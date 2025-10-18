Το Μαρούσι πανηγύρισε μία πολύ εντυπωσιακή νίκη επί του Άρη με 108-103, σε ματς όπου παίχτηκαν δύο τρομερές παρατάσεις.

Στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής, το Μαρούσι υποδέχθηκε τον Άρη σε έναν αγώνα όπου αμφότερες οι δύο ομάδες αναζητούσαν την πρώτη τους νίκη στη φετινή Stoiximan GBL.

Μπορεί στη μεγαλύτερη διάρκεια της κανονικής διάρκειας, το σύνολο του Ηλία Παπαθεοδώρου να ήταν μπροστά, το φινάλε ωστόσο αποδείχθηκε πραγματικό «θρίλερ». Οι δύο πλευρές χρειάστηκαν δύο παρατάσεις ώστε να λύσουν τις διαφορές τους, με τους γηπεδούχους τελικά να πανηγυρίζουν τη νίκη με 108-103.

Με αυτόν τον τρόπο η ομάδα των βορείων προαστίων πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, ενώ ο Άρης έπεσε στο 0-3.

Μαρούσι – Άρης: Ο αγώνας

Το παιχνίδι αναμενόταν να έχει χαρακτήρα ντέρμπι, δεδομένου ότι και οι δύο πλευρές είχαν την ευκαιρία να πάρουν την πρώτη τους νίκη και μία... ανάσα στη βαθμολογία. Έτσι φάνηκε να εξελίσσεται το πρώτο ημίχρονο, με το Μαρούσι να είναι μπροστά με 19-18.

Στη δεύτερη περίοδο ωστόσο, οι γηπεδούχοι ανέβασαν ρυθμούς και απέκτησαν τον έλεγχο της αναμέτρησης. Έχοντας κάνει επί μέρους 27-19, πήγαν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα, έχοντας φτάσει στο 46-37.

Με την επιστροφή στο παρκέ, το παιχνίδι φάνηκε ότι θα εξελιχθεί με τον ίδιο τρόπο όπως έγινε και πριν από το δεκαπεντάλεπτο break, ωστόσο ο Άρης μπόρεσε να βρει ως έναν βαθμό τα πατήματά του, κρατώντας σταθερή την απόσταση. Οι δύο ομάδες ολοκλήρωσαν την τρίτη περίοδο με το σκορ στο 66-53.

Εκεί οι φιλοξενούμενοι μπόρεσαν να κάνουν την αντεπίθεση τους, μειώνοντας στους πέντε πόντους (69-64, 5:31). Παρά αυτή την προσπάθεια, το Μαρούσι φάνηκε ανοίγει ξανά διαφορά, αλλά ο Άρης βρήκε πάλι απάντηση, μειώνοντας σε 77-74, 1:34 λεπτά πριν από τη λήξη.

Ο Τζόουνς με τρίποντο στα 24 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, έκανε το 80-80, με ένα time out να σταματάει τη ροή. Στην επιστροφή, ο Μέικον κέρδισε τρεις βολές σε προσπάθεια για σουτ ενώ απέμεναν 5,5” για το τέλος. Ο ίδιος ήταν εύστοχος και στις 3 κάνοντας το 83-80. Εκεί όπου όλα έδειχναν να φτάνουν σε φινάλε, ο Κουλμπόκα πήρε το σουτ από μακριά και έστειλε το ματς στην παράταση.

Οι εντυπωσιακές παρατάσεις

Στο επιπλέον πεντάλεπτο, ο ρυθμός της αναμέτρησης συνέχισε να είναι εντυπωσιακός με συνεχόμενα καλάθια και από τις δύο πλευρές. Ο Μέικον έχασε μία βολή στα 1:20” με τον Άρη να φτάνει στη συνέχεια στο 96-93, αλλά ο Ρέινολντς για μία ακόμη φορά βρήκε τρίποντο! Ο Φορμπς στα 30,5” πριν από τη λήξη γλίστρησε και η κατοχή πέρασε στους γηπεδούχους. Ο Τζόουνς πήρε βολές στα 2,5” αλλά ήταν άστοχος και έτσι ο αγώνας πήγε σε δεύτερη παράταση!

Στην αρχή της δεύτερης παράτασης υπήρξε μία μικρή λεκτική ένταση ανάμεσα σε παίκτες των δύο ομάδων, η οποία παρά τη διάρκειά της δεν πήρε μεγάλες διαστάσεις. Ο Άρης έφτασε πρώτος τους 100 πόντους, με το Μαρούσι να απαντά αμέσως για το 101-100. Στα 2:33 πριν από το τέλος, ο Σάλας έφτασε τα πέντε φάουλ. Το τελευταίο δίλεπτο άρχισε με το σκορ στο 101-101, με τον Ίνοχ να βάζει ξανά μπροστά τον Άρη με 103-101 από τις βολές. Για μία ακόμη φορά όμως, το Μαρούσι βρήκε απάντηση και με έμμεσο τρίποντο έκανε το 104-103, μπαίνοντας στο τελευταίο λεπτό.

Στα 11,8 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, ο Μέικον πήρε πάλι βολές. Εκεί ήταν εύστοχος και στις δύο για το 106-103. Μετά το time out, ο Ίνοχ έκανε λάθος πάσα και η κατοχή πέρασε στους γηπεδούχους, οι οποίοι πήραν time out για να σχεδιάσουν την επίθεση των 9,3 δευτερολέπτων. Αυτή τη φορά πήγε να γίνει το λάθος από τον Μέικον, αλλά σε αντίθεση με αυτό που ζήτησε ο Άρης (ότι πάτησε εκτός), πήγε στις βολές. Εκεί έκανε ξανά το 2/2 και έκανε το 108-103.

Με αυτόν τον τρόπο, το Μαρούσι πανηγύρισε μία μεγάλη νίκη με 108-103!

Τα δεκάλεπτα: 19-18, 46-37, 66-53, 83-83, 96-96, 108-103