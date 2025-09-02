Η αποστολή της ΑΕΚ έφτασε στις Ιταλικές Άλπεις και προετοιμάζεται για τα φιλικά με Κρεμόνα και Τρέντο.

Η ΑΕΚ.... έκλεισε το κενό στη θέση του point guard, αφού έκανε δικό της με κάθε επισημότητα τον Λούκας Λεκαβίτσιους. «Ζύγιζε» την κατάσταση η ομάδα όπως σας είχε ενημερώσει το Gazzetta, με τον παίκτη να προπονείται κανονικά στη SUNEL Arena και τελικά έγινε ο δεύτερος Λιθουανός του ρόστερ μετά τον Κουζμίνσκας.

Η Βασίλισσα προετοιμάζεται για δύο σημαντικά φιλικά. Η αποστολή της Ένωσης έφτασε στις Ιταλικές Άλπεις και θα συμμετέχει στο Valtellina Summer League 2025. Στην αποστολή θα βρίσκεται κανονικά και ο Λεκαβίτσιους.

Στις 4 Σεπτεμβρίου, η ΑΕΚ θα παίξει στο Λιβίνιο (19:00) με την Κρεμόνα, και στις 5 Σεπτεμβρίου στο γειτονικό Σόντριο (21:00) την Τρέντο.

Δείτε εντυπωσιακές φωτογραφίες της ΚΑΕ ΑΕΚ από την άφιξη της!