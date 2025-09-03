ΑΕΚ: Τα νούμερα των παικτών για τη νέα σεζόν
Η ΑΕΚ.... έχει κλείσει το κενό στη θέση του point guard, αφού έκανε δικό της με κάθε επισημότητα τον Λούκας Λεκαβίτσιους. «Ζύγιζε» την κατάσταση η ομάδα όπως σας είχε ενημερώσει το Gazzetta, με τον παίκτη να προπονείται κανονικά στη SUNEL Arena και τελικά έγινε ο δεύτερος Λιθουανός του ρόστερ μετά τον Κουζμίνσκας.
Από χθες η Βασίλισσα βρίσκεται Ιταλικές Άλπεις και στις 4Σεπτεμβρίου θα παίξει στο Λιβίνιο (19:00) με την Κρεμόνα, ενώ στις 5 Σεπτεμβρίου στο γειτονικό Σόντριο (21:00) θα κοντραριστεί με την Τρέντο.
Η Ένωση έκανε γνωστά και τα νούμερα των παικτών για τη νέα σεζόν. Το «0» κράτησε ο Γκρέι και το «9» πήρε ο Λεκαβίτσιους.
Αναλυτικά
0 Γκρει
1 Σκορδίλης
4 Kατσίβελης
7 Φλιώνης
9 Λεκαβίτσιους
11 Αρσενόπουλος
15 Πετσάρσκι
19 Κουζμίνσκας
22 Ιωάννου
24 Μπάρτλεϊ
25 Αρμς
30 Σίλβα
33 Χαραλαμπόπουλος
77 Μπιλιώνης
