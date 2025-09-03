Η ΑΕΚ έκανε γνωστά τα νούμερα των παικτών της για τη σεζόν 2025-26. Το «9» πήρε ο Λεκαβίτσιους.

Η ΑΕΚ.... έχει κλείσει το κενό στη θέση του point guard, αφού έκανε δικό της με κάθε επισημότητα τον Λούκας Λεκαβίτσιους. «Ζύγιζε» την κατάσταση η ομάδα όπως σας είχε ενημερώσει το Gazzetta, με τον παίκτη να προπονείται κανονικά στη SUNEL Arena και τελικά έγινε ο δεύτερος Λιθουανός του ρόστερ μετά τον Κουζμίνσκας.

Από χθες η Βασίλισσα βρίσκεται Ιταλικές Άλπεις και στις 4Σεπτεμβρίου θα παίξει στο Λιβίνιο (19:00) με την Κρεμόνα, ενώ στις 5 Σεπτεμβρίου στο γειτονικό Σόντριο (21:00) θα κοντραριστεί με την Τρέντο.

Η Ένωση έκανε γνωστά και τα νούμερα των παικτών για τη νέα σεζόν. Το «0» κράτησε ο Γκρέι και το «9» πήρε ο Λεκαβίτσιους.

Αναλυτικά

0 Γκρει

1 Σκορδίλης

4 Kατσίβελης

7 Φλιώνης

9 Λεκαβίτσιους

11 Αρσενόπουλος

15 Πετσάρσκι

19 Κουζμίνσκας

22 Ιωάννου

24 Μπάρτλεϊ

25 Αρμς

30 Σίλβα

33 Χαραλαμπόπουλος

77 Μπιλιώνης

