Το Περιστέρι κατάφερε να κάνει το 2Χ2 στο ελληνικό πρωτάθλημα επικρατώντας με 89-83 της Μυκόνου που πάλεψε μέχρι το φινάλε.

To Περιστέρι υποδέχτηκε τη Μύκονο για τη δεύτερη αγωνιστική της Stoiximan GBL. Αυτό ήταν το πρώτο παιχνίδι για την ομάδα από το νησί των ανέμων, καθώς είχαν ρεπό στην πρεμιέρα.

Με 89-83 οι γηπεδούχοι έκαναν το 2Χ2 και λύγισαν τους πολύ μαχητικούς Μυκονιάτες.

Περιστέρι - Μύκονος: Το ματς

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν πολύ ανταγωνιστικά την αναμέτρηση με τους φιλοξενούμενους να διατηρούν ένα μικρό προβάδισμα μέχρι τα μισά του πρώτου δεκαλέπτου (13-14). Ο Χέσον πρωταγωνιστούσε για τους Μυκονιάτες, όμως τη σκυτάλη πήρε ο Νίκολς για τους Περιστεριώτες όπου μαζί με τον Αμπερκρόμπι έβαλαν το Περιστέρι σε θέση οδηγού (29-21).

Την διψήφια διαφορά που έχτισαν οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να τη ροκανίσουν οι Μάντζαρης και Μουρ στο δεύτερο δεκάλεπτο, όμως ο Νίκολς ήταν ξανά εκεί για να κάνει το +15 (48-33). Μετά την ανάπαυλα, ο Αμπερκρόμπι πήρε φωτιά από την περιφέρεια. Η Μύκονος προσπαθούσε να φανεί ανταγωνιστική, όμως η διαφορά δεν μπορούσε να πέσει κάτω από τα διψήφια επίπεδα.

Στην τελευταία περίοδο, όμως, οι Μυκονιάτες βρήκαν αντεπίθεση με ένα επιμέρους 5-16 και μείωσαν στους 4 (82-78) δίνοντας διαστάσεις ντέρμπι στην αναμέτρηση. O Άπλμπι μείωσε στο καλάθι (85-83) 40" πριν το φινάλε

Τα δεκάλεπτα: 39-26, 51-38, 71-59, 89-83

Ο MVP:

Ο Ράιλι Αμπερκρομπι με 23 πόντους και 1 ριμπάουντ σε 25 λεπτά συμμετοχής. ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 9 κλεψίματα που είχε το Περιστέρι στο ματς.

Τα 9 κλεψίματα που είχε το Περιστέρι στο ματς. Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ: Ο Ταϊρί Απλμπι με 20 πόντους, 3 ριμπάουντ και 8 ασίστ σε 24 λεπτά παιχνιδιού.

Peristeri B.C. FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST TO STL BLK BLKR PF +/- EFF # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST TO STL BLK BLKR PF +/- EFF 0 T. Nichols * 30:50 24 9/13 69% 5/7 71% 4/6 66% 2/2 100% 2 1 3 2 1 1 0 1 3 6 25 1 A. Cardenas * 20:32 7 3/6 50% 2/3 66% 1/3 33% 0/0 0% 0 4 4 2 1 1 1 1 4 0 11 2 J. van Tubbergen * 26:36 14 6/12 50% 6/8 75% 0/4 0% 2/2 100% 0 7 7 2 1 1 0 1 4 -8 17 4 O. Payne * 18:07 3 1/4 25% 1/4 25% 0/0 0% 1/2 50% 2 3 5 0 1 0 2 0 3 2 5 33 V. Jankovic (C) * 17:11 3 1/5 20% 1/3 33% 0/2 0% 1/1 100% 1 2 3 3 2 1 0 0 1 4 4 5 J. Ittounas 10:21 6 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 7 V. Mouratos 11:10 0 0/3 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 2 2 2 2 1 0 0 3 0 0 8 A. Thomakos 0:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 R. Abercrombie 24:51 23 7/13 53% 1/1 100% 6/12 50% 3/3 100% 1 0 1 0 0 1 0 0 1 4 19 14 D. Kaklamanakis 21:53 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/2 0% 1 4 5 0 3 1 0 0 2 5 0 22 C. Harris 18:28 9 3/7 42% 3/7 42% 0/0 0% 3/3 100% 0 1 1 4 1 2 0 0 4 9 11 31 A. Asimenios 0:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Team / Coaches 3 0 3 0 TOTAL 200 89 32/69 46% 19/35 54% 13/34 38% 12/15 80% 10 24 34 15 12 9 3 3 29 — 98 Coach: V. Xanthopoulos | Assistants: C. Stefanidis, K. Iliadis