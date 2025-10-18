Σε ένα παιχνίδι γεμάτο ένταση και ανατροπές, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να φύγει νικητής από την Πάτρα, επικρατώντας του Προμηθέα με 73-75 χάρη στη ψυχραιμία του στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Ο Προμηθέας υποδέχτηκε τον ΠΑΟΚ στην Πάτρα για την τρίτη αγωνιστική της Stoiximan GBL και είδε τους φιλοξενούμενους να επιστρέφουν από το -14 για να ολοκληρώσουν μία σπουδαία ανατροπή. Οι Θεσσαλονικείς πήραν τη νίκη με 73-75.

Οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο για τρία δεκάλεπτα, όμως η ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη είδε τους Τζόουνς, Ντίμσα και Μουρ να ηγούνται της αντεπίθεσης και να υπογράφουν μια σπουδαία ανατροπή, που «κλείδωσε» ο Κόνιαρης από τη γραμμή των βολών.

Προμηθεάς - ΠΑΟΚ: Το ματς

Ο Προμηθέας ξεκίνησε δυναμικά, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του ΠΑΟΚ και προηγήθηκε 16-6 στο 5’, παίρνοντας γρήγορα διψήφιο προβάδισμα. Ο ΠΑΟΚ αντέδρασε με 0-7 σερί, μειώνοντας στους τρεις (16-13) με πρωταγωνιστές τους Περσίδη και Μπράουν, αλλά δυσκολεύτηκε να διαχειριστεί την πίεση των γηπεδούχων.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Προμηθέας διατήρησε τον έλεγχο, σουτάροντας με 80% στα δίποντα και βρίσκοντας λύσεις από Χάμοντς και ΜακΚόλουμ, ενώ οι νεαρότεροι παίκτες πρόσφεραν ενέργεια. Ο ΠΑΟΚ κράτησε επαφή χάρη στην περιφέρεια, όμως η ομαδικότητα και η συνέπεια των Πατρινών έκαναν τη διαφορά. Το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με τον Προμηθέα σε διψήφιο προβάδισμα και σαφές πλεονέκτημα ρυθμού και αυτοπεποίθησης.

Μετά την ανάπαυλα, ο Προμηθέας διατηρούσε τα ηνία του αγώνα με τον εξαιρετικό Χάμοντς, όμως μετά από το 26ο λεπτό ξεκίνησε η αντεπίθεση της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Ο Μπράουν με 7 από τους τελευταίους 10 πόντους του ΠΑΟΚ πλησίασε σε απόσταση δύο κατοχών (60-56), όμως ο Μπαζίνας ήταν εκεί να δώσει και πάλι ώθηση στην ομάδα με τρίποντο (63-56). H κούραση μπορεί να μείωσε την απόδοση της ομάδας του κόουτς Λιμνιάτη, όμως διατηρούταν σε θέση οδηγού.

Ο Τζόουνς πρωταγωνίστησε στα πρώτα λεπτά του τελευταίου δεκαλέπτου και ήταν αυτός που με το κάρφωμά του έφερε τον ΠΑΟΚ σε απόσταση... αναπνοής (69-67). Με τρίποντο του Ντίμσα, ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε στο 70-70 3'30" πριν το φινάλε και με τον Μουρ πήρε για πρώτη φορά προβάδισμα στο ματς (71-72). Το ματς ήταν στην κόψη του ξυραφιού, καθώς βρισκόταν στον πόντο, ωστόσο οι βολές που κέρδισε ο Κόνιαρης δύο δευτερόλεπτα πριν το τέλος κλείδωσαν την ανατροπή.

Τα δεκάλεπτα: 24-15, 49-38, 66-59, 73-75

Ο MVP... Ο Στέφεν Μπραουν με 19 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ... ο Νίκος Περσίδης με 13 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... ο Λέιτον Χάμοντς με 21 πόντους και 6 ριμπάουντ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... το 80% στα δίποντα του Προμηθέα στο πρώτο ημίχρονο που έγινε 51% και η διαφορά στα ριμπάουντ. 31 ο Προμηθέας, 40 ο ΠΑΟΚ.

