχων.
Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Προμηθέας διατήρησε τον έλεγχο, σουτάροντας με 80% στα δίποντα και βρίσκοντας λύσεις από Χάμοντς και ΜακΚόλουμ, ενώ οι νεαρότεροι παίκτες πρόσφεραν ενέργεια. Ο ΠΑΟΚ κράτησε επαφή χάρη στην περιφέρεια, όμως η ομαδικότητα και η συνέπεια των Πατρινών έκαναν τη διαφορά. Το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με τον Προμηθέα σε διψήφιο προβάδισμα και σαφές πλεονέκτημα ρυθμού και αυτοπεποίθησης.
Μετά την ανάπαυλα, ο Προμηθέας διατηρούσε τα ηνία του αγώνα με τον εξαιρετικό Χάμοντς, όμως μετά από το 26ο λεπτό ξεκίνησε η αντεπίθεση της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Ο Μπράουν με 7 από τους τελευταίους 10 πόντους του ΠΑΟΚ πλησίασε σε απόσταση δύο κατοχών (60-56), όμως ο Μπαζίνας ήταν εκεί να δώσει και πάλι ώθηση στην ομάδα με τρίποντο (63-56). H κούραση μπορεί να μείωσε την απόδοση της ομάδας του κόουτς Λιμνιάτη, όμως διατηρούταν σε θέση οδηγού.
Ο Τζόουνς πρωταγωνίστησε στα πρώτα λεπτά του τελευταίου δεκαλέπτου και ήταν αυτός που με το κάρφωμά του έφερε τον ΠΑΟΚ σε απόσταση... αναπνοής (69-67). Με τρίποντο του Ντίμσα, ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε στο 70-70 3'30" πριν το φινάλε και με τον Μουρ πήρε για πρώτη φορά προβάδισμα στο ματς (71-72). Το ματς ήταν στην κόψη του ξυραφιού, καθώς βρισκόταν στον πόντο, ωστόσο οι βολές που κέρδισε ο Κόνιαρης δύο δευτερόλεπτα πριν το τέλος κλείδωσαν την ανατροπή.
Τα δεκάλεπτα: 24-15, 49-38, 66-59, 73-75
Ο MVP... Ο Στέφεν Μπραουν με 19 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ... ο Νίκος Περσίδης με 13 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... ο Λέιτον Χάμοντς με 21 πόντους και 6 ριμπάουντ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... το 80% στα δίποντα του Προμηθέα στο πρώτο ημίχρονο που έγινε 51% και η διαφορά στα ριμπάουντ. 31 ο Προμηθέας, 40 ο ΠΑΟΚ.
|Promitheas Patras
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|BLKR
|PF
|Fls on
|+/-
|Index
|2
|L. HAMMONDS
|31:41
|21
|7/13
|53%
|2/3
|66%
|5/10
|50%
|2/3
|66%
|2
|4
|6
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|1
|-4
|20
|10
|K. McCULLUM
|28:31
|9
|3/10
|30%
|3/6
|50%
|0/4
|0%
|3/6
|50%
|1
|5
|6
|5
|3
|2
|0
|1
|2
|7
|-4
|9
|32
|R. GRAY
|27:05
|12
|4/13
|30%
|4/10
|40%
|0/3
|0%
|4/5
|80%
|1
|2
|3
|2
|2
|4
|0
|0
|2
|4
|-1
|9
|44
|P. PAULICAP
|11:40
|4
|2/4
|50%
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|2
|1
|3
|0
|2
|0
|0
|1
|3
|1
|2
|2
|77
|S. STAVRAKOPOULOS
|6:29
|0
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|3
|0
|0
|4
|K. COLEMAN
|19:56
|5
|2/6
|33%
|2/5
|40%
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|1
|6
|7
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|-6
|8
|5
|N. PLOTAS
|16:09
|4
|2/3
|66%
|2/3
|66%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|2
|1
|0
|1
|1
|3
|0
|-5
|5
|7
|T. BAZINAS (C)
|13:10
|7
|3/5
|60%
|2/2
|100%
|1/3
|33%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|2
|0
|0
|0
|1
|0
|4
|6
|6
|8
|E. KAPETAKIS
|0:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|A. LAGIOS
|1:22
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|2
|0
|29
|A. KARAGIANNIDIS
|15:21
|4
|0/2
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|4/6
|66%
|1
|1
|2
|1
|2
|1
|0
|0
|3
|4
|4
|2
|55
|J. MACURA
|28:36
|7
|3/5
|60%
|2/2
|100%
|1/3
|33%
|0/0
|0%
|2
|0
|2
|0
|0
|2
|0
|0
|2
|0
|-3
|9
|Team / Coach
|10
|21
|31
|14
|12
|11
|3
|3
|20
|20
|TOTAL
|73
|74
|26/63
|41%
|19/37
|51%
|7/26
|26%
|14/23
|60%
|10
|21
|31
|14
|12
|11
|3
|3
|20
|20
|74
|PAOK BC
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Coach: J. ZDOVC Assistant: P. BOUTSKOS, C. KARAISKOS
|Mins
|Pts
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|BLKR
|PF
|Fls on
|+/-
|Index
|10
|D. SLAFTSAKIS
|4:03
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|-8
|0
|18
|N. PERSIDIS
|31:05
|13
|5/9
|55%
|2/5
|40%
|3/4
|75%
|0/0
|0%
|1
|5
|6
|2
|3
|0
|0
|2
|3
|1
|-1
|14
|22
|S. BROWN
|30:52
|19
|8/14
|57%
|5/7
|71%
|3/7
|42%
|0/0
|0%
|1
|6
|7
|6
|4
|1
|0
|0
|3
|2
|23
|23
|26
|B. MOORE
|32:53
|13
|3/7
|42%
|2/5
|40%
|1/2
|50%
|6/8
|75%
|6
|5
|11
|2
|2
|1
|0
|0
|1
|4
|19
|19
|33
|T. DIMSA
|31:09
|12
|4/10
|40%
|1/3
|33%
|3/7
|42%
|1/4
|25%
|1
|2
|3
|0
|1
|1
|0
|0
|2
|3
|6
|6
|6
|A. KONIARIS
|16:47
|4
|1/2
|50%
|0/1
|0%
|1/1
|100%
|1/2
|50%
|2
|1
|3
|1
|4
|2
|1
|0
|3
|2
|4
|5
|13
|T. ZARAS (C)
|0:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|16
|K. JACKSON
|12:51
|1
|0/2
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|0
|0
|0
|3
|3
|0
|0
|0
|3
|4
|0
|-2
|17
|M. JONES
|24:47
|10
|3/5
|60%
|3/5
|60%
|0/0
|0%
|4/4
|100%
|1
|3
|4
|0
|1
|1
|2
|0
|4
|3
|6
|14
|20
|K. IATRIDIS
|5:05
|1
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|2
|0
|25
|G. FILLIOS
|10:28
|2
|1/3
|33%
|1/2
|50%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|1
|0
|-1
|1
|Team / Coach
|0
|3
|3
|0
|1
|TOTAL
|75
|25/54
|46%
|14/31
|45%
|11/23
|47%
|14/22
|63%
|12
|28
|40
|14
|19
|7
|3
|3
|22
|20
|83
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.