Δείτε πως διαμορφώνεται πλέον η βαθμολογική κατάταξη της Stoiximan GBL μετά το τέλος της δεύτερης αγωνιστικής και της νίκης του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Η δεύτερη αγωνιστική της Stoiximan GBL ολοκληρώθηκε. Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό AKTOR, έχοντας πάρει τη νίκη με 90-86.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της ημέρας, η ΑΕΚ επιβλήθηκε άνετα του Πανιωνίου με 93-73 ενώ το Περιστέρι επικράτησε της Μυκόνου με 89-83, στο πρώτο παιχνίδι της νησιωτικής ομάδας στην κορυφαία κατηγορία.

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Σάββατο 11/10

Άρης - Κολοσσός 65-73

Προμηθέας Πατρών - Μαρούσι 93-88

ΠΑΟΚ - Ηρακλής 84-82

Κυριακή 12/10

ΑΕΚ - Πανιώνιος 93-73

Περιστέρι - Μύκονος 89-83

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 90-86

Η βαθμολογία

Περιστέρι 2-0 Ολυμπιακός 2-0 ΑΕΚ 2-0 Ηρακλής 1-1 ΠΑΟΚ 1-1 Παναθηναϊκός 1-1 Προμηθέας 1-1 Κολοσσός 1-1 Καρδίτσα 1-0 Μαρούσι 0-2 Άρης 0-2 Πανιώνιος 0-2 Μύκονος 0-1

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής

Σάββατο 18/10

ΑΕΚ - Καρδίτσα 16:00

Ηρακλής - Μύκονος 16:00

Μαρούσι - Άρης 19:00

Προμηθέας - ΠΑΟΚ 19:30

Κυριακή 19/10