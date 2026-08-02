O Δημήτρης Φλιώνης και η ΑΕΚ έχουν φτάσει σε καταρχήν συμφωνία και ο captain όπως όλα δείχνουν θα υπογράψει νέο συμβόλαιο με την Ένωση.

Η σχέση της ΑΕΚ με τον αρχηγό Δημήτρη Φλιώνη είναι κάτι πολύ παραπάνω από ξεχωριστή. Ξεφεύγει από τα όρια της επαγγελματικής σχέσης. Μια σχέση που ξεκίνησε πριν από πέντε χρόνια και συνεχίζει μέχρι και σήμερα. Και θα συνεχίσει για πολύ καιρό ακόμα.

Κανείς εντός των «κιτρινόμαυρων» τειχών δεν μπορεί να σκεφτεί την Ένωση χωρίς τον αρχηγό της. Ο Ντράγκαν Σάκοτα, ο Μάκης Αγγελόπουλος και οι άνθρωποι της Βασίλισσας εκτιμούν τον αρχηγό τόσο ως παίκτη όσο και ως άνθρωπο.

Στο Gazzetta σας είχαμε ενημερώσει πως η διάθεση και η θέληση και των δύο πλευρών ήταν να γίνει νέα επέκταση στο συμβόλαιό του με την ΑΕΚ, το οποίο ολοκληρώνεται το 2028.

Και κάτι τέτοιο θα γίνει! Έχουν ξεκινήσει οι επαφές με την διοίκηση της Βασίλισσας για το νέο συμβόλαιο του αρχηγού και υπάρχει καταρχήν συμφωνία των δύο πλευρών για επέκταση, μέχρι το 2029. Tα τυπικά απομένουν για να παραμείνει... κάτοικος SUNEL Arena μέχρι το 2029.

Το νέο του συμβόλαιο του 29χρονου γκαρντ θα περιλαμβάνει αύξηση αποδοχών, δείγμα του τι σημαίνει ο Φλιώνης για την ΑΕΚ και το πόσο εκτιμούν την πίστη και την αφοσίωση που έχει δείξει στην ομάδα όλα αυτά τα χρόνια.

Άλλωστε ποιος μπορεί να ξεχάσει τη στάση του στην αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό για τα ημιτελικά της GBL, όπου είχε αγωνιστεί κανονικά παρά το γεγονός ότι είχε χάσει τον πατέρα του! Ένα κόσμημα για την ΑΕΚ εντός και εκτός παρκέ.