Promitheas Patras FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST TO STL BLK BLKR PF Fls on +/- Index 2 L. HAMMONDS 31:41 21 7/13 53% 2/3 66% 5/10 50% 2/3 66% 2 4 6 0 0 0 0 0 3 1 -4 20 10 K. McCULLUM 28:31 9 3/10 30% 3/6 50% 0/4 0% 3/6 50% 1 5 6 5 3 2 0 1 2 7 -4 9 32 R. GRAY 27:05 12 4/13 30% 4/10 40% 0/3 0% 4/5 80% 1 2 3 2 2 4 0 0 2 4 -1 9 44 P. PAULICAP 11:40 4 2/4 50% 2/4 50% 0/0 0% 0/1 0% 2 1 3 0 2 0 0 1 3 1 2 2 77 S. STAVRAKOPOULOS 6:29 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 4 K. COLEMAN 19:56 5 2/6 33% 2/5 40% 0/1 0% 1/2 50% 1 6 7 0 0 0 1 0 1 3 -6 8 5 N. PLOTAS 16:09 4 2/3 66% 2/3 66% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 2 1 0 1 1 3 0 -5 5 7 T. BAZINAS (C) 13:10 7 3/5 60% 2/2 100% 1/3 33% 0/0 0% 1 1 2 2 0 0 0 1 0 4 6 6 8 E. KAPETAKIS 0:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 A. LAGIOS 1:22 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 29 A. KARAGIANNIDIS 15:21 4 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 4/6 66% 1 1 2 1 2 1 0 0 3 4 4 2 55 J. MACURA 28:36 7 3/5 60% 2/2 100% 1/3 33% 0/0 0% 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 -3 9 Team / Coach 10 21 31 14 12 11 3 3 20 20 TOTAL 73 74 26/63 41% 19/37 51% 7/26 26% 14/23 60% 10 21 31 14 12 11 3 3 20 20 74

PAOK BC FG 2PT FG 3PT FG FT REB Coach: J. ZDOVC Assistant: P. BOUTSKOS, C. KARAISKOS Mins Pts M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST TO STL BLK BLKR PF Fls on +/- Index 10 D. SLAFTSAKIS 4:03 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -8 0 18 N. PERSIDIS 31:05 13 5/9 55% 2/5 40% 3/4 75% 0/0 0% 1 5 6 2 3 0 0 2 3 1 -1 14 22 S. BROWN 30:52 19 8/14 57% 5/7 71% 3/7 42% 0/0 0% 1 6 7 6 4 1 0 0 3 2 23 23 26 B. MOORE 32:53 13 3/7 42% 2/5 40% 1/2 50% 6/8 75% 6 5 11 2 2 1 0 0 1 4 19 19 33 T. DIMSA 31:09 12 4/10 40% 1/3 33% 3/7 42% 1/4 25% 1 2 3 0 1 1 0 0 2 3 6 6 6 A. KONIARIS 16:47 4 1/2 50% 0/1 0% 1/1 100% 1/2 50% 2 1 3 1 4 2 1 0 3 2 4 5 13 T. ZARAS (C) 0:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 K. JACKSON 12:51 1 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 0 0 3 3 0 0 0 3 4 0 -2 17 M. JONES 24:47 10 3/5 60% 3/5 60% 0/0 0% 4/4 100% 1 3 4 0 1 1 2 0 4 3 6 14 20 K. IATRIDIS 5:05 1 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 25 G. FILLIOS 10:28 2 1/3 33% 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 -1 1 Team / Coach 0 3 3 0 1 TOTAL 75 25/54 46% 14/31 45% 11/23 47% 14/22 63% 12 28 40 14 19 7 3 3 22 20 83



