ΑΕΚ: Έφτασε στις Ιταλικές Άλπεις, φιλικά με Κρεμόνα-Τρέντο
Η ΑΕΚ.... έκλεισε το κενό στη θέση του point guard, αφού έκανε δικό της με κάθε επισημότητα τον Λούκας Λεκαβίτσιους. «Ζύγιζε» την κατάσταση η ομάδα όπως σας είχε ενημερώσει το Gazzetta, με τον παίκτη να προπονείται κανονικά στη SUNEL Arena και τελικά έγινε ο δεύτερος Λιθουανός του ρόστερ μετά τον Κουζμίνσκας.
Η Βασίλισσα προετοιμάζεται για δύο σημαντικά φιλικά. Η αποστολή της Ένωσης έφτασε στις Ιταλικές Άλπεις και θα συμμετέχει στο Valtellina Summer League 2025. Στην αποστολή θα βρίσκεται κανονικά και ο Λεκαβίτσιους.
Στις 4 Σεπτεμβρίου, η ΑΕΚ θα παίξει στο Λιβίνιο (19:00) με την Κρεμόνα, και στις 5 Σεπτεμβρίου στο γειτονικό Σόντριο (21:00) την Τρέντο.
Δείτε εντυπωσιακές φωτογραφίες της ΚΑΕ ΑΕΚ από την άφιξη της!
