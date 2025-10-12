Βαθμολογία Stoiximan GBL: Η κατάταξη μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό
Η δεύτερη αγωνιστική της Stoiximan GBL ολοκληρώθηκε. Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό AKTOR, έχοντας πάρει τη νίκη με 90-86.
Στα υπόλοιπα παιχνίδια της ημέρας, η ΑΕΚ επιβλήθηκε άνετα του Πανιωνίου με 93-73 ενώ το Περιστέρι επικράτησε της Μυκόνου με 89-83, στο πρώτο παιχνίδι της νησιωτικής ομάδας στην κορυφαία κατηγορία.
Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής
Σάββατο 11/10
Κυριακή 12/10
Η βαθμολογία
- Περιστέρι 2-0
- Ολυμπιακός 2-0
- ΑΕΚ 2-0
- Ηρακλής 1-1
- ΠΑΟΚ 1-1
- Παναθηναϊκός 1-1
- Προμηθέας 1-1
- Κολοσσός 1-1
- Καρδίτσα 1-0
- Μαρούσι 0-2
- Άρης 0-2
- Πανιώνιος 0-2
- Μύκονος 0-1
Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής
Σάββατο 18/10
- ΑΕΚ - Καρδίτσα 16:00
- Ηρακλής - Μύκονος 16:00
- Μαρούσι - Άρης 19:00
- Προμηθέας - ΠΑΟΚ 19:30
Κυριακή 19/10
- Ολυμπιακός - Πανιώνιος 13:00
- Κολοσσός - Παναθηναϊκός 16:00
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.