Περιστέρι - Μύκονος 89-83: Έκανε το «2X2» λυγίζοντας τους αξιόμαχους φιλοξενούμενους

Ευτυχία Οικονομίδου
Το Περιστέρι κατάφερε να κάνει το 2Χ2 στο ελληνικό πρωτάθλημα επικρατώντας με 89-83 της Μυκόνου που πάλεψε μέχρι το φινάλε.

To Περιστέρι υποδέχτηκε τη Μύκονο για τη δεύτερη αγωνιστική της Stoiximan GBL. Αυτό ήταν το πρώτο παιχνίδι για την ομάδα από το νησί των ανέμων, καθώς είχαν ρεπό στην πρεμιέρα.

Με 89-83 οι γηπεδούχοι έκαναν το 2Χ2 και λύγισαν τους πολύ μαχητικούς Μυκονιάτες.

Περιστέρι - Μύκονος: Το ματς

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν πολύ ανταγωνιστικά την αναμέτρηση με τους φιλοξενούμενους να διατηρούν ένα μικρό προβάδισμα μέχρι τα μισά του πρώτου δεκαλέπτου (13-14). Ο Χέσον πρωταγωνιστούσε για τους Μυκονιάτες, όμως τη σκυτάλη πήρε ο Νίκολς για τους Περιστεριώτες όπου μαζί με τον Αμπερκρόμπι έβαλαν το Περιστέρι σε θέση οδηγού (29-21).

Την διψήφια διαφορά που έχτισαν οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να τη ροκανίσουν οι Μάντζαρης και Μουρ στο δεύτερο δεκάλεπτο, όμως ο Νίκολς ήταν ξανά εκεί για να κάνει το +15 (48-33). Μετά την ανάπαυλα, ο Αμπερκρόμπι πήρε φωτιά από την περιφέρεια. Η Μύκονος προσπαθούσε να φανεί ανταγωνιστική, όμως η διαφορά δεν μπορούσε να πέσει κάτω από τα διψήφια επίπεδα.

 

Στην τελευταία περίοδο, όμως, οι Μυκονιάτες βρήκαν αντεπίθεση με ένα επιμέρους 5-16 και μείωσαν στους 4 (82-78) δίνοντας διαστάσεις ντέρμπι στην αναμέτρηση. O Άπλμπι μείωσε στο καλάθι (85-83) 40" πριν το φινάλε

Τα δεκάλεπτα: 39-26, 51-38, 71-59, 89-83

  • Ο MVP: Ο Ράιλι Αμπερκρομπι με 23 πόντους και 1 ριμπάουντ σε 25 λεπτά συμμετοχής.
  • ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 9 κλεψίματα που είχε το Περιστέρι στο ματς.
  • Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ: Ο Ταϊρί Απλμπι με 20 πόντους, 3 ριμπάουντ και 8 ασίστ σε 24 λεπτά παιχνιδιού.

Peristeri B.C.FG2PT FG3PT FGFTREBASTTOSTLBLKBLKRPF+/-EFF
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTTOSTLBLKBLKRPF+/-EFF
0T. Nichols *30:50249/1369%5/771%4/666%2/2100%213211013625
1A. Cardenas *20:3273/650%2/366%1/333%0/00%044211114011
2J. van Tubbergen *26:36146/1250%6/875%0/40%2/2100%077211014-817
4O. Payne *18:0731/425%1/425%0/00%1/250%23501020325
33V. Jankovic (C) *17:1131/520%1/333%0/20%1/1100%12332100144
5J. Ittounas10:2162/540%0/00%2/540%0/00%00000000403
7V. Mouratos11:1000/30%0/10%0/20%0/00%02222100300
8A. Thomakos0:0000/00%0/00%0/00%0/00%00000000000
11R. Abercrombie24:51237/1353%1/1100%6/1250%3/3100%101001001419
14D. Kaklamanakis21:5300/10%0/10%0/00%0/20%14503100250
22C. Harris18:2893/742%3/742%0/00%3/3100%011412004911
31A. Asimenios0:0000/00%0/00%0/00%0/00%00000000000
Team / Coaches3030
TOTAL2008932/6946%19/3554%13/3438%12/1580%10243415129332998

Coach: V. Xanthopoulos | Assistants: C. Stefanidis, K. Iliadis

Mykonos Betsson BCFG2PT FG3PT FGFTREB
Coach: V. Ziagkos | Assistants: D. Varvounis, P. ChatzieleftheriouMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTTOSTLBLKPF+/-EFF
1T. Appleby *24:38206/1060%3/560%3/560%5/771%03384103622
4K. Ray *26:1562/540%0/10%2/450%0/00%01104003-110
8P. Geromichalos *04:5100/00%0/00%0/00%0/00%00010002-41
22M. Hesson *25:27102/633%1/425%1/250%5/683%23512002-109
40J. Evans *27:15154/666%2/450%2/2100%5/862%06611123-519
2K. Moore29:50143/560%1/250%2/366%6/875%25712103-417
6V. Kavadas08:3183/3100%3/3100%0/00%2/366%02211000-39
10D. Skoulidas00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
12S. Billis05:3620/10%0/00%0/10%2/2100%0110000162
14G. Sidiroilias05:3000/00%0/00%0/00%0/00%0000000200
17V. Mantzaris (C)18:0831/333%0/00%1/333%0/00%0112120235
30D. Cannady23:5952/922%1/425%1/520%0/00%01130010-43
Team / Coaches03311
TOTAL8323/4847%11/2347%12/2548%25/3473%426301816532189
@Photo credits: eurokinissi
     